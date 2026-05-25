Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

RECENZE: My si tu rekonstrukci vyvraždíme

Hypotéka? Nedostupná. Nájem? Likvidační. Co když existuje jiný způsob, jak přijít ke krásnému bytu? Premiéra činohry Zářivá verbež v brněnské Redutě proměňuje bytovou krizi v krvavou grotesku, kde se vraždí bezdomovci ve velkém.

Philip Ridley

Narodil se v roce 1964. Je britský dramatik, filmař a vizuální umělec, který patří k průkopníkům provokativního britského „in-yer-face theatre“. Vedle divadla se prosadil také kultovními hororově laděnými filmy a oceňovaným scénářem ke gangsterce The Krays.

EmaOllie čekají první dítě a žijí v bytě na Cejlu, kde plíseň není problém, ale věrná spolubydlící. Najdou však ve schránce dopis od Městského bytového fondu s nabídkou ideálního domu zdarma. Ten je ale úplně nevybavený, bez elektřiny i teplé vody. Přijdou však na způsob, jak ho efektivně „rekonstruovat“, akorát za každé vylepšení zaplatí životem zabitím ze strany manželského páru místní bezdomovec. Zpočátku výjimka, pak nutnost, nakonec rutina. A čím líp to funguje, tím míň mladý pár trápí, že jejich renovace znamená systematické zabíjení lidí z ulice.

zdroj: Národní divadlo Brno; autorka fotek: Bára Bachanová

Hru Zářivá verbež (2015) napsal britský dramatik Philip Ridley jako černou satiru o bytové krizi a morálním rozkladu, který se tváří jako řešení. Mladý pár nevykresluje jako monstra ale jako obyčejné lidi v situaci bez východiska. Režie Kashy Jandáčkové a dramaturgie Jaroslava Jurečky navíc kontext přesouvají do brněnských reálií, kde téma nedostupného bydlení nepůsobí s britskou nadsázkou, ale spíše dokumentaristicky. Inscenace si navíc publikum ochočí rychleji než realitní makléř zájemce na prohlídce 1+kk v Bystrci. Herci hází do hlediště sendviče, nutí diváky hlasovat o úplných kravinách a nenápadně je zatahuji do systému, kde se lidské životy mění na novou kuchyň či dětský pokoj. Scéna Jána Tereby v pastelových barvách s ostrými geometrickými tvary připomíná estetiku Squid Game, kde se stejně jako tady lidské životy lusknutím prstů směňují za nekonečné bohatství.

zdroj: Národní divadlo Brno; autorka fotek: Bára Bachanová

Manželský ping-pong mezi Jakubem SvojanovskýmAnnou Glässnerovou, kteří hrají Emu a Ollieho, vypadá spíš jako záběry z nějaké reality show než divadlo – ona nespokojenost na steroidech, on věčný „já to vyřeším“. Funguje to velmi realisticky, protože takové soužití zná skoro každý. Kateřina Liďáková jako paní Fistová do toho vstupuje s lepkavou vlídností. Znepokojivost je slovo, které ji přesně vystihuje. Úsměv, klid, pochopení – vnutí vám totálně rozpadlou barabiznu jako investiční příležitost století.

Zářivou verbež v Divadle Reduta by měl vidět každý, kdo ještě věří, že „když se snažíte, tak si to vlastní bydlení nějak pořídíte“. Třeba tím, že oželíte pár káv a rázem máte našetřeno. Je to hororová pohádka pro dospělé, kde logika občas dostává na frak. Nehraje se tam na realismus. Národní divadlo Brno se ptá, jak daleko se dá zajít, když je v sázce pohodlí, blíží se se porod prvního dítěte a před očima máte jistotu luxusně zařízené nemovitosti v soukromém vlastnictví.

