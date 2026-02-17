Superdávka se odkládá. Změna termínu. Útěk ze stínu
Komentář: odklad superdávky
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila odklad superdávky s odůvodněním, že „úředníci potřebují více času na přepočty“. Ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO tím fakticky jen pojmenoval realitu: stát na spuštění není a nebyl připravený.
Poslanci kývli na odklad superdávky na červenec, kdy vzroste i životní minimum
Na tom by nebylo nic překvapivého, kdyby šlo o novou informaci. Už předchozí vláda měla k dispozici data o více než 280 000 žadatelích, detailní zkušenosti s aplikací Jenda i znalost dlouhodobých personálních problémů na úřadech práce. Přesto nastavila přechodné období na pouhé čtyři měsíce. Spíše než realistický plán to připomínalo řešení: „Však ono se to nějak v průběhu zvládne...“.
Současná vláda teď dělá krok, který je z administrativního hlediska logický: posune termín. Problém je, že samotný odklad nic neřeší, pokud se nezmění podmínky, které k němu vedly. Bez funkčních systémů, efektivnějších procesů a nevyhořelých lidí se narodí superdávka o pár měsíců později, ale se stejně zakalenou a zelenou plodovou vodou.
Mezitím dopady nesou konkrétní příjemci dávek. Část z nich si v přechodném období zafixovala nižší podpory a nyní nemá žádnou možnost přepočtu. Tak to dopadá, když se lidé spoléhají na státní systém, který jim má pomoci. Na systém, který má sloužit jako záchranná síť...
Pro lidi, kteří na dávkách závisí, to ale není systémová debata. Jde o to, jestli stát, na který spoléhají, vůbec funguje.
Klára Tesařová
Ano, pane řediteli. Když se divadelní jeviště změní v oslavu vedení
Veřejné divadlo. Velké jeviště. Orchestr. Potlesk. Nejde však o nejnovější premiéru. Na jevišti stojí vedení instituce a večer patří jeho jubileu. Kde končí respekt k osobnosti a kde začíná instituce s kultem jednoho člověka?
Klára Tesařová
Dospělost podle zubařky: přijď sám, trp sám
Pichlavá zubařská věta. Osmdesát minut chirurgického hororu. A nabubřelá lekce, jak si někteří lékaři představují slovo „dospělost“. O doprovodu do ordinace, přefouknutém egu a hranici, za kterou už pacient není klient, ale obtíž.
Klára Tesařová
Raiffeisenbank hází klacky pod nohy svým vlastním klientům
Chcete mít jistotu, že se dostanete ke svým penězům v hotovosti, do internetového bankovnictví nebo že vám budou chodit autorizační SMS na ten správný mobil? Pak si rozhodně nezakládejte bankovní účet u Raiffeisenbank.
Klára Tesařová
Taková normální vulgární gynekoložka. Klekni a popros. Žádanku stejně nedostaneš.
Přišla ke gynekologovi pro žádanku, a odnáší si akorát tak psychickou újmu. Gynekoložka Veronika Galambošová místo péče plive nadávky, urážky a vztek. Existuje vůbec ještě nějaká lékařská etika?
Klára Tesařová
Proč jsou všichni takoví ušlápnutí?
Procházím městem. Jedu šalinou. Vidím prázdné a sklopené pohledy. Nikdo mi nevydrží koukat do očí víc než pár vteřin. A já má v hlavě otázku, proč jsou všichni jako rohožky?
