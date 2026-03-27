Nedobrovolné vyšetření konečníku prstem očima diskutující

Jednu diskutující nadzvedl můj poslední blogový příspěvek, že si medici zkouší na uspaných pacientech vyšetření konečníku bez jejich vědomí a souhlasu. Její názory jsou směsí argumentačních faulů a konspiračních teorií.

Můj včerejší blogový příspěvěk:

1. „V celkové anestezii při vyšetření konečníku prstem nic nezjistíte.“: Tvrzení je absolutně přehnané. Běžně se při celkové anestezii přes konečník hmatá prostata, děloha, cizí tělesa v pochvě, hemoroidy i abscesy, jen bez zpětné vazby od pacienta.

zdroj: freepik.com

2. Útok na moji odbornost (argumentační faul): Diskutující se mě ptá, jestli jsem studovala medicínu, když o ní píšu články. Já odpovídám, že ano, konkrétně jeden rok. Následně se zamýšlí, co mě „eliminovalo“, jestli anatomie nebo histologie. Skutečnost je taková, že jsem odešla dobrovolně. Na vlastní žádost jsem zanechala studia. Znalosti však zůstávají.

3. Pochybnosti o polohování pacienta: Diskutující vyvrací, že by si medici a lékaři zkoušeli dávat prst do konečníku i při operacích, které se konečníku netýkají, protože by si lékaři pacienta nedokázali napolohovat. Když je pacient v celkové anestezii, jeho více uvolněné svaly umožňují snadné a rychlé polohování pro vyšetření per rectum, aniž by to vyžadovalo nějaké složité manévry.

4. Osobní útok na Valerii Tkadlčíkovou a údajné zneužití vyjadřujícího se lékaře Jana Přády: Diskutující osočuje původní autorku, že se „mstí lékařům a systému“ kvůli vážně nemocné dceři, a zároveň tvrdí, že autorka „zneužila jméno lékaře“. Obě tvrzení jsou bez jakýchkoliv relevantních důkazů. Diskutující nevnímá fakta tak, jak jsou, ale přetváří je podle svých představ.

5. Absence poranění a etika: Diskutující tvrdí, že vyšetření per rectum je bezpečné a bezbolestné, přičemž mechanicky se pacientovi nic nestane, pokud je postup správný. Není třeba se znepokojovat. Tímto vpodstatě obhajuje, že je „v pohodě“ na uspaných pacientech provádět vyšetření konečníku prstem bez jejich souhlasu nebo medicínského opodstatnění. Analogicky by se dalo říct, že podle její „logiky“ ke znásilnění dojde pouze tehdy, pokud je znásilněný člověk nějak fyzický zraněný.

Tato diskutující ukazuje, jak snadno se v hlavách lidí fakta překroutí nebo úplně ztratí a jak se internetový skepticismus rychle mění v dezinterpretaci reality.

Autor: Klára Tesařová | pátek 27.3.2026 15:35 | karma článku: 5,25 | přečteno: 118x

Další články autora

Klára Tesařová

Je libo prst v zadku? Medici prý trénují na uspaných pacientech

Svědectví mediků a lékařů naznačují, že se na uspaných pacientech někdy provádějí vyšetření konečníku prstem bez jejich souhlasu a lékařsky obhajitelného důvodu. Jde o výuku nebo o zneužití situace, kdy se pacient nemůže bránit?

26.3.2026 v 8:25 | Karma: 15,26 | Přečteno: 671x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Nazí, ale falešní. Naked Attraction prezentuje iluzi přirozenosti

U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají. Tak zní motto známé reality show Naked Attraction. Jenže místo reality dostanete přehlídku těl, která jsou všechno možné jen ne „taková, jaká jsou“. Kérky, piercingy, implantáty.

25.3.2026 v 9:05 | Karma: 15,93 | Přečteno: 411x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Škola jako líheň šikany

Největší nebezpečí pro dítě číhá doma. Toto rádi tvrdí zejména ředitelé a učitelé státních škol. Jenže data i osobní zkušenost říkají něco jiného: nejčastější místo, kde dítě zažije šikanu, je škola.

22.3.2026 v 12:05 | Karma: 8,49 | Přečteno: 196x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Když ze školy dítě nemůže odejít dveřmi, zkusí vyskočit z okna

Povinná školní docházka je systém, ze kterého se utíká oknem. Každých pár měsíců se v médiích objeví zpráva: dítě vyskočilo z okna školy. Šok. Krátké pobouření. Pak ticho.

21.3.2026 v 13:30 | Karma: 8,91 | Přečteno: 296x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Ředitelka základní školy poslala miliony korun podvodníkům

Jeden telefonát. Přes 9 milionů v čoudu. Situace, která ukazuje nejen práci podvodníků, ale i brutální selhání ředitelky školy. Jak je možné, že jeden člověk má tolik pravomocí nad financemi školy? A kdo to skutečně zaplatí?

19.3.2026 v 7:55 | Karma: 15,51 | Přečteno: 331x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Klára Tesařová

  • Počet článků 51
  • Celková karma 10,89
  • Průměrná čtenost 979x
Jsem divadelní recenzentka. Už 11 let hodnotím divadelní hry, občas i filmy a seriály. Také komentuji společenská témata. Vystudovala jsem žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.