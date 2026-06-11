Rozhovor s Vojtěchem Balcarem: Správný dramaturg si musí své poklady dobře hlídat
Jste nejmladší dramaturgická posila v Městském divadle Brno. Jak jste se tam dostal? A co rozhodlo, že to klaplo právě v MdB?
Upřímně? Spíš než plán to byla série náhod, co mi hrály do karet. Ještě během posledního ročníku na JAMU jsem koketoval s menšími, regionálními scénami. Brno jsem vůbec neřešil. Jenže se stále více blížily státnice... A pak přišel zlom. Den po státnicích se ke mně dostala zpráva, že se uvolnilo místo dramaturga v Městském divadle Brno. Pak následovalo několik setkání, slovo dalo slovo a hned v průběhu nové sezóny jsem mohl nastoupit. Z ničeho nic jsem místo do regionální scény nastupoval rovnou do velkého divadla.
Dvě scény Městského divadla Brno, autor: Jef Kratochvil; zdroj: Wikimedia Commons
Jaký byl pro vás nejtěžší moment na cestě do dramaturgického angažmá v MdB?
Žádná dramatická překážka se nekonala. Naopak – přijímací řízení na dramaturga probíhalo hladce a všichni byli velmi vstřícní. Těžší byl až samotný nástup: přepnout se do reality velkého divadla se třemi soubory, dvěma scénami a vysokými očekáváními. To je po škole docela náraz. Ale bez něj by to byla nuda!
Kdy jste si poprvé řekl, že chcete být dramaturg? A co tomu předcházelo?
Dramaturg rozhodně není povolání, o kterém by člověk ve školce říkal, že ho chce dělat. (smích) U mě to ale krystalizovalo postupně. Chodil jsem na divadelní kroužky a časem jsem se dostal do role toho, kdo vybírá a upravuje texty nebo píše různé věci. Až na gymplu mi došlo, že tohle vlastně spadá do dramaturgie – do té doby jsem ani netušil, že se to tak jmenuje. Pak už to byla spíš cesta zájmu: čtení, divadlo a nakonec přihláška na JAMU. A ano, i trochu štěstí v tom bylo... Dostat se tam není samozřejmost!
Kdybyste nebyl dramaturg, čím byste byl a proč?
Kdybych nedělal dramaturga, asi bych skončil ve škole. Směřoval bych k učitelství – čeština a literatura byly nasnadě, ale lákala mě i matematika a informatika. Zároveň mě hodně baví historie. Už na střední jsem dělal průvodce na zámku, takže představa nechat se zaměstnat na památce pro mě nebyla vůbec vzdálená. Všechno to má společného jmenovatele: práce s příběhem v různých podobách. Divadlo je jen jedna z nich.
Chodil jste se jako student JAMU dívat do brněnských divadel? Co vás v té době zaujalo z dramaturgického hlediska nejvíc?
Snažil jsem se vidět hodně – alternativu i velká kamenná divadla v Brně. A dělám to vlastně dodnes. Silný zážitek pro mě byla inscenace Pro nic za nic od Johanna Nepomuka Nestroye v Městském divadle Brno v režii Mikoláše Tyce. Na první pohled lehká fraška z 19. století, ale ve skutečnosti hodně chytré a vrstevnaté dílo. Tehdy mi došlo, že i „lehké texty“ můžou mít silnou existenciální rovinu: jen ji člověk musí umět objevit. A že dramaturgie je spíš práce s vrstvami než hledání jednoho významu.
Co vás na práci dramaturga baví, co vás baví naopak nejméně?
Nejvíc baví, že se to pořád mění. Každá inscenace je jiný text, tým i energie. I když moje zkušenost zatím není dlouhá, nezažil jsem dvě zkoušení, která by byla stejná. Jako nutné zlo beru korektury textů. Naštěstí v tom člověk není sám. A baví mě i ta šíře – dramaturg je často spojovací článek v divadle. Člověk se během toho přirozeně dostane k režii, herectví, hudbě, scénografii i produkci.
Jakou hru byste zařadil do repertoáru MdB, kdybyste měl úplně volnou ruku a proč?
