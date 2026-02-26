Pozvánka: Premiéra Moje kopyta rozryla už zem v Divadle Husa na provázku
Režie hry Moje kopyta už rozryla zem se ujala Eliška Balog. Dramaturgii připravil Jakub Molnár a scénu s kostýmy navrhl Marek Cpin. Tvůrci zkoumají, jak přírodu uzavíráme do lidských představ, stereotypů i frází a zda je ještě možné se s ní skutečně setkat bez toho, co si do ní sami promítáme. Inscenace s výraznou audiovizuální složkou propojuje poezii, performanci i osobní výpověď a nabízí pohled na světy, které často zůstávají na okraji pozornosti.
V inscenaci účinkují Tereza Maxmilián Marečková, Dušan Hřebíček a Eva Marie Růžena. Živě vystoupí také kočka Emilka Říhová a další drobní živočichové jako mušky, pavoucí a roztoči. Hledání společné řeči je úvahou o soužití člověka a zvířat, o hranicích jazyka i o perspektivách, které si sami vytěsňujeme.
Přenáší se pohlavním stykem. Virus Krása vás spálí zevnitř
Krása není jen touha být přitažlivý a sexy. Je to i název nového seriálu The Beauty na platformách FX a Hulu. Smrtící virus se rychle šíří sexem. A promiskuitní lidé jsou první oběti. Jak dlouho přežijete, když máte božskou krásu?
Klára Tesařová
Pozvánka: V Tribunálu stojí literární hrdinové před soudem
Co když se hrdinové povinné četby ocitnou před soudem? Premiéra Tribunálu v Divadle na Orlí otevírá vtipný i krutý proces s ikonami kultury. Kdo obstojí a kdo bude vyškrtnut ze seznamu?
Klára Tesařová
Kolik mililitrů má lež? Hrnková parodie v oddělení domácích potřeb
To si tak koupíte v domácích potřebách hrnek s objemem 430 ml. V reálu chcete 430 ml. Jak logické. Realita? 400 ml absolutně pod okraj. Čaj pijete jedině v předklonu nad dřezem, poněvadž cesta z kuchyně na gauč je nereálná.
Klára Tesařová
Superdávka se odkládá. Změna termínu. Útěk ze stínu
Stát nestíhá vyhodnocovat stávající i nové žadatele o superdávku. Posun termínu spuštění superdávky není překvapení. Překvapivé je spíš to, že někdo čekal, že čtyři měsíce přechodného období budou stačit na tak rozsáhlou změnu.
Klára Tesařová
Ano, pane řediteli. Když se divadelní jeviště změní v oslavu vedení
Veřejné divadlo. Velké jeviště. Orchestr. Potlesk. Nejde však o nejnovější premiéru. Na jevišti stojí vedení instituce a večer patří jeho jubileu. Kde končí respekt k osobnosti a kde začíná instituce s kultem jednoho člověka?
