Pozvánka: V Tribunálu stojí literární hrdinové před soudem

Co když se hrdinové povinné četby ocitnou před soudem? Premiéra Tribunálu v Divadle na Orlí otevírá vtipný i krutý proces s ikonami kultury. Kdo obstojí a kdo bude vyškrtnut ze seznamu?

Premiéra inscenace Tribunál se uskutečnila 19. února 2026 v Divadle na Orlí. Autorský projekt Elišky Houserové a Martina Modrého otevírá imaginární soudní proces nad literárním kánonem, v němž se ikonické postavy povinné četby střídají v rolích obžalovaných, obhájců i svědků. Dramaturgii připravila Eliška Houserová, scénu a kostýmy navrhly Jana Mlatečková a Barbora Netopilová.

zdroj fotek: Facebook Divadla na Orlí

Tvůrci s nadhledem, humorem i krutostí zkoumají, jak vznikají společenské narativy a kdo určuje hodnotu kulturních symbolů. V inscenaci účinkují Johanka Trokšiarová, Sára Dedíková, Tomáš Brychta, Karolína Krobotová, Václav Holinka, Terezie Vosáhlová, Sofia Chalányová, Aneta Měsícová, Ema Paľuchová, Irena Freudenschussová, Jan Augustin a Matěj Butula. Tribunál je ironickou úvahou o spravedlnosti, moci jazyka a o tom, jak se dají známé příběhy překroutit podle toho, kdo je zrovna vypráví.

Tribunál


Divadlo na Orlí
adresa: Orlí 19, Brno
reprízy: 23. 2., 24. 2., 28. 4.

Autor: Klára Tesařová | pátek 20.2.2026 14:25 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

