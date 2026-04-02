Nepracujete a nejste na pracáku? Třeba dlužíte zdravotní pojišťovně
Představte si jednoduchou situaci. Vyhodí vás z práce. Řeknete si: „Dám si půl roku pauzu, a pak něco najdu.“ Hledáte. Posíláte životopisy. Nic dramatického. Jenže mezitím vám potichu vzniká dluh. Na zdravotním pojištění. Nikdo vás na to neupozorní. Žádný e-mail, žádná SMS, žádný dopis. A za pár let přijde obálka s barevným pruhem. V ní částka, která už stihla hezky nabobtnat o penále.
V Česku vám může vzniknout dluh na zdravotním pojištění, aniž by vás na to kdokoliv předem upozornil.
Kdo platí zdravotní pojištění?
A pak existuje ještě čtvrtá kategorie. Ta, o které se skoro nemluví. Nemáte zrovna práci a nejste na pracáku. Nikdo vám samozřejmě neřekne, že se musíte přihlásit jako samoplátce, takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pokud tak neučiníte, začíná tikat nenápadná finanční bomba. Žádné varování: „Pozor, vzniká vám dluh!“. Prostě ticho po pěšině. Nejde jen o nezaměstnané mezi dvěma pracemi bez registrace na pracáku. Do této kategorie patří studenti, kteří po škole nenastoupí hned do práce, lidé s drobnými příjmy z dohod nebo ženy v domácnosti nepečující celodenně o dítě do sedmi let...
Vítejte ve světě českého zdravotního pojištění
Ne, pravidla nejsou tajná. Jsou veřejná. V zákonech. Na webech zdravotních pojišťoven. V dokumentech, které běžný člověk otevře asi tak často jako manuál k jadernému reaktoru. Formálně je tak všechno v pořádku.
Prakticky se jedná o systém, ve kterém spousta z vás udělá úplně stejnou chybu: vyhodí vás z práce, nějakou dobu hledáte novou a přitom nejste na pracáku. Vůbec netušíte, že mezitím naskakuje dluh.
Proč se tohle neučí ve škole?
Ve škole se naučíte vypočítat obsah kolmého jehlanu, vyjmenovaná slova nebo datum Bitvy na Moravském poli. Co dělat, když po maturitě půl roku nepracujete a nepokračujete na vysokou školu? Dozvíte se ve škole, že musíte sami platit zdravotní pojištění od konce posledních letních prázdnin?
Ne. Ticho.
Člověk tyto informace opravdu potřebuje vědět, aby zbytečně nespadl do pasti dluhové spirály. Možná by stačila jedna jediná věta v hodině občanské výuky či společenských věd: „Když nemáte zaměstnání a nejste na pracáku, musíte si platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.“ Jedna věta. Jedna minuta výuky.
Tohle většinou zjistíte až ve chvíli, kdy už je pozdě.
Zdravotní pojišťovny? Samozřejmě nic neporušují. Pravidla existují. Zákony platí. A když někomu naskakuje penále, jen si mnou ruce. Stát má radar na dlužníky, ale poslat jednoduché upozornění ve chvíli, kdy dluh teprve vzniká, to už je moc. Možná náhoda. Spíš vychytralost. Lidé se dozvědí o povinnosti a dluhu až tehdy, kdy je jejich nevědomost stojí desítky tisíc korun a exekutor klepe na dveře.
Klára Tesařová
Máte po vejcích smrduté větry?
Já mám jednoho takového známého. Když sní jedno vejce, nastává konec světa. Nedá se s ním být v jedné místnosti, protože jeho střeva se promění na bioplynku. Je pochopitelné, že trávit s ním Velikonoce je pro mě čiré utrpení.
Klára Tesařová
RECENZE: Ženitba jako moderní a orchestrálně opulentní opera
Opera Bohuslava Martinů Ženitba ožívá v moderním pojetí Komorní opery JAMU v Divadle na Orlí. Premiéry 21. a 22. března 2026 přinesly velký orchestr, svižné dialogy a absurdní situace, které baví od prvního do posledního taktu.
Klára Tesařová
Taky šílíte z ukázky seriálu Harry Potter?
Každý teď sdílí nový trailer na seriálovou verzi Harryho Pottera, která bude mít premiéru na HBO Max letos o Vánocích. Žádné nové provedení už nikdy nebude mít takové jedinečné kouzlo, co jsme zažili poprvé. Nebo jo?
Klára Tesařová
Nedobrovolné vyšetření konečníku prstem očima diskutující
Jednu diskutující nadzvedl můj poslední blogový příspěvek, že si medici zkouší na uspaných pacientech vyšetření konečníku bez jejich vědomí a souhlasu. Její názory jsou směsí nelogičností a odmítavých konspiračních teorií.
Klára Tesařová
Je libo prst v zadku? Medici prý trénují na uspaných pacientech
Svědectví mediků a lékařů naznačují, že se na uspaných pacientech někdy provádějí vyšetření konečníku prstem bez jejich souhlasu a lékařsky obhajitelného důvodu. Jde o výuku nebo o zneužití situace, kdy se pacient nemůže bránit?
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová
Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...
Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací
Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...
Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl
Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...
- Počet článků 55
- Celková karma 10,74
- Průměrná čtenost 953x