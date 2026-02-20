Pozvánka: V Tribunálu stojí literární hrdinové před soudem
Premiéra inscenace Tribunál se uskutečnila 19. února 2026 v Divadle na Orlí. Autorský projekt Elišky Houserové a Martina Modrého otevírá imaginární soudní proces nad literárním kánonem, v němž se ikonické postavy povinné četby střídají v rolích obžalovaných, obhájců i svědků. Dramaturgii připravila Eliška Houserová, scénu a kostýmy navrhly Jana Mlatečková a Barbora Netopilová.
Tvůrci s nadhledem, humorem i krutostí zkoumají, jak vznikají společenské narativy a kdo určuje hodnotu kulturních symbolů. V inscenaci účinkují Johanka Trokšiarová, Sára Dedíková, Tomáš Brychta, Karolína Krobotová, Václav Holinka, Terezie Vosáhlová, Sofia Chalányová, Aneta Měsícová, Ema Paľuchová, Irena Freudenschussová, Jan Augustin a Matěj Butula. Tribunál je ironickou úvahou o spravedlnosti, moci jazyka a o tom, jak se dají známé příběhy překroutit podle toho, kdo je zrovna vypráví.
Klára Tesařová
Kolik mililitrů má lež? Hrnková parodie v oddělení domácích potřeb
To si tak koupíte v domácích potřebách hrnek s objemem 430 ml. V reálu chcete 430 ml. Jak logické. Realita? 400 ml absolutně pod okraj. Čaj pijete jedině v předklonu nad dřezem, poněvadž cesta z kuchyně na gauč je nereálná.
Klára Tesařová
Superdávka se odkládá. Změna termínu. Útěk ze stínu
Stát nestíhá vyhodnocovat stávající i nové žadatele o superdávku. Posun termínu spuštění superdávky není překvapení. Překvapivé je spíš to, že někdo čekal, že čtyři měsíce přechodného období budou stačit na tak rozsáhlou změnu.
Klára Tesařová
Ano, pane řediteli. Když se divadelní jeviště změní v oslavu vedení
Veřejné divadlo. Velké jeviště. Orchestr. Potlesk. Nejde však o nejnovější premiéru. Na jevišti stojí vedení instituce a večer patří jeho jubileu. Kde končí respekt k osobnosti a kde začíná instituce s kultem jednoho člověka?
Klára Tesařová
Dospělost podle zubařky: přijď sám, trp sám
Pichlavá zubařská věta. Osmdesát minut chirurgického hororu. A nabubřelá lekce, jak si někteří lékaři představují slovo „dospělost“. O doprovodu do ordinace, přefouknutém egu a hranici, za kterou už pacient není klient, ale obtíž.
Klára Tesařová
Raiffeisenbank hází klacky pod nohy svým vlastním klientům
Chcete mít jistotu, že se dostanete ke svým penězům v hotovosti, do internetového bankovnictví nebo že vám budou chodit autorizační SMS na ten správný mobil? Pak si rozhodně nezakládejte bankovní účet u Raiffeisenbank.
