Na podzim nemyjte okna. Číňani a Američani toho zneužijí
To jsem se tak rozhodla umýt okna. Jenže u mě to není obyčejná domácí práce. Zvenku oken mám totiž nalepené izotermické fólie, aby mi v truhlících dobře rostly červené řepy. Ne, nedělám si srandu. Někdo má na balkoně muškáty, já pěstuju červenou řepu a na okna lepím izotermické fólie, aby na ně dostalo co nejvíc slunce. Podle lékárny tyto fólie slouží k první pomoci, ne aby se zahrádkáři na parapetu grilovala zelenina.
Fólie musí dolů, okna důkladně umýt od zbytků izolepy a samozřejmě vyleštit. Zní to jednoduše. Jenže venku právě probíhá slet cizokrajného hmyzu, který se rozhodl, že můj byt je ideálním místem k přezimování.
První útočí slunéčka východní, známá také jako čínské berušky. Slovo beruška je pro ně ovšem příliš lichotivé. Berušku si představuju jako roztomilého puntíkatého broučka, kterého člověk nechá sedět na prstu. Tyhle potvory mají teček tolik, že by mohly posloužit jako názorná pomůcka při výuce násobilky, a navíc hryžou.
Sotva otevřu okno, začíná nálet. Jedna dovnitř, druhá dovnitř, třetí už si nejspíš rezervuje místo s nejlepším výhledem. Vyhodím je. Vrátí se. Vyhodím další. Přiletí posily. Člověk si připadá jako obsluha hotelu, který poskytuje ubytování zdarma.
Do toho se dovnitř somrují smradlaví brouci – vroubenky americké. Už jejich název zní, jako by měly diplomatický pas. Když letí vroubenka, slyším vrtulník. V roce 2006 výzkumníci z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně jako první v Česku potvrdili výskyt vroubenky americké v Evropě. Od té doby se tento létající smraďoch rozšířil prakticky po celé České republice. Brno tedy nejenže šíří vzdělání a kulturu, ale zřejmě i hmyzí katastrofy.
Po dlouhém boji konečně dokončím mytí a slavnostně zavírám okno. Tedy skoro zavírám. Podaří se mi ho omylem a v panice z létajícího hmyzu, který nesnáším, nedovřít úplně. Ráno pokoj vypadá, jako kdyby se tam konal mezinárodní kongres čínských slunéček a amerických brouků. Po stěnách lezou puntíkaté potvory, na parapetu se srocují američtí smraďoši a někde za skříní se zřejmě rodí nová hmyzí civilizace. Mám pro vás jednu užitečnou životní radu, nemyjte okna na podzim, jedině za tuhých mrazů v zimě.
Klára Tesařová
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