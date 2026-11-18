Recenze: Odsun Němců jako spravedlnost? Vyhnání Gerty Schnirch otevírá staré rány
Kateřina Tučková
Narodila se v roce 1980 v Brně, vystudovala dějiny umění a bohemistiku a původně se věnovala také kurátorství. Námět k románu Vyhnání Gerty Schnirch našla doslova pod okny svého bytu v centru Brna. Teprve tam zjistila, že z této části města byli v květnu 1945 násilně vyhnáni němečtí obyvatelé. Zjištění ji přivedlo k pátrání, z něhož nakonec vznikl román oceněný čtenářskou Magnesií Literou.
Kateřina Tučková, autorka oceňovaných Žítkovských bohyň, se ve svých dílech ráda pouští do míst, kam se česká společnost příliš ochotně neohlíží. Román Vyhnání Gerty Schnirch z roku 2009 převedla spolu s režisérem Mariánem Amslerem také na divadelní jeviště HaDivadla. V centru příběhu stojí Gerta, dcera Češky a Němce, která po válce skončí mezi tisíci brněnských Němců vyhnaných z města. S malou dcerou Barborou absolvuje pochod do Pohořelic, přežívá nucené práce a nakonec se vrací do Brna. Jenže návrat domů neznamená návrat k normálnímu životu. Gerta se ocitá ve světě, kde o její vině rozhoduje především původ, nikoli její vlastní činy.
Největší devízou inscenace je bezpochyby scénografie. Jeviště je kruhové a diváci sedí kolem něj na stejné úrovni jako herci. Žádná bezpečná vzdálenost nebo žádné schovávání v poslední řadě. Herci se pohybují všemi směry, mizí a znovu se vynořují těsně za vašimi zády. Člověk je tak neustále ve střehu a chvílemi má pocit, že se ocitl přímo uprostřed dění, nikoli v hledišti. Je to intenzivní a místy až znepokojivé. Má to ovšem i nějaké mouchy: mohutnější kulisy, například lampa, některým divákům znesnadňují výhled.
Zdroj fotek: hadivadlo.cz
První polovina je pořádný fičák. Střílí se, na Brno padají bomby, děj se žene kupředu a události se na diváka valí obrovskou rychlostí. Jenže po přestávce někdo zatáhne ruční brzdu. Zatímco první část sází na akci, druhá se usadí převážně v Gertině bytě a nabízí především dialogy. Tempo citelně zpomalí a z válečného dramatu se na chvíli stane spíše rodinná konverzačka. Naštěstí ji zachraňuje řecká rodina, se kterou Gerta bydlí. Její členové do jinak těžkého příběhu vnášejí humor a potřebnou dávku potrhlosti.
Růžena Dvořáková jako Gerta není žádná prvoplánová hrdinka, které by divák automaticky držel palce. Zpočátku působí poměrně nenápadně, postupně se ale vyloupne její věčně nespokojená, zatrpklá a místy až protivná povaha. Její Gerta má talent vidět především, co jí život provedl, méně už, co sama mohla udělat jinak. Třeba utéct do Rakouska, jako její kamarádka. Z vedlejších rolí vyčnívají Jiří Miroslav Valůšek a Marie Ludvíková. Valůšek střídá hned několik postav, každé vtiskne jiný charakter a dokáže si ukrást pozornost i v krátkých výstupech. Navíc má výborný cit pro komiku. Ludvíková dostává poněkud bizarní úkol ztvárnit malou Barborku. Pohled na herečku jejího věku v roli malé holčičky je sám o sobě půvabně absurdní, ale zvládá to s odzbrojující samozřejmostí. Simona Peková jako vdova Zipfelová pak přesvědčuje civilním, uvěřitelným výkonem bez zbytečného přehrávání.
Zdroj fotek: hadivadlo.cz
Gerta Schnirch není žádná světice a její život rozhodně není černobílý. Jenže od kdy musí být člověk sympatický, aby si zasloužil spravedlnost? Právě tady inscenace míří na citlivé místo českého historického sebeobrazu. Rádi mluvíme o tom, co nám bylo způsobeno, o něco méně, co jsme po válce prováděli sami. Vítěze a poražené nakonec určují vítězové, stejně jako často píší dějiny. Války jsou absurdní, protože za ambice mocných platí ti, kteří vlastně žádnou válku nechtěli. Na inscenaci Vyhnání Gerty Schnirch stojí jít už kvůli neobvyklému kruhovému uspořádání jeviště, které diváka vtahuje přímo do dění. A především kvůli možnosti podívat se na poválečný odsun z perspektivy člověka, který se do žádné zjednodušené historické kolonky nenacpete.
🎭 Hodnocení: 85 %
Vyhnání Gerty Schnirch
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