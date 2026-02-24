Přenáší se pohlavním stykem. Virus Krása vás spálí zevnitř
Recenze seriálu Krása (The Beauty)
Americký seriál Krása (v originále The Beauty), který měl premiéru 21. ledna 2026, vychází z komiksu Jeremy Hauna z roku 2015 a do seriálové podoby ho přetvořili Ryan Murphy a Matthew Hodgson. Děj startuje jako thriller namíchaný s detektivkou. Sledujeme dvojici agentů FBI Coopera Madsena (Evan Peters) a Jordan Bennettovou (Rebecca Hall), kteří řeší záhadná úmrtí. Obětmi jsou ti, kdo se nakazili smrtícím virem – ať už záměrně, nebo náhodou. Krása tu není dar, je to past, a platí se za ni životem.
S každou lokací – od Benátek přes USA až po Francii – se mění i nádech děje. Thriller postupně přechází v psychologický horor: odhaluje původ viru, prvního nakaženého a roli dvojice „čističů“ (Anthony Ramos a Jeremy Pope), kteří pronásledují nakažené s nekompromisní přesností. Virus zabíjí pomalu, stovky dní od nakažení, ale „čističi“ zasáhnou rychle a chladnokrevně. Napětí netkví jen v tom, kdo umře – nejvíc v tom, kdo vůbec má šanci dožít se hrůzné smrti vzplanutím zevnitř a následným výbuchem celého těla.
Seriál nahlíží na syndrom ošklivého káčátka i svět incelů. Přesně tyto holky i chlapci jsou bytostně přesvědčení, že za ten jejich marnej život může to, že nejsou hezčí a že jim jen krása zajistí nepředstavitelné životní úspěchy. Celým dílem prosakují surové sexuální scény, které slouží jako komediální koření. Funguje to překvapivě dobře, když scénáristé myslí i na to, že virus mužům zvětší penis a ženám pozvedne a vyplní jejich vytahané poprsí. Nahota není ukazována explicitně, ale stejně si užijete dostatek pohledů na sterilní svalnatá a hubená těla, zbavená všech chloupků či vrásek.
V životě, stejně jako v seriálu Krása, platí dvě jednoduchá pravidla. 1) Nevyplácí se mít s náhodnými lidmi nechráněný sex. 2) Že honba za dokonalým vzhledem pomocí operací či zázračných přípravků často jen člověka rychleji posouvá k vlastnímu konci. Seriálová Krása jen připomíná, co mnoho lidí moc dobře ví: být krásný ještě neznamená, že nebudete tupí jako poleno.
Hodnocení: 80 %
Klára Tesařová
Pozvánka: V Tribunálu stojí literární hrdinové před soudem
Co když se hrdinové povinné četby ocitnou před soudem? Premiéra Tribunálu v Divadle na Orlí otevírá vtipný i krutý proces s ikonami kultury. Kdo obstojí a kdo bude vyškrtnut ze seznamu?
Klára Tesařová
Kolik mililitrů má lež? Hrnková parodie v oddělení domácích potřeb
To si tak koupíte v domácích potřebách hrnek s objemem 430 ml. V reálu chcete 430 ml. Jak logické. Realita? 400 ml absolutně pod okraj. Čaj pijete jedině v předklonu nad dřezem, poněvadž cesta z kuchyně na gauč je nereálná.
Klára Tesařová
Superdávka se odkládá. Změna termínu. Útěk ze stínu
Stát nestíhá vyhodnocovat stávající i nové žadatele o superdávku. Posun termínu spuštění superdávky není překvapení. Překvapivé je spíš to, že někdo čekal, že čtyři měsíce přechodného období budou stačit na tak rozsáhlou změnu.
Klára Tesařová
Ano, pane řediteli. Když se divadelní jeviště změní v oslavu vedení
Veřejné divadlo. Velké jeviště. Orchestr. Potlesk. Nejde však o nejnovější premiéru. Na jevišti stojí vedení instituce a večer patří jeho jubileu. Kde končí respekt k osobnosti a kde začíná instituce s kultem jednoho člověka?
Klára Tesařová
Dospělost podle zubařky: přijď sám, trp sám
Pichlavá zubařská věta. Osmdesát minut chirurgického hororu. A nabubřelá lekce, jak si někteří lékaři představují slovo „dospělost“. O doprovodu do ordinace, přefouknutém egu a hranici, za kterou už pacient není klient, ale obtíž.