🎭 Hodnocení: 70 %

Zářivá verbež
Divadlo Reduta
psáno z premiéry 15. května 2026
web inscenace | i-divadlo.cz

Autor: Klára Tesařová | pondělí 25.5.2026 9:05 | karma článku: 2,61 | přečteno: 53x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Klára Tesařová

Víš, že tě odtud můžu vyhodit? Já mám totiž průkazku

Jak se z běžné jízdy brněnskou šalinou stane situace, kdy už nejde o pohodlí nebo o místo k sezení, ale o útlak, hrubé urážky a výhrůžky násilím. Stačí pár minut, jedno sedadlo a člověk vedle vás, kterému totálně přeskočí.

22.5.2026 v 8:40 | Karma: 17,27 | Přečteno: 512x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Všichni slavíte narozeniny ve špatný den

Možná vás nepotěším, ale prostě slavíte narozeniny ve špatný den. Existují totiž tři druhy narozenin: falešné, pravé a pravé pravé. A většina lidstva celý život pojídá dort na falešný narozeninový den.

6.5.2026 v 8:35 | Karma: 7,57 | Přečteno: 235x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Místo mateřství řeší matchu. Těm holkám to stačí

V jednom dnu potkávám dvě různé dvojice kamarádek okolo 20 až 25 let. Jejich debata se netočí okolo dětí a mateřství. Ony řeší matchu. Normální obraz mladé generace, která nejradši klábosí, která matcha nechutná jako bahno.

24.4.2026 v 8:25 | Karma: 19,10 | Přečteno: 478x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

RECENZE: Pro její pastorkyňu dítě pod let zlikvidovala

Činohra Její pastorkyňa v Městském divadle Brno řeže do živého. Alena Antalová jako Kostelnička staví morálku proti pudu sebezáchovy. Udělá totiž rozhodnutí, které nejde vzít zpět. Premiéry se uskutečnily 11. a 12. dubna 2026.

21.4.2026 v 8:05 | Karma: 6,30 | Přečteno: 331x | Diskuse | Kultura

Klára Tesařová

Ta nejlepší poloha pro čištění zubu manželek. A dětí taky, že jo?

Ležíte na zádech. Někdo vám sedí na rukou. Fixuje vám hlavu mezi stehy a koleny a s úsměvem vám strká kartáček do pusy. Zpívá si u toho. Vy se bráníte, řvete jak tur, jste úplně rudí a snažíte se uhnout, vysmeknout se.

20.4.2026 v 9:20 | Karma: 7,45 | Přečteno: 296x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Bývalý vychovatel v kauze pašování mobilů do věznice je nevinný, potvrdil soud

Bývalý vychovatel věznice ve Vykmanově Lukáš Kislinger u Krajského soudu v...
25. května 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nevinen. K takovému pravomocnému rozsudku dospěli soudci osm let po zahájení trestního stíhání...

O sudetský sjezd usiluje řada českých měst, řekl Posselt. Prozradil, co jej rozplakalo

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností...
25. května 2026  12:12

Navzdory protestům byla celková atmosféra sjezdu sudetských Němců v Brně pokojná a nálada srdečná,...

Zahájení lázeňské sezony? Chci, aby Tepličané zůstali, říká šéf domu kultury

Petr Šíla, ředitel Domu kultury Teplice.
25. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Letos bude Petr Šíla poprvé dohlížet na Zahájení lázeňské sezony v Teplicích jako ředitel...

Muž boural opilý a sám na sebe zavolal policii. Řidičák už mu sebrali dřív

Muž způsobil nehodu pod vlivem alkoholu a udal se. (20. května 2026)
25. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Sedmadvacetiletý řidič pod vlivem alkoholu minulý týden způsobil nehodu na Orlickoústecku. Sám na...

Klára Tesařová

  • Počet článků 64
  • Celková karma 10,60
  • Průměrná čtenost 885x
Jsem divadelní recenzentka. Už 11 let hodnotím divadelní hry, občas i filmy a seriály. Také komentuji společenská témata. Vystudovala jsem žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.