Přemýšlí, co odpovídá děda, na otázku, jak se mají vnoučata

Dospělá žena na Instagramu přemýšlí, co její otec odpovídá lidem na otázku: „A jak se mají vnoučata?“ Háček je v tom, že je zná jen z fotografií. Přitom její děti zažívají realitu, kde děda prakticky neexistuje.

zdroj fotky: freepik.com

Andrea točí reels na Instagramu. Sedí venku v bundě, popíjí energeťák a velkým písmem do videa napíše popisek: „Občas přemýšlím, co můj otec odpovídá na otázku, jak se mají jeho vnoučata. Protože je viděl jen na fotce.“ Video si pustím znovu. Místo rychlého soudu se nad tím zamyslím.

zdroj fotky: freepik.com

Napíšu jí, že si s tím její otec poradí. Lidé si umějí něco vymyslet. A pokud chce, aby její děti měly s dědou vztah, je to primárně na ní. Ona vzápětí upřesní, že děti chrání před „notorickým lhářem“. Tedy že kontakt vědomě blokuje. Odpovím, že děti nemohou nést následky jejího zpackaného vztahu s otcem. A že v tom nepříjemně máchá zejména ty vlastní děti.

Andrea se srdnatě obhajuje. Šancí prý měl až dost. Opakovaně selhal a pokaždé si vybral něco jiného než vlastní vnoučata.

Do diskuse se rychle zapojují i další samozvaní znalci rodinných vztahů. Jeden z nich mi suverénně oznámí, že jsem úplně mimo, protože žádné právo prarodičů na vnoučata neexistuje...

Odpovím odkazem na Občanský zákoník, konkrétně § 927.

Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu.

Další diskutující mi radí, abych šla na psychoterapii. Odpovím, že na terapiii by měla spíše chodit autorka příspěvku, protože by tím upravila svůj vztah s otcem. Děti si zaslouží mít možnost vztahu s dědou.

Nějaká Marie to uzavře větou, že větší nesmysl v životě nečetla. Bez argumentu. Bez snahy se hlouběji zamyslet. Označit zákonnou úpravu za hloupost je snadné. Těžší je přijmout, že právo někdy chrání i vztahy, které se nám osobně nehodí do plačtivého příběhu.

zdroj fotky: freepik.com

Vím, jaké to je mít v rodině skutečně toxického člověka. Někdy je jediným řešením nulový kontakt. Bez výčitek. Jenže nulový kontakt znamená i to, že přestanu řešit, co ten druhý říká světu. Neřeším jeho odpovědi ostatním. Prostě konec.

Skutečně Andrea své děti chrání? A nebo skrze ně dál vede svůj spor s vlastním rodičem? Protože vnoučata by neměly vyrůstat jen s fotografií dědečka a vysvětlením, že dospělí se spolu nedokážou domluvit.

Autor: Klára Tesařová | úterý 10.3.2026 9:05 | karma článku: 4,75 | přečteno: 79x

Klára Tesařová

Ahoj, já jsem Bivoj. Jak rodiče jménem tíží život dětem

Rodiče vám můžou vybrat křestní jméno, které z vás udělá terč posměchu. Bivoj, Lazar nebo Kazimíra. A vaše dětství a dospívání se rázem promění v bitevní pole plné šikany.

2.3.2026 v 8:15 | Karma: 14,96 | Přečteno: 425x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Pozvánka: Premiéra Moje kopyta rozryla už zem v Divadle Husa na provázku

Co kdyby se slon najednou objevil přímo ve vašem obýváku? Divadlo Husa na provázku zve na premiéru inscenace Moje kopyta rozryla už zem v pátek 27. února 2026.

26.2.2026 v 9:45 | Karma: 2,81 | Přečteno: 64x | Diskuse | Pozvánky, akce

Klára Tesařová

Přenáší se pohlavním stykem. Virus Krása vás spálí zevnitř

Krása není jen touha být přitažlivý a sexy. Je to i název nového seriálu The Beauty na platformách FX a Hulu. Smrtící virus se rychle šíří sexem. A promiskuitní lidé jsou první oběti. Jak dlouho přežijete, když máte božskou krásu?

24.2.2026 v 8:45 | Karma: 4,38 | Přečteno: 116x | Diskuse | Kultura

Klára Tesařová

Pozvánka: V Tribunálu stojí literární hrdinové před soudem

Co když se hrdinové povinné četby ocitnou před soudem? Premiéra Tribunálu v Divadle na Orlí otevírá vtipný i krutý proces s ikonami kultury. Kdo obstojí a kdo bude vyškrtnut ze seznamu?

20.2.2026 v 14:25 | Karma: 4,18 | Přečteno: 69x | Diskuse | Pozvánky, akce

Klára Tesařová

Kolik mililitrů má lež? Hrnková parodie v oddělení domácích potřeb

To si tak koupíte v domácích potřebách hrnek s objemem 430 ml. V reálu chcete 430 ml. Jak logické. Realita? 400 ml absolutně pod okraj. Čaj pijete jedině v předklonu nad dřezem, poněvadž cesta z kuchyně na gauč je nereálná.

20.2.2026 v 8:25 | Karma: 15,95 | Přečteno: 317x | Diskuse | Společnost
Klára Tesařová

  • Počet článků 42
  • Celková karma 9,53
  • Průměrná čtenost 1116x
Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

 

 

