RECENZE: V Redutě luští křížovky i původ obrovské díry v brněnské Líšni
Miroslav Vojtíšek
Narodil se v roce 1970 v Praze. Je český dramatik známý pod pseudonymem S. d. Ch, a také spisovatel, výtvarník a hudebník. Proslul černým humorem, absurditou a provokativním pohledem na společnost. Je držitelem dvou Cen Alfréda Radoka, Ceny Ferdinanda Vaňka i komiksové ceny Muriel. Zajímavostí je, že se v minulosti živil také jako hrobník a správce hřbitova.
Miroslav Vojtíšek alias S. d. Ch. si při premiéře v Národním divadle Brno bere jako výchozí bod skutečné Líšeňské mírové slavnosti, které se konaly v Mariánském údolí až do pádu komunistického režimu. Co kdyby se vrátily, tentokrát ovšem bez socialistických hesel a ideologického programu? Právě o to se pokusí skupina místních nadšenců, jejichž petici dělí od úspěchu jediný podpis. Jenže poblíž Muchovy boudy se objeví podivný nález v obří díře a plány na obnovu slavností dostanou nečekaný směr. Z původně docela obyčejného sběru podpisů se stává výprava do podzemí, v níž se vedle místní historie začnou rozplétat také české národní mýty a představy o vlastní minulosti.
Režisér Šimon Dominik klade důraz na opakování vtipů a situačních gagů. Zpočátku to funguje, jenže některé fórky se opakují tak dlouho, až jim poněkud dochází dech. Další slabinou je místy méně srozumitelný děj. Některé souvislosti si divák musí domýšlet, což může být u absurdní komedie součástí hry, ale občas to spíš narušuje orientaci v příběhu. Komediální potenciál stojí hlavně na archetypech: žena po menopauze luštící křížovky, její syn milující kutilství nebo mladá brigádnice z místního okénka, která místo obsluhování zákazníků procvičuje cizí jazyky v aplikaci Duolingo. Dramaturg Milan Šotek si zaslouží pochvalu za práci s prostorem jeviště i hlediště Reduty. Obří propadlo se při otevření masivně otřese a vychrlí do hlediště dým i pořádnou dávku vzduchu. Chytře se pracuje také s balkónem a lehkou interakcí s diváky v prvních řadách. Z komedie se navíc postupně stává docela slušný horor. Závěrečné odhalení totiž přinese pořádně děsivé překvapení, při kterém tuhne úsměv na tváři.
zdroj: Národní divadlo Brno; autorka fotek: Bára Bachanová
Největší záchvaty smíchu mi způsobuje Tomáš Šulaj jako Petičník. Jeho boomerovské zacházení s chytrým telefonem je legendární. Každé potažení prstem na displeji smartphonu doprovází výrazem člověka, kterému právě někdo zničil život. Jeho manželka v podání Isabely Smečky mu zase spolehlivě zvedá tlak nekonečným luštěním křížovek a předčítáním horoskopů. Martin Sláma jako rybář Muškař boduje hantecem, díky němuž jeho postava působí, jako kdyby právě vyšel z některé brněnské hospody. Anna Glässnerová jako Brigádnice u stánku Muchovy boudy má priority nastavené jasně. Nějaká záhadná díra v zemi ji nerozhodí, hlavně že dosáhla dalšího levelu na Duolingu. A co skutečná zpěvačka Nikola Muchová? Do činoherního ansámblu zapadla překvapivě přirozeně, byť pro ni němá role Evženy Tesařové oproti ostatním představuje poněkud jednodušší úkol. Své mlčení si vynahrazuje závěrečným živým koncertem. Ten je naprosto bombastický a patří k vrcholům večera.
zdroj: Národní divadlo Brno; autorka fotek: Bára Bachanová
Mucha, Mucha, Mucha ze sebe nedělá hlubokomyslné dílo. Pod bizarní komediální slupkou ale servíruje docela jedovatou politickou satiru. Politici si přivlastňují zásluhy za to, co ve skutečnosti odedřeli obyčejní lidé, nechávají si pouštět falešné ovace z apliónů a tváří se jako zachránci, aniž by hnuli prstem. Že vám to něco připomíná? Nenápadně se činohra také ptá, co všechno jsme ochotni oprášit z minulosti pod záminkou nostalgie. Na své si přijdou především milovníci lehčího humoru a absurdních situací. A pokud máte rádi Nikolu Muchovou, její závěrečný koncert je jednoznačný důvod, proč si tento večer v Redutě nenechat ujít.
🎭 Hodnocení: 70 %
Mucha, Mucha, Mucha
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