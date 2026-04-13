RECENZE: Pan Nikdo se vynořuje z bílé tmy. Děti ani nedutají
Dora Kaprálová
Narodila se roku 1975 v Brně. Vystudovala dramaturgii a scénáristiku na JAMU. Ve své tvorbě se zaměřuje na fragmentárnost, asociace a každodenní situace. Žije v Berlíně a její knihy zahrnují jak beletrii pro dospělé, tak texty pro děti.
Inscenace Pan Nikdo a bílá tma pro děti od 9 let vychází z dětské knihy brněnské rodačky Dory Kaprálové, spolu s kterou připravila dramatizaci také Viktorie Knotková. Režie Jiřího Hajdyly pracuje s prostorem foyer, hlediště i jeviště už před samotným začátkem představení – postavy se náhodně objevují a mizí, než hra oficiálně začne. Hranice mezi „divákem“ a „děním“ se začíná rozpadat dřív, než si to vůbec stihnete uvědomit.
Děj se odehrává v bytovém domě, který se zaplňuje odpoledními návraty svých obyvatel. Postavy fungují spíš jako typy než jako klasické charaktery – paní Kranz (Kateřina Francová), pohřebák Konrád (Matěj Záhořík), digitální tvůrce Broněk (Alfred Texel Schmidtke), opravář Lavadora (Václav Dvořák), autobusák Prokeš (David Smečka) nebo řezník Motyčka (Kamil Bačovský). Každý z nich přináší do domu vlastní rutinu a drobný svět, dohromady tak vytvářejí obraz bytovky jako živého organismu. Zlom přichází večer se silnou bouřkou, při níž vypadne proud a všichni obyvatelé se ponoří do tmy. Právě v ní se strach z Pana Nikdo stává konkrétní hrozbou, kterou naplno prožívá zejména maminka (Denisa Cupáková) se dvěma malými dcerami (Anna Hřebíčková a Bára Horčičková).
Tady se inscenace láme do výrazně konkrétnější roviny. Z původní nejistoty a ticha, které známe z knihy Dory Kaprálové, se stává jevištní situace, kde strach přestává být jen v hlavách postav a dostává tělo i hlas. Napětí už netvoří jen prázdno a čekání, ale i bouřka, která se valí prostorem. Scénografie a kostýmy Kláry Flekové rámují bytový dům jako uzavřený svět, do kterého vstupují postavy Pana Nikdo v pláštěnkách. Ty se objevují v prostoru a děsí dětské hrdinky, čímž se abstraktní hrozba mění v přímý fyzický tlak. Pro dětského diváka je to čitelné a srozumitelné, ale mizí nejdůležitější nepohodlí originálu: nejistota, zda se něco skutečně děje, nebo to jen vytváří rostoucí strach.
Výsledný dojem stojí na tísnivé atmosféře, která u dětského publika zjevně funguje. Děs je přítomný, ale zároveň bezpečně „rámovaný“ vědomím, že jde o divadelní hru. Inscenace tak plní svůj záměr lehce vyděsit, aniž by překročila hranici, za kterou by už byl zážitek nepříjemný. Opírá se o známou dětskou zkušenost strachu z bouřky a tmy, která je zesílená jevištními prostředky.
Silný je ale moment, kdy se po výpadku proudu obyvatelé domu znovu setkají: se svíčkami, nad bábovkou od sousedky a v obyčejném lidském sdílení. V té chvíli se obavy přesouvají z individuální roviny do společné zkušenosti a děti se učí, že nepříjemnosti lze zvládnout dohromady.
Zároveň ale zůstává Pan Nikdo poměrně abstraktní a místy až příliš vzdálený konkrétnímu významu, což spolu s lehce avantgardním tvarem celé inscenace může dětského diváka držet spíš v odstupu než v plném prožitku. Otcova nepřítomnost zůstává na konci bez vysvětlení a inscenace ji dál nerozvíjí. Právě tahle neuzavřenost ale funguje jako tiché doznívání celého příběhu.
🎭 Hodnocení: 70 %
Pan Nikdo a bílá tma
Máte po vejcích smrduté větry?
Já mám jednoho takového známého. Když sní jedno vejce, nastává konec světa. Nedá se s ním být v jedné místnosti, protože jeho střeva se promění na bioplynku. Je pochopitelné, že trávit s ním Velikonoce je pro mě čiré utrpení.
Klára Tesařová
Nepracujete a nejste na pracáku? Třeba dlužíte zdravotní pojišťovně
Jednoduché pravidlo. Nemáte práci a nejste na pracáku? Musíte si platit zdravotní pojištění jako samoplátce. Jinak vám na dveře zaklepe exekutor. Proč se tohle neučí na základních a středních školách?
Klára Tesařová
RECENZE: Ženitba jako moderní a orchestrálně opulentní opera
Opera Bohuslava Martinů Ženitba ožívá v moderním pojetí Komorní opery JAMU v Divadle na Orlí. Premiéry 21. a 22. března 2026 přinesly velký orchestr, svižné dialogy a absurdní situace, které baví od prvního do posledního taktu.
Klára Tesařová
Taky šílíte z ukázky seriálu Harry Potter?
Každý teď sdílí nový trailer na seriálovou verzi Harryho Pottera, která bude mít premiéru na HBO Max letos o Vánocích. Žádné nové provedení už nikdy nebude mít takové jedinečné kouzlo, co jsme zažili poprvé. Nebo jo?
Klára Tesařová
Nedobrovolné vyšetření konečníku prstem očima diskutující
Jednu diskutující nadzvedl můj poslední blogový příspěvek, že si medici zkouší na uspaných pacientech vyšetření konečníku bez jejich vědomí a souhlasu. Její názory jsou směsí nelogičností a odmítavých konspiračních teorií.
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
Spor o summit NATO má pokračování: Babiš odmítá účast Pavla v delegaci
Blížící se summit NATO v Ankaře vyvolává spor mezi vládou a prezidentem o to, kdo bude Česko...
Masarykova univerzita založila firmu zaměřenou na terapii silných emocí
Masarykova univerzita v Brně založila firmu, která chce rozšířit účinnou terapii pro pacienty...
Jilemnice opraví nevyužívanou budovu, přestěhuje se do ní krajská škola
Podkrkonošská Jilemnice na Semilsku opraví za 32,3 milionu korun nevyužívanou městskou budovu v...
Opava plánuje nové akvacentrum, stavba začne na přelomu 2028 a 2029
Opavská radnice hledá firmu, která vypracuje dokumentaci pro nové akvacentrum v Městských sadech....
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
