Raiffeisenbank hází klacky pod nohy svým vlastním klientům
Je takový jeden normální srpnový víkend. A klient může mít běžné požadavky, které očekává, že moderní banka prostě zvládne. Můžete mi říct: „Máš to ale štěstí, Kláro, že žiješ v 21. století... Všechno půjde hladce!“ Pro jistotu ale kouknu na net: najdu jedinou otevřenou pobočku Raiffeisenbank ve městě. Až do devíti večer. Jak pohodlné…
Hned v sobotu dopoledne se pouštím do změny čísla pro autorizační SMS. V internetovém bankovnictví vyplním nové číslo, ještě přijde poslední ověření na starý mobil. Paráda! Hotovo! Jenže ouha... Při přihlášení pípne zase starý telefon. Fňuk. Na webu banky pak čtu varování: „Změna čísla přes internet nestačí, musíte osobně na pobočku“. Tak tedy poprvé vyrážím přes celé město na pobočku.
Na pobočce sedí jediný mladý bankéř. Tvrdí, že změnu čísla mu systém odmítá a že to pošle na IT podporu. Je tak horlivý, že mi mezitím třikrát změní i-PIN: to je v podstatě klíč k internetovému bankovnictví. Vysvětluje, že nový kód zašifruje a já si ho mám doma odemknout. Fajn, říkám si, bezpečnost především. Jenže za hodinu jsem zpátky na pobočce: heslo k odšifrování nefunguje a já jsem nadobro odříznutá od vlastního účtu.
Ufff... Odfrkávám si, u oběda, u kterého se znovu zdárně přihlašuji do internetového bankovnictví. Kdy dojde ke změně telefonního čísla pro autorizační SMS, to nemám absolutně ponětí. Musím nabrat sílu na další odpolední úkol. Partner touží ze svého běžného účtu v téže bance vybrat větší obnos peněz v hotovosti. Již včera změnil limit na 100 000 Kč. Trochu ho překvapilo, že je to týdenní limit. Nestresoval se tím a vybral hotovost bez větších problémů. Posilněná jídlem sleduji, jak se přihlašuje do bankovnictví, a chce si změnit týdenní limit na 200 000 Kč, protože potřebuje vybrat minimálně dalších 100 000 Kč v hotovosti. A hle! Hrozivá červená hláška. Limit změnit nelze.
Partner se nedá zastrašit, sahá po telefonu a volá na infolinku. Po probojování přes „plechovou hubu“ konečně mluví se živou operátorkou. Ta mu sdělí: „Týdenní limit pro výběr z bankomatu nelze změnit nad 100 000 Kč přes internet, musíte na pobočku.“ Za jeho zády se hlasitě směju. Tak dnes už pojedeme na pobočku potřetí!
Jsme tedy už potřetí na pobočce a nacházíme značně unaveného bankéře. Partner vysedí řadu a oznámí, že chce zvýšit limit pro výběr peněz z bankomatu. Bankéř zmateně zamrká: „To jste ale mohl udělat doma.“ Partner vysvětluje, že už to doma zkoušel a dokonce kvůli tomu volal na infolinku, kde mu řekli, že pro změnu limitu nad 100 000 Kč pro výběr v hotovosti z bankomatu musí přijít osobně na pobočku. Bankéř se opovržlivě uchechtne: „To já vůbec nemůžu, to umí jen pobočka s pokladnou.“ Na otázku, jak má tedy vybrat dalších 100 000 Kč z bankomatu v hotovosti, se jen drze zašklebí: „Počkejte si do příštího týdne!“
Po třetí a poslední osobní návštěvě banky jménem Raiffeisenbank, ze které odcházíme něco málo po 20. hodině večerní, musím konstatovat, že tato banka je spíše parodií na banku než nějakou seriózní finanční institucí. Nikdy jsem neviděla horší banku, a nejspíš asi nikdy horší banku neuvidím.
Klára Tesařová
Taková normální vulgární gynekoložka. Klekni a popros. Žádanku stejně nedostaneš.
Přišla ke gynekologovi pro žádanku, a odnáší si akorát tak psychickou újmu. Gynekoložka Veronika Galambošová místo péče plive nadávky, urážky a vztek. Existuje vůbec ještě nějaká lékařská etika?
Klára Tesařová
Proč jsou všichni takoví ušlápnutí?
Procházím městem. Jedu šalinou. Vidím prázdné a sklopené pohledy. Nikdo mi nevydrží koukat do očí víc než pár vteřin. A já má v hlavě otázku, proč jsou všichni jako rohožky?
Klára Tesařová
Kdo nežere bramborový salát, žere proti nám!
Říkají, že k Vánocům prostě patří. Stejně jako žaludeční potíže, žlučníkové záchvaty a nepříjemné chvíle na záchodě kolem 28. až 31. prosince, kdy doufáte, že je to jen prd a ten salát ještě určitě není zkaženej...
Klára Tesařová
Škola? Posvač počůranej venku. Nebuď sněhová vločka
Jak z dítěte nevychovat sněhovou vločku? Pošlete ho na základní školu, kde ho donutí si sníst svačinu v půlce listopadu pěkně venku při 2 °C a mírném dešti. Že se vám z toho počůrá. A co jako?
Klára Tesařová
U gynekologa: zaplaťte za zrcadla 100 Kč nebo vypadněte
Rozmáhá se nešvar. Čeští gynekologové stále častěji zavádějí poplatky za služby, které by měly být hrazeny pojištěním. Pacientky tak mnohdy platí jako mourovaté.
