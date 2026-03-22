Škola jako líheň šikany
Na základce na malé vesnici jsem od třetí třídy do devítky prožívala každý den šikanu. Parta čtyř kluků: sprosté nadávky, posměch kvůli brýlím a dobrým známkám, mokrá houba na hlavu, kradení školních pomůcek... Vyvrcholilo to zlomeným předním stálým zubem, když mi jeden deváťák nastavil nožku.
Řekla jsem o šikaně doma. Rodiče si jednoho z kluků osobně odchytli a udělali mu rázný „ty ty ty“. Výsledek? Den klid, pak ještě horší peklo. Tak to šlo přes třídní. Ta si je zavolala v hodině před tabuli a slavnostně oznámila: „Vy prý šikanujete Kláru? Okamžitě toho nechte!“ Kluci se smáli. Třída taky. Šikana pokračovala...
Jiná nejbližší základka byla 45 minut autobusem. Rodiče rezolutně odmítali, abych tuhle cestu absolvovala dvakrát denně od pondělí do pátku. Přestup do prostředí „bez šikany“ tak byl naprosto nemožný.
Přeloženo: Šikana není výjimka. Je to běžná součást školního prostředí.
Data ukazují, že se šikanou ve škole se setká výrazně větší podíl dětí, než těch, které se doma setkají s nějakým druhem násilí. Škola je tak nejčastějším místem, kde děti šikanu zažívají. Na rozdíl od domova ve škole nemají kam utéct: nemohou se zamknout v pokoji ani jít k babičce či kamarádovi. Protože povinná školní docházka. Já sice ve škole nevyskočila z okna, ale kvůli šikaně v povinné školní docházce mám také povinné doživotní psychické následky.
Klára Tesařová
|Další články autora
- Počet článků 48
- Celková karma 10,67
- Průměrná čtenost 1009x