Taky šílíte z ukázky seriálu Harry Potter?
Nejsem si jistá, jestli se mám těšit, nebo bát. Vypadá to, že se seriál bude věrněji držet knih, takže se můžeme těšit na detailní podívanou. Není to ale jen naleštěná nostalgie na původní filmy s Danielem Radcliffem?
V hlavních rolích se představí Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stantonová jako Hermiona Grangerová a Alastair Stout jako Ron Weasley. Největší pozornost však poutá casting profesora Snapea. Toho bude hrát herec Paapa Essiedu, což je černoch s dredy, zatímco v knížkách je Snape J. K. Rowlingovou popisováný jako hubený kouzelník s velmi bledou pletí, zahnutým hákovitým nosem a rovnými mastnými vlasy. Ovlivní to, jak fanoušci Snapea vnímají? Zůstane jejich oblíbenou ikonickou postavou?
Co vy? Budete se letos o Vánocích koukat?
Nová éra Bradavic začne o Vánocích. Takhle vypadá seriálový Harry Potter
Klára Tesařová
Nedobrovolné vyšetření konečníku prstem očima diskutující
Jednu diskutující nadzvedl můj poslední blogový příspěvek, že si medici zkouší na uspaných pacientech vyšetření konečníku bez jejich vědomí a souhlasu. Její názory jsou směsí nelogičností a odmítavých konspiračních teorií.
Klára Tesařová
Je libo prst v zadku? Medici prý trénují na uspaných pacientech
Svědectví mediků a lékařů naznačují, že se na uspaných pacientech někdy provádějí vyšetření konečníku prstem bez jejich souhlasu a lékařsky obhajitelného důvodu. Jde o výuku nebo o zneužití situace, kdy se pacient nemůže bránit?
Klára Tesařová
Nazí, ale falešní. Naked Attraction prezentuje iluzi přirozenosti
U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají. Tak zní motto známé reality show Naked Attraction. Jenže místo reality dostanete přehlídku těl, která jsou všechno možné jen ne „taková, jaká jsou“. Kérky, piercingy, implantáty.
Klára Tesařová
Škola jako líheň šikany
Největší nebezpečí pro dítě číhá doma. Toto rádi tvrdí zejména ředitelé a učitelé státních škol. Jenže data i osobní zkušenost říkají něco jiného: nejčastější místo, kde dítě zažije šikanu, je škola.
Klára Tesařová
Když ze školy dítě nemůže odejít dveřmi, zkusí vyskočit z okna
Povinná školní docházka je systém, ze kterého se utíká oknem. Každých pár měsíců se v médiích objeví zpráva: dítě vyskočilo z okna školy. Šok. Krátké pobouření. Pak ticho.
