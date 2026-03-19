Ředitelka základní školy poslala miliony korun podvodníkům
Bývalá ředitelka Základní školy Salmova v Blansku se dostala do prekérní situace. Ztratila občanku a vzápětí jí zavolal „policista“. Tvrdil, že si na její jméno někdo bere úvěr, a přesvědčil ji, ať peníze pošle na „bezpečný“ účet. Uvěřila mu. A tím to celé teprve začalo. Pak ji dotlačil ještě dál. Že prý jsou v ohrožení i další účty, včetně těch školních. Povolila vzdálený přístup do počítače. Než jí došlo, co se děje, bylo vymalováno.
V momentě, kdy vám někdo do telefonu začne diktovat, že máte někam převádět peníze a instalovat si něco do počítače, by se vám měl v hlavě rozsvítit červený maják. Okamžitě!
Je fér se ptát: Tohle je člověk, který vedl školu a měl v rukou jak její chod, tak vzdělávání našich dětí?
Jenže pozor. Pokud zůstanete v uvažování jen u „ředitelka byla mimo“, minete pointu. Jak je možné, že jeden člověk dokáže převést téměř 9 milionů korun z různých účtů a fondů bez jakékoliv brzdy? Systémová chyba jako vrata. Ve firmě by tohle neprošlo. V bance už vůbec ne. Ale ve škole? Evidentně ano.
Peníze dětí jako bonus pro podvodníky
Nezmizely jen „nějaké rozpočtové položky“. Zmizely i peníze rodičů – na obědy, kroužky nebo lyžařské výcviky. Nedá se tomu říkat jen nějaký malý účetní průšvih. Rodiče a přátele školy právě ztratili poslední zbytky důvěry v tuto instituci. Nic naplat, nenapraví to ani město Blansko, které muselo sáhnout do rezerv a poslat této základce 5,4 milionu korun.
Kdo za to může?
Řeknete podvodníci. Jasný jako facka. Ti kradou a krást budou. Hlavní odpovědnost ale leží jinde. Spočívá na jedné ženské, která uvěřila naléhavému telefonátu, pustila cizího člověka do svého počítače, a měla výhradní přístup ke školním milionům bez kontroly někoho dalšího.
Myslím, že by ta ředitelka měla zaplatit z těch několika miliónů škody, co způsobila, alespoň 80 % ze svého. Ředitelka podle serveru Novinky.cz rezignovala. Stačí tohle na pochopení, že udělala něco opravdu hodně špatně? Nestačí.
Klára Tesařová
RECENZE: Vyrůstat jako gay v Přerově? Rozložíš paměť o xenofobii maloměsta
První láska, která se do maloměsta nehodí. Inscenace Rozložíš paměť v HaDivadle sleduje přerovského kluka zamilovaného do romského chlapce a bolestné dospívání na periferii na motivy stejnojmenného románu Marka Torčíka.
Klára Tesařová
Už je čas, pane učiteli. Vy přeci suplujete
Na jedné základní škole potrestali děti za to, že když měl učitel suplovat, tak pro něj celou hodinu nepřišly. Daly najevo, že nebudou kontrolovat svého nadřízeného. Role žáků nezahrnuje monitorovat, zda učitel přišel do práce.
Klára Tesařová
Nová divadelní sezona 2026/2027 v Národním divadle Brno
Včera představilo Národní divadlo Brno program sezony 2026/2027. Na tiskové konferenci ředitel Martin Glaser a šéfové souborů Jiří Heřman (opera), Mário Radačovský (balet) a Milan Šotek (činohra) přiblížili premiéry i akce.
Klára Tesařová
Přemýšlí, co odpovídá děda, na otázku, jak se mají vnoučata
Dospělá žena na Instagramu přemýšlí, co její otec odpovídá lidem na otázku: „A jak se mají vnoučata?“ Háček je v tom, že je zná jen z fotografií. Přitom její děti zažívají realitu, kde děda prakticky neexistuje.
Klára Tesařová
Ahoj, já jsem Bivoj. Jak rodiče jménem tíží život dětem
Rodiče vám můžou vybrat křestní jméno, které z vás udělá terč posměchu. Bivoj, Lazar nebo Kazimíra. A vaše dětství a dospívání se rázem promění v bitevní pole plné šikany.
|Další články autora
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Nabídka k placenému eskortu, hulení trávy i strach o život. Cestovatelka stopovala napříč Amerikou
Cestopis, který nezačíná jen na mapě, ale především uvnitř člověka. Tak by se dala stručně popsat...
Český PEN klub udělí poprvé Cenu Josefa Čapka 2026
Arabela se vrací: Jana Nagyová a Jana Vaculíková představí v Praze společný duet
Tragický požár bytu na Jičínsku. Ohnisko bylo na pohovce, jeden člověk zemřel
Požár v bytě v Nové Pace na Jičínsku nepřežil ve středu odpoledne jeden člověk. Oheň se nerozšířil...
