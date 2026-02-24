Přenáší se pohlavním stykem. Virus Krása vás spálí zevnitř

Krása není jen touha být přitažlivý a sexy. Je to i název nového seriálu The Beauty na platformách FX a Hulu. Smrtící virus se rychle šíří sexem. A promiskuitní lidé jsou první oběti. Jak dlouho přežijete, když máte božskou krásu?

Recenze seriálu Krása (The Beauty)

Zdroj fotky: unsplash.com

Americký seriál Krása (v originále The Beauty), který měl premiéru 21. ledna 2026, vychází z komiksu Jeremy Hauna z roku 2015 a do seriálové podoby ho přetvořili Ryan Murphy a Matthew Hodgson. Děj startuje jako thriller namíchaný s detektivkou. Sledujeme dvojici agentů FBI Coopera Madsena (Evan Peters) a Jordan Bennettovou (Rebecca Hall), kteří řeší záhadná úmrtí. Obětmi jsou ti, kdo se nakazili smrtícím virem – ať už záměrně, nebo náhodou. Krása tu není dar, je to past, a platí se za ni životem.

Logo seriálu; zdroj fotky: commons.wikimedia.org Jedná se o volné dílo.

S každou lokací – od Benátek přes USA až po Francii – se mění i nádech děje. Thriller postupně přechází v psychologický horor: odhaluje původ viru, prvního nakaženého a roli dvojice „čističů“ (Anthony Ramos a Jeremy Pope), kteří pronásledují nakažené s nekompromisní přesností. Virus zabíjí pomalu, stovky dní od nakažení, ale „čističi“ zasáhnou rychle a chladnokrevně. Napětí netkví jen v tom, kdo umře – nejvíc v tom, kdo vůbec má šanci dožít se hrůzné smrti vzplanutím zevnitř a následným výbuchem celého těla.

Seriál nahlíží na syndrom ošklivého káčátka i svět incelů. Přesně tyto holky i chlapci jsou bytostně přesvědčení, že za ten jejich marnej život může to, že nejsou hezčí a že jim jen krása zajistí nepředstavitelné životní úspěchy. Celým dílem prosakují surové sexuální scény, které slouží jako komediální koření. Funguje to překvapivě dobře, když scénáristé myslí i na to, že virus mužům zvětší penis a ženám pozvedne a vyplní jejich vytahané poprsí. Nahota není ukazována explicitně, ale stejně si užijete dostatek pohledů na sterilní svalnatá a hubená těla, zbavená všech chloupků či vrásek.

V životě, stejně jako v seriálu Krása, platí dvě jednoduchá pravidla. 1) Nevyplácí se mít s náhodnými lidmi nechráněný sex. 2) Že honba za dokonalým vzhledem pomocí operací či zázračných přípravků často jen člověka rychleji posouvá k vlastnímu konci. Seriálová Krása jen připomíná, co mnoho lidí moc dobře ví: být krásný ještě neznamená, že nebudete tupí jako poleno.

Hodnocení: 80 %

Autor: Klára Tesařová | úterý 24.2.2026 8:45 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Klára Tesařová

