Nazí, ale falešní. Naked Attraction prezentuje iluzi přirozenosti

U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají. Tak zní motto známé reality show Naked Attraction. Jenže místo reality dostanete přehlídku těl, která jsou všechno možné jen ne „taková, jaká jsou“. Kérky, piercingy, implantáty.

zdroj: freepik.com

Teoreticky to dává smysl. V nahé seznamce sundáme oblečení a sundáme tím i předsudky. Člověk zůstane jen sám sebou. Jenže v praxi se děje pravý opak. Těla v reality show Naked Attraction vysílané na televizi Óčko nebo na Prima+ nejsou „přirozená“. Jsou upravená, dotvořená či znetvořená, někdy až úplně přestavěná. Kůže slouží jako tetovací a propichovací plátno. Výsledek? Místo syrové reality sledujete galerii rozhodnutí – co si kdo nechal vytetovat, propíchnout nebo vyměnit. Nemůžu tomu říkat jinak než lež.

zdroj: freepik.com

Jestli má seznamka být opravdu o tom, „jak lidé doopravdy vypadají“, pak by to chtělo trochu jiný casting. Méně výstředních jedinců a víc obyčejnosti. Těla bez zásahů, bez stylizace, bez snahy být „zajímavý na první pohled“. Žádné kérky, piercingy nebo prsní implantáty. Klidně neoholené ženské nohy, nenalakované nehty nebo žalud penisu nepropíchnutý kovovou kuličkou. Netvrdím, že veškeré úpravy těla jsou špatné. Ale jakmile si tělo začnete vědomě přetvářet, přestává být „takové, jaké je“. Stává se verzí, kterou si jedinec sám navrhl.

Do nové řady Naked Attraction se už před spuštěním castingu hlásily stovky zájemců

Přesně tohle ten pořad ignoruje. Místo aby ukazoval realitu, ukazuje výběr lidí, kteří na svém těle něco zdůraznili, upravili nebo změnili. Jenže tím už se neposouváme blíž pravdě. Jen k jiné formě stylizace. Pokud chce pořad Naked Attraction dostát vlastnímu mottu, měl by začít jinde: u těl, která nic nepředstírají.

Protože svléknout se neznamená být přirozený.
A nahota není totéž co autenticita.

Autor: Klára Tesařová | středa 25.3.2026 9:05 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Klára Tesařová

Škola jako líheň šikany

Největší nebezpečí pro dítě číhá doma. Toto rádi tvrdí zejména ředitelé a učitelé státních škol. Jenže data i osobní zkušenost říkají něco jiného: nejčastější místo, kde dítě zažije šikanu, je škola.

22.3.2026 v 12:05 | Karma: 8,45 | Přečteno: 189x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Když ze školy dítě nemůže odejít dveřmi, zkusí vyskočit z okna

Povinná školní docházka je systém, ze kterého se utíká oknem. Každých pár měsíců se v médiích objeví zpráva: dítě vyskočilo z okna školy. Šok. Krátké pobouření. Pak ticho.

21.3.2026 v 13:30 | Karma: 8,89 | Přečteno: 290x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Ředitelka základní školy poslala miliony korun podvodníkům

Jeden telefonát. Přes 9 milionů v čoudu. Situace, která ukazuje nejen práci podvodníků, ale i brutální selhání ředitelky školy. Jak je možné, že jeden člověk má tolik pravomocí nad financemi školy? A kdo to skutečně zaplatí?

19.3.2026 v 7:55 | Karma: 15,50 | Přečteno: 329x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

RECENZE: Vyrůstat jako gay v Přerově? Rozložíš paměť o xenofobii maloměsta

První láska, která se do maloměsta nehodí. Inscenace Rozložíš paměť v HaDivadle sleduje přerovského kluka zamilovaného do romského chlapce a bolestné dospívání na periferii na motivy stejnojmenného románu Marka Torčíka.

16.3.2026 v 9:35 | Karma: 5,95 | Přečteno: 213x | Diskuse | Kultura

Klára Tesařová

Už je čas, pane učiteli. Vy přeci suplujete

Na jedné základní škole potrestali děti za to, že když měl učitel suplovat, tak pro něj celou hodinu nepřišly. Daly najevo, že nebudou kontrolovat svého nadřízeného. Role žáků nezahrnuje monitorovat, zda učitel přišel do práce.

11.3.2026 v 8:15 | Karma: 18,53 | Přečteno: 483x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.
25. března 2026  9:33

Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co...

Kokain schovaný v chlebníku. Celníci na D8 náhodně zachytili kilogram drogy

Na podezřelý nález okamžitě pozitivně reagoval služební pes vycvičený na...
25. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Kilogram kokainu objevili celníci při kontrole aut na dálnici D8. Řidič měl nezvykle velké množství...

Obří průmyslový areál Mirotičtí neodmítají, když doprava půjde mimo město

Nových 32 kilometrů dálnice D4 bylo do provozu uvedeno 17. prosince 2024
25. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Pražská firma zveřejnila záměr postavit u Mirotic na Písecku průmyslový areál se sklady a...

Obec Šemnice zůstává rozdělená, stavební povolení na most znovu neprošlo

Most přes řeku Ohři v Šemnici bude kvůli havarijnímu stavu uzavřen. (7....
25. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Situace okolo roky uzavřeného mostu přes řeku Ohře, který malou obec Šemnice na Karlovarsku...

Klára Tesařová

  • Počet článků 49
  • Celková karma 10,65
  • Průměrná čtenost 995x
Jsem divadelní recenzentka. Už 11 let hodnotím divadelní hry, občas i filmy a seriály. Také komentuji společenská témata. Vystudovala jsem žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.