Pozvánka: Premiéra Moje kopyta rozryla už zem v Divadle Husa na provázku

Co kdyby se slon najednou objevil přímo ve vašem obýváku? Premiéra inscenace Divadlo Husa na provázku zve na premiéru inscenace Moje kopyta rozryla už zem v pátek 27. února 2026.

zdroj fotky: oficiální webové stránky divadla

Režie hry Moje kopyta už rozryla zem se ujala Eliška Balog. Dramaturgii připravil Jakub Molnár a scénu s kostýmy navrhl Marek Cpin. Tvůrci zkoumají, jak přírodu uzavíráme do lidských představ, stereotypů i frází a zda je ještě možné se s ní skutečně setkat bez toho, co si do ní sami promítáme. Inscenace s výraznou audiovizuální složkou propojuje poezii, performanci i osobní výpověď a nabízí pohled na světy, které často zůstávají na okraji pozornosti.

V inscenaci účinkují Tereza Maxmilián Marečková, Dušan Hřebíček a Eva Marie Růžena. Živě vystoupí také kočka Emilka Říhová a další drobní živočichové jako mušky, pavoucí a roztoči. Hledání společné řeči je úvahou o soužití člověka a zvířat, o hranicích jazyka i o perspektivách, které si sami vytěsňujeme.

Moje kopyta rozryla už zem

Divadlo Husa na provázku
adresa: Zelný trh 294, 602 00 Brno-město
premiéra: 27. února 2026
reprízy: 2. 3., 27. 3, 1. 4.

Autor: Klára Tesařová | čtvrtek 26.2.2026 9:45 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Další články autora

Klára Tesařová

Přenáší se pohlavním stykem. Virus Krása vás spálí zevnitř

Krása není jen touha být přitažlivý a sexy. Je to i název nového seriálu The Beauty na platformách FX a Hulu. Smrtící virus se rychle šíří sexem. A promiskuitní lidé jsou první oběti. Jak dlouho přežijete, když máte božskou krásu?

24.2.2026 v 8:45 | Karma: 4,29 | Přečteno: 105x | Diskuse | Kultura

Klára Tesařová

Pozvánka: V Tribunálu stojí literární hrdinové před soudem

Co když se hrdinové povinné četby ocitnou před soudem? Premiéra Tribunálu v Divadle na Orlí otevírá vtipný i krutý proces s ikonami kultury. Kdo obstojí a kdo bude vyškrtnut ze seznamu?

20.2.2026 v 14:25 | Karma: 3,75 | Přečteno: 68x | Diskuse | Pozvánky, akce

Klára Tesařová

Kolik mililitrů má lež? Hrnková parodie v oddělení domácích potřeb

To si tak koupíte v domácích potřebách hrnek s objemem 430 ml. V reálu chcete 430 ml. Jak logické. Realita? 400 ml absolutně pod okraj. Čaj pijete jedině v předklonu nad dřezem, poněvadž cesta z kuchyně na gauč je nereálná.

20.2.2026 v 8:25 | Karma: 15,68 | Přečteno: 307x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Superdávka se odkládá. Změna termínu. Útěk ze stínu

Stát nestíhá vyhodnocovat stávající i nové žadatele o superdávku. Posun termínu spuštění superdávky není překvapení. Překvapivé je spíš to, že někdo čekal, že čtyři měsíce přechodného období budou stačit na tak rozsáhlou změnu.

17.2.2026 v 8:40 | Karma: 9,87 | Přečteno: 273x | Diskuse | Politika

Klára Tesařová

Ano, pane řediteli. Když se divadelní jeviště změní v oslavu vedení

Veřejné divadlo. Velké jeviště. Orchestr. Potlesk. Nejde však o nejnovější premiéru. Na jevišti stojí vedení instituce a večer patří jeho jubileu. Kde končí respekt k osobnosti a kde začíná instituce s kultem jednoho člověka?

14.2.2026 v 12:30 | Karma: 12,97 | Přečteno: 280x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
21. února 2026  20:31

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.
19. února 2026  17:51

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...

Anonymní e-mail hrozil bombou v Baťově nemocnici, areál prohledávala policie

Policie aktuálně zasahuje v Baťově nemocnici ve Zlíně kvůli anonymně nahlášené...
26. února 2026  9:32,  aktualizováno  10:19

Policie ve čtvrtek dopoledne prověřovala anonymní nahlášení výbušného systému v Krajské nemocnici...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...
26. února 2026  9:12,  aktualizováno  10:16

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta...

Soud v Mostě se bude v dubnu opět zabývat propuštěním nejdéle vězněného Čecha

ilustrační snímek
26. února 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Okresní soud v Mostě se bude 9. dubna opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha...

Škoda po požáru v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je asi dva miliony korun

ilustrační snímek
26. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Škoda po středečním požáru v bytě v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je předběžně vyčíslena na...

Klára Tesařová

  • Počet článků 40
  • Celková karma 10,51
  • Průměrná čtenost 1157x
Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.