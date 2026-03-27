Nedobrovolné vyšetření konečníku prstem očima diskutující
Můj včerejší blogový příspěvěk:
1. „V celkové anestezii při vyšetření konečníku prstem nic nezjistíte.“: Tvrzení je absolutně přehnané. Běžně se při celkové anestezii přes konečník hmatá prostata, děloha, cizí tělesa v pochvě, hemoroidy i abscesy, jen bez zpětné vazby od pacienta.
2. Útok na moji odbornost (argumentační faul): Diskutující se mě ptá, jestli jsem studovala medicínu, když o ní píšu články. Já odpovídám, že ano, konkrétně jeden rok. Následně se zamýšlí, co mě „eliminovalo“, jestli anatomie nebo histologie. Skutečnost je taková, že jsem odešla dobrovolně. Na vlastní žádost jsem zanechala studia. Znalosti však zůstávají.
3. Pochybnosti o polohování pacienta: Diskutující vyvrací, že by si medici a lékaři zkoušeli dávat prst do konečníku i při operacích, které se konečníku netýkají, protože by si lékaři pacienta nedokázali napolohovat. Když je pacient v celkové anestezii, jeho více uvolněné svaly umožňují snadné a rychlé polohování pro vyšetření per rectum, aniž by to vyžadovalo nějaké složité manévry.
4. Osobní útok na Valerii Tkadlčíkovou a údajné zneužití vyjadřujícího se lékaře Jana Přády: Diskutující osočuje původní autorku, že se „mstí lékařům a systému“ kvůli vážně nemocné dceři, a zároveň tvrdí, že autorka „zneužila jméno lékaře“. Obě tvrzení jsou bez jakýchkoliv relevantních důkazů. Diskutující nevnímá fakta tak, jak jsou, ale přetváří je podle svých představ.
5. Absence poranění a etika: Diskutující tvrdí, že vyšetření per rectum je bezpečné a bezbolestné, přičemž mechanicky se pacientovi nic nestane, pokud je postup správný. Není třeba se znepokojovat. Tímto vpodstatě obhajuje, že je „v pohodě“ na uspaných pacientech provádět vyšetření konečníku prstem bez jejich souhlasu nebo medicínského opodstatnění. Analogicky by se dalo říct, že podle její „logiky“ ke znásilnění dojde pouze tehdy, pokud je znásilněný člověk nějak fyzický zraněný.
Tato diskutující ukazuje, jak snadno se v hlavách lidí fakta překroutí nebo úplně ztratí a jak se internetový skepticismus rychle mění v dezinterpretaci reality.
Klára Tesařová
Je libo prst v zadku? Medici prý trénují na uspaných pacientech
Svědectví mediků a lékařů naznačují, že se na uspaných pacientech někdy provádějí vyšetření konečníku prstem bez jejich souhlasu a lékařsky obhajitelného důvodu. Jde o výuku nebo o zneužití situace, kdy se pacient nemůže bránit?
Klára Tesařová
