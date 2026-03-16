RECENZE: Vyrůstat jako gay v Přerově? Rozložíš paměť o xenofobii maloměsta
Marek Torčík
Narodil se roku 1993 v Přerově. Je to básník, spisovatel a publicista. Vystudoval anglofonní literaturu a kulturu na Karlově univerzitě v Praze, kde i aktuálně žije. Za román Rozložíš paměť získal v roce 2024 ocenění Magnesia Litera a Cenu Jiřího Ortena.
Inscenace vychází z autofikčního románu Rozložíš paměť Marka Torčíka, oceněného Magnesia Litera za rok 2024. Adaptátor Ondřej Novotný spolu s režisérem Ondřej Štefaňák se nesnaží příběh uhladit. Naopak. Výsledkem je experimentální, syrové dílo plné dýmu, zvuků a vizuálních a pohybových výbojů. Herci a herečky se dokonce vypravili osobně na výlet do Přerova, aby si maloměstské reálie osahali na vlastní kůži.
Atmosféra hry je prosáklá rodinným traumatem. Marek Daněk vyrůstá bez otce a s vyčerpanou matkou Daňou Daňkovou, která dře za mrzkou dělnickou mzdu v přerovské továrně Meopta. Když na začátku umírá děda Daněk, Marek se ve vzpomínkách vrací nejen k němu, ale hlavně k vlastnímu dětství. A není to hezká podívaná. Děda pil, matku terorizoval a nechával ji, aby se o celou domácnost starala sama. Navíc ji sexuálně obtěžoval. Do těchto vzpomínek se zároveň promítá Markovo dospívání a jeho postupné uvědomování, že ho nepřitahují dívky, ale kluci.
Nejsilnější dojem zanechává Marek Jáchyma Sůry. Perfektně vystihuje loajalitu k nefunkční rodině, která ho ničí, a zároveň jemně naznačuje proces uvědomování vlastní homosexuality. Jeho Marek snáší tělesné i duševní utrpení s neuvěřitelnou odolností a ukazuje vnitřní rozervanost člověka, který se snaží přežít v maloměstské realitě. Dědečka uvěřitelně ztvárňuje Simona Peková – navenek odpudivý, zlomený a osamělý muž, protože nese tíhu tvrdé výchovy svého otce, a tím pádem se utápí se v alkoholu. Sara Venclovská vdechne matce Daně život tak, že v ní mnozí diváci poznají vlastní rodiče, zejména s jejich vyčerpáním, obětavostí i skrývanou vnitřní bolestí.
zdroj všech fotek: HaDivadlo; autorka fotek: Alžběta Drcmánková
V činohře Rozložíš paměť je nejsilnějším prvkem práce s prostorem a publikem. Přestávka dává divákovi možnost se nadechnout mezi údery emocí, ale jen na chvíli. Smršť umělé krve a online kamerových záběrů zanechává diváka napjatého a připraveného na další ránu. Herci komunikují s diváky nenuceně a velmi hřejivě. Závěr vás vtáhne tak hluboko, že rozdíl mezi jevištěm a hledištěm naprosto zmizí. Všichni dohromady stojíte na pohřbu dědy Daňka. Někdo má slzy úlevy. Jiní slzy smutku, dojetí či sebepřijetí. HaDivadlo balancuje na hraně experimentu a klasické činohry s precizností a citlivostí.
🎭 Hodnocení: 70 %
Rozložíš paměť
Klára Tesařová
Už je čas, pane učiteli. Vy přeci suplujete
Na jedné základní škole potrestali děti za to, že když měl učitel suplovat, tak pro něj celou hodinu nepřišly. Daly najevo, že nebudou kontrolovat svého nadřízeného. Role žáků nezahrnuje monitorovat, zda učitel přišel do práce.
Klára Tesařová
Nová divadelní sezona 2026/2027 v Národním divadle Brno
Včera představilo Národní divadlo Brno program sezony 2026/2027. Na tiskové konferenci ředitel Martin Glaser a šéfové souborů Jiří Heřman (opera), Mário Radačovský (balet) a Milan Šotek (činohra) přiblížili premiéry i akce.
Klára Tesařová
Přemýšlí, co odpovídá děda, na otázku, jak se mají vnoučata
Dospělá žena na Instagramu přemýšlí, co její otec odpovídá lidem na otázku: „A jak se mají vnoučata?“ Háček je v tom, že je zná jen z fotografií. Přitom její děti zažívají realitu, kde děda prakticky neexistuje.
Klára Tesařová
Ahoj, já jsem Bivoj. Jak rodiče jménem tíží život dětem
Rodiče vám můžou vybrat křestní jméno, které z vás udělá terč posměchu. Bivoj, Lazar nebo Kazimíra. A vaše dětství a dospívání se rázem promění v bitevní pole plné šikany.
Klára Tesařová
Pozvánka: Premiéra Moje kopyta rozryla už zem v Divadle Husa na provázku
Co kdyby se slon najednou objevil přímo ve vašem obýváku? Divadlo Husa na provázku zve na premiéru inscenace Moje kopyta rozryla už zem v pátek 27. února 2026.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Bývalé doly na kaolín ukážou turistům. Orty kraj zpřístupní za tři roky
Možnost podívat se, jak se ve druhé polovině19. století těžil kaolín, je zase o krok blíž. Z...
Řidiče čekají komplikace, oprava cesty mezi Hradištěm a Bílovicemi pokračuje
Pokračující oprava vytížené silnice druhé třídy mezi Uherským Hradištěm a Bílovicemi od pondělí...
Nehoda tří aut uzavřela u Litomyšle frekventovanou silnici I/35
Nehoda dvou nákladních a jednoho osobního auta uzavřela dnes ráno frekventovanou silnici I/35 mezi...
Typický kytarový rukopis, kombinace staré školy a nové energie. Která kapela z 80. let vydává desku?
Některé kapely se po letech vracejí jen z nostalgie. Hudební formace s názvem Prouza ale na novém...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
