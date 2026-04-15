Nastřelili jsme miminku náušnice. Protože je to naše dámička
Na Instagramu jsem nedávno narazila na reelsko jedné maminky. Andrea v něm s hrdostí oznamuje, že nechala své malé dceři propíchnout uši. Protože je to prý šetrnější než nastřelování. Dcera je ještě miminko, ale už je to prý dámička.
Ve videu taky zaznělo, že malou zákrok samozřejmě bolel. Nevadí. Andrea pronesla svoje moudro: „když je klidná maminka, je klidné i dítě“. Takže všechno v pořádku. Náušnice se už třpytí na ouškách. Miminko pláče, ale hlavně že máme doma malou parádnici.
Pod video jsem napsala komentář:
Tetování plánujete kdy? V roce? Nebo až v roce a půl? Pro dámičku raději kytičku na prdýlku, nebo srdíčko na ramínko? Propichávání kůže bolí, ale když nebude vystresovaná maminka, tak se není čeho bát.
Měl to být vtip. Jenže ono to tak daleko od reality není. Argument propichovačů uší miminům ženského pohlaví je pořád stejný: „Vždyť si to nebude pamatovat.“
Poněkud zvláštní logika. Když si dítě nebude něco pamatovat, znamená to, že je naprosto OK mu proděravět uši? Další klasika: „Holčičky musí nosit náušnice.“ Opravdu? Nebo jen potřebujeme, aby okolí na první pohled poznalo, že není kluk?
Pak je tu ještě ten zvláštní moment, kdy rodič rozhoduje o těle někoho jiného. Jen proto, že může. A dítě není v ohrožení života. Svět se nezhroutí kvůli jedněm nastřeleným náušnicím. Možná by taky nebylo od věci počkat pár let. Až si ta malá „dámička“ sama řekne, jestli chce nebo taky nechce mít díry v ušních lalůčkách. Také existují náušnice, které se na uši jen nacvakávají.
Protože mezi ozdobou a rozhodnutím o mrzačení cizího těla je docela tenká hranice. A u miminek ji překračujeme s až podezřelou lehkostí.
Klára Tesařová
RECENZE: Pan Nikdo se vynořuje z bílé tmy. Děti ani nedutají
Na jevišti brněnského Divadla Polárka se z bílé tmy postupně vynořuje svět, kde čekání na tátu přerůstá v0něco hodně děsivého. Adaptace knihy Dory Kaprálové staví na dětském strachu, který se začíná zhmotňovat.
Klára Tesařová
Máte po vejcích smrduté větry?
Já mám jednoho takového známého. Když sní jedno vejce, nastává konec světa. Nedá se s ním být v jedné místnosti, protože jeho střeva se promění na bioplynku. Je pochopitelné, že trávit s ním Velikonoce je pro mě čiré utrpení.
Klára Tesařová
Nepracujete a nejste na pracáku? Třeba dlužíte zdravotní pojišťovně
Jednoduché pravidlo. Nemáte práci a nejste na pracáku? Musíte si platit zdravotní pojištění jako samoplátce. Jinak vám na dveře zaklepe exekutor. Proč se tohle neučí na základních a středních školách?
Klára Tesařová
RECENZE: Ženitba jako moderní a orchestrálně opulentní opera
Opera Bohuslava Martinů Ženitba ožívá v moderním pojetí Komorní opery JAMU v Divadle na Orlí. Premiéry 21. a 22. března 2026 přinesly velký orchestr, svižné dialogy a absurdní situace, které baví od prvního do posledního taktu.
Klára Tesařová
Taky šílíte z ukázky seriálu Harry Potter?
Každý teď sdílí nový trailer na seriálovou verzi Harryho Pottera, která bude mít premiéru na HBO Max letos o Vánocích. Žádné nové provedení už nikdy nebude mít takové jedinečné kouzlo, co jsme zažili poprvé. Nebo jo?
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Snaha o odvolání Doksanského. Nemá v hokejovém klubu co pohledávat, zaznělo
Poslanec Denis Doksanský (ANO) bude muset s největší pravděpodobností nedobrovolně opustit post v...
Centropol má energie zajištěné a drží ceny navzdory napětí na trzích
Místo kina bude parkoviště. Na bourané budově se objevil obří vzkaz primátorovi
Na místeckém sídlišti Riviéra bourají už téměř dvacet let nefunkční kino Petra Bezruče....
Vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce policie odložila. Pachatel zemřel
Krajští kriminalisté odložili vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce na Jablonecku z loňského...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