Kdybych měl úplně volnou ruku, sahal bych po stálicích jako Shakespeare, Molière, Čechov, Ibsen, Mrštíkové nebo Čapek. Zároveň mě ale dlouhodobě baví dramaturgická archeologie, tzn. vytahování zapomenutých textů a autorů, kteří dnes už skoro nejsou vidět. Správný dramaturg si musí své poklady dobře hlídat. Také proto nechci konkrétní tituly úplně prozrazovat – některé věci je lepší si nechat pro sebe, než mu je někdo vyfoukne před nosem. Blízký je mi Beaumarchais. Mám radost, že se jeho Lazebník sevillský objevil hned v první sezóně, kterou jsem pomáhal připravovat, a to v režii ředitele Městského divadla Brno Stanislava Mošy.
Fotografie z inscenace Lazebník sevillský, dramaturgie Vojtěch Balcar; zdroj: archiv MdB
Jaké nejodvážnější rozhodnutí jste zatím jako dramaturg učinil?
Spíš než experiment za každou cenu mě baví narušovat jistotu – vzít známý tvar a lehce ho posunout jinam. Výrazná pro mě byla adaptace Ibsenova Peera Gynta ve Studiu Marta. Text spojený s veršem, romantikou a pohádkovostí jsme posunuli do ironie a současných narážek. V podstatě jsme ho začali číst jako satiru – jako by se konečně přestal brát tak vážně, jak se o něm často mluví. Druhou zkušeností byla Gurumánie pod záštitou brněnského nezávislého divadelního uskupení bazmek entertainment – interaktivní inscenace o nových náboženských hnutích. Tam divák přestává být jen pozorovatelem a stane se součástí situace. Byl to krok do neznáma – tematicky i formálně. Opustili jsme bezpečný, dobře známý prostor tradiční činohry a vznikl tvar, který si vědomě pohrává s diváckými očekáváními.
Kde má podle vás MdB největší potenciál, který zatím není plně využitý? Velký potenciál vidím v mladší části souboru. Je tam energie, chuť riskovat a hledat vlastní výraz, který se podle mě dá ještě víc využít. Nejde o to, že by ten prostor teď neexistoval – spíš o to, jak ho víc zapojit do celku divadla a dát mu větší váhu v jeho směřování. V ideálním případě z toho může vyrůst generace, která bude víc spoluutvářet směr, kterým se MdB ubírá.
Kdybyste měl možnost dát jednu radu mladšímu kolegovi dramaturgovi, která by ho opravdu posunula, co by to bylo?
Aby se divadlu klidně vyhnul obloukem, pokud si chce ušetřit nervy. (smích) I když to říkám spíše z vtipu, něco na tom je. Než do toho člověk vstoupí, měl by si říct, jestli to opravdu chce dělat – ne v romantické představě, ale v realitě, kde to není nekonečný večírek, ale spíš spousta dřiny a určitého vzdání se věcí. Tuhle radu jsem dostal taky. A pochopil jsem ji až ve chvíli, kdy jsem si to sám vyzkoušel.
Jak vypínáte od divadla? Co vás opravdu nabíjí mimo práci dramaturga? Když potřebuju vypnout hlavu, jdu se projít ven. Vyrostl jsem mezi Krkonoši a Orlickými horami, takže túry patřily k mému dětství a snažím se toho úplně nevzdat ani v dospělosti. Začal jsem i plavat, spíš jako protiváhu k intelektuální práci na židli než ze sportovní ambice. A paradoxně odpočívám i u toho umění – čtení, divadlo, filmy nebo kreslení a tvoření všeho možného.
Vojtěch Balcar
Narodil se v roce 2000 v Náchodě. Vystudoval dramaturgii na JAMU v Brně. Během studia i po něm spolupracoval s několika tuzemskými divadly, mimo jiné s Divadlem Polárka, Slováckým divadlem v Uherském Hradišti či Městským divadlem Most. Od sezóny 2024/2025 působí jako dramaturg Městského divadla Brno. Už během studia byly jeho hry oceněny v soutěži Havlovské aktovky, a také napsal libreto pro Komorní operu JAMU.
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