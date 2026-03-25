Nazí, ale falešní. Naked Attraction prezentuje iluzi přirozenosti
Teoreticky to dává smysl. V nahé seznamce sundáme oblečení a sundáme tím i předsudky. Člověk zůstane jen sám sebou. Jenže v praxi se děje pravý opak. Těla v reality show Naked Attraction vysílané na televizi Óčko nebo na Prima+ nejsou „přirozená“. Jsou upravená, dotvořená či znetvořená, někdy až úplně přestavěná. Kůže slouží jako tetovací a propichovací plátno. Výsledek? Místo syrové reality sledujete galerii rozhodnutí – co si kdo nechal vytetovat, propíchnout nebo vyměnit. Nemůžu tomu říkat jinak než lež.
Jestli má seznamka být opravdu o tom, „jak lidé doopravdy vypadají“, pak by to chtělo trochu jiný casting. Méně výstředních jedinců a víc obyčejnosti. Těla bez zásahů, bez stylizace, bez snahy být „zajímavý na první pohled“. Žádné kérky, piercingy nebo prsní implantáty. Klidně neoholené ženské nohy, nenalakované nehty nebo žalud penisu nepropíchnutý kovovou kuličkou. Netvrdím, že veškeré úpravy těla jsou špatné. Ale jakmile si tělo začnete vědomě přetvářet, přestává být „takové, jaké je“. Stává se verzí, kterou si jedinec sám navrhl.
Do nové řady Naked Attraction se už před spuštěním castingu hlásily stovky zájemců
Přesně tohle ten pořad ignoruje. Místo aby ukazoval realitu, ukazuje výběr lidí, kteří na svém těle něco zdůraznili, upravili nebo změnili. Jenže tím už se neposouváme blíž pravdě. Jen k jiné formě stylizace. Pokud chce pořad Naked Attraction dostát vlastnímu mottu, měl by začít jinde: u těl, která nic nepředstírají.
Protože svléknout se neznamená být přirozený.
A nahota není totéž co autenticita.
Klára Tesařová
Škola jako líheň šikany
Největší nebezpečí pro dítě číhá doma. Toto rádi tvrdí zejména ředitelé a učitelé státních škol. Jenže data i osobní zkušenost říkají něco jiného: nejčastější místo, kde dítě zažije šikanu, je škola.
Klára Tesařová
Když ze školy dítě nemůže odejít dveřmi, zkusí vyskočit z okna
Povinná školní docházka je systém, ze kterého se utíká oknem. Každých pár měsíců se v médiích objeví zpráva: dítě vyskočilo z okna školy. Šok. Krátké pobouření. Pak ticho.
Klára Tesařová
Ředitelka základní školy poslala miliony korun podvodníkům
Jeden telefonát. Přes 9 milionů v čoudu. Situace, která ukazuje nejen práci podvodníků, ale i brutální selhání ředitelky školy. Jak je možné, že jeden člověk má tolik pravomocí nad financemi školy? A kdo to skutečně zaplatí?
Klára Tesařová
RECENZE: Vyrůstat jako gay v Přerově? Rozložíš paměť o xenofobii maloměsta
První láska, která se do maloměsta nehodí. Inscenace Rozložíš paměť v HaDivadle sleduje přerovského kluka zamilovaného do romského chlapce a bolestné dospívání na periferii na motivy stejnojmenného románu Marka Torčíka.
Klára Tesařová
Už je čas, pane učiteli. Vy přeci suplujete
Na jedné základní škole potrestali děti za to, že když měl učitel suplovat, tak pro něj celou hodinu nepřišly. Daly najevo, že nebudou kontrolovat svého nadřízeného. Role žáků nezahrnuje monitorovat, zda učitel přišel do práce.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?
Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co...
Kokain schovaný v chlebníku. Celníci na D8 náhodně zachytili kilogram drogy
Kilogram kokainu objevili celníci při kontrole aut na dálnici D8. Řidič měl nezvykle velké množství...
Obří průmyslový areál Mirotičtí neodmítají, když doprava půjde mimo město
Pražská firma zveřejnila záměr postavit u Mirotic na Písecku průmyslový areál se sklady a...
Obec Šemnice zůstává rozdělená, stavební povolení na most znovu neprošlo
Situace okolo roky uzavřeného mostu přes řeku Ohře, který malou obec Šemnice na Karlovarsku...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
