Ředitelka základní školy poslala miliony korun podvodníkům

Jeden telefonát. Přes 9 milionů v čoudu. Situace, která ukazuje nejen práci podvodníků, ale i brutální selhání ředitelky školy. Jak je možné, že jeden člověk má tolik pravomocí nad financemi školy? A kdo to skutečně zaplatí?

Bývalá ředitelka Základní školy Salmova v Blansku se dostala do prekérní situace. Ztratila občanku a vzápětí jí zavolal „policista“. Tvrdil, že si na její jméno někdo bere úvěr, a přesvědčil ji, ať peníze pošle na „bezpečný“ účet. Uvěřila mu. A tím to celé teprve začalo. Pak ji dotlačil ještě dál. Že prý jsou v ohrožení i další účty, včetně těch školních. Povolila vzdálený přístup do počítače. Než jí došlo, co se děje, bylo vymalováno.

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

V momentě, kdy vám někdo do telefonu začne diktovat, že máte někam převádět peníze a instalovat si něco do počítače, by se vám měl v hlavě rozsvítit červený maják. Okamžitě!

Je fér se ptát: Tohle je člověk, který vedl školu a měl v rukou jak její chod, tak vzdělávání našich dětí?

Jenže pozor. Pokud zůstanete v uvažování jen u „ředitelka byla mimo“, minete pointu. Jak je možné, že jeden člověk dokáže převést téměř 9 milionů korun z různých účtů a fondů bez jakékoliv brzdy? Systémová chyba jako vrata. Ve firmě by tohle neprošlo. V bance už vůbec ne. Ale ve škole? Evidentně ano.

Peníze dětí jako bonus pro podvodníky

Nezmizely jen „nějaké rozpočtové položky“. Zmizely i peníze rodičů – na obědy, kroužky nebo lyžařské výcviky. Nedá se tomu říkat jen nějaký malý účetní průšvih. Rodiče a přátele školy právě ztratili poslední zbytky důvěry v tuto instituci. Nic naplat, nenapraví to ani město Blansko, které muselo sáhnout do rezerv a poslat této základce 5,4 milionu korun.

Kdo za to může?

zdroj: freepik.com

Řeknete podvodníci. Jasný jako facka. Ti kradou a krást budou. Hlavní odpovědnost ale leží jinde. Spočívá na jedné ženské, která uvěřila naléhavému telefonátu, pustila cizího člověka do svého počítače, a měla výhradní přístup ke školním milionům bez kontroly někoho dalšího.

Myslím, že by ta ředitelka měla zaplatit z těch několika miliónů škody, co způsobila, alespoň 80 % ze svého. Ředitelka podle serveru Novinky.cz rezignovala. Stačí tohle na pochopení, že udělala něco opravdu hodně špatně? Nestačí.

Autor: Klára Tesařová | čtvrtek 19.3.2026 7:55 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

RECENZE: Vyrůstat jako gay v Přerově? Rozložíš paměť o xenofobii maloměsta

První láska, která se do maloměsta nehodí. Inscenace Rozložíš paměť v HaDivadle sleduje přerovského kluka zamilovaného do romského chlapce a bolestné dospívání na periferii na motivy stejnojmenného románu Marka Torčíka.

16.3.2026 v 9:35 | Karma: 5,88 | Přečteno: 200x | Diskuse | Kultura

Klára Tesařová

Už je čas, pane učiteli. Vy přeci suplujete

Na jedné základní škole potrestali děti za to, že když měl učitel suplovat, tak pro něj celou hodinu nepřišly. Daly najevo, že nebudou kontrolovat svého nadřízeného. Role žáků nezahrnuje monitorovat, zda učitel přišel do práce.

11.3.2026 v 8:15 | Karma: 18,09 | Přečteno: 470x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Nová divadelní sezona 2026/2027 v Národním divadle Brno

Včera představilo Národní divadlo Brno program sezony 2026/2027. Na tiskové konferenci ředitel Martin Glaser a šéfové souborů Jiří Heřman (opera), Mário Radačovský (balet) a Milan Šotek (činohra) přiblížili premiéry i akce.

10.3.2026 v 14:20 | Karma: 0 | Přečteno: 39x | Diskuse | Pozvánky, akce

Klára Tesařová

Přemýšlí, co odpovídá děda, na otázku, jak se mají vnoučata

Dospělá žena na Instagramu přemýšlí, co její otec odpovídá lidem na otázku: „A jak se mají vnoučata?" Háček je v tom, že je zná jen z fotografií. Přitom její děti zažívají realitu, kde děda prakticky neexistuje.

10.3.2026 v 9:05 | Karma: 9,55 | Přečteno: 279x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Ahoj, já jsem Bivoj. Jak rodiče jménem tíží život dětem

Rodiče vám můžou vybrat křestní jméno, které z vás udělá terč posměchu. Bivoj, Lazar nebo Kazimíra. A vaše dětství a dospívání se rázem promění v bitevní pole plné šikany.

2.3.2026 v 8:15 | Karma: 14,98 | Přečteno: 439x | Diskuse | Společnost
Klára Tesařová

  • Počet článků 46
  • Celková karma 10,52
  • Průměrná čtenost 1041x
Jsem divadelní recenzentka. Už 11 let hodnotím divadelní hry, občas i filmy a seriály. Také komentuji společenská témata. Vystudovala jsem žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

