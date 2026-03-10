Přemýšlí, co odpovídá děda, na otázku, jak se mají vnoučata
Andrea točí reels na Instagramu. Sedí venku v bundě, popíjí energeťák a velkým písmem do videa napíše popisek: „Občas přemýšlím, co můj otec odpovídá na otázku, jak se mají jeho vnoučata. Protože je viděl jen na fotce.“ Video si pustím znovu. Místo rychlého soudu se nad tím zamyslím.
Napíšu jí, že si s tím její otec poradí. Lidé si umějí něco vymyslet. A pokud chce, aby její děti měly s dědou vztah, je to primárně na ní. Ona vzápětí upřesní, že děti chrání před „notorickým lhářem“. Tedy že kontakt vědomě blokuje. Odpovím, že děti nemohou nést následky jejího zpackaného vztahu s otcem. A že v tom nepříjemně máchá zejména ty vlastní děti.
Andrea se srdnatě obhajuje. Šancí prý měl až dost. Opakovaně selhal a pokaždé si vybral něco jiného než vlastní vnoučata.
Do diskuse se rychle zapojují i další samozvaní znalci rodinných vztahů. Jeden z nich mi suverénně oznámí, že jsem úplně mimo, protože žádné právo prarodičů na vnoučata neexistuje...
Odpovím odkazem na Občanský zákoník, konkrétně § 927.
Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu.
Další diskutující mi radí, abych šla na psychoterapii. Odpovím, že na terapiii by měla spíše chodit autorka příspěvku, protože by tím upravila svůj vztah s otcem. Děti si zaslouží mít možnost vztahu s dědou.
Nějaká Marie to uzavře větou, že větší nesmysl v životě nečetla. Bez argumentu. Bez snahy se hlouběji zamyslet. Označit zákonnou úpravu za hloupost je snadné. Těžší je přijmout, že právo někdy chrání i vztahy, které se nám osobně nehodí do plačtivého příběhu.
Vím, jaké to je mít v rodině skutečně toxického člověka. Někdy je jediným řešením nulový kontakt. Bez výčitek. Jenže nulový kontakt znamená i to, že přestanu řešit, co ten druhý říká světu. Neřeším jeho odpovědi ostatním. Prostě konec.
Skutečně Andrea své děti chrání? A nebo skrze ně dál vede svůj spor s vlastním rodičem? Protože vnoučata by neměly vyrůstat jen s fotografií dědečka a vysvětlením, že dospělí se spolu nedokážou domluvit.
Klára Tesařová
