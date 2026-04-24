Místo mateřství řeší matchu. Těm holkám to stačí
Šalina v zatáčce škubne a spolu s lidmi vlajícími na tyčích ke mně doputují děsně důležité konverzace. Jedna mladá holčina, která by už rozhodně měla tlačit kočárek, se přiznává té druhé, že matchu vlastně děsně nesnáší. „Mně to chutná jak bahno,“ říká bez obalu. Druhá okamžitě kontruje, že problém není v matchi, ale ve značce. Že prý existuje jedna konkrétní, která „je fakt dobrá“. Debata se překlápí do detailů – teplota vody, typ pěny, jestli je lepší s mlékem nebo bez. Pak přichází ultimátní zjištění, že matcha je dobrá, ale jen když se do ní přidá sirup.
Matcha
Je zelený čaj z Japonska, který se mele na jemný zelený prášek. Ten se nevaří jako běžný čaj, ale rozmíchá se ve vodě a celý se vypije, takže vlastně konzumují samotné čajové lístky.
Mezi Moravským náměstím a Hlavasem zachytím další drobnou životní zpověď. Kafe už moc nefunguje. Dělá jí špatně, takže ho pije jen doma, když zrovna nemusí do práce. Přemýšlím, jaký smysl má pít něco, co mi dělá špatně... I po výstupu z bíločerveného vozu na kloudnou odpověď nepřicházím.
Při zpáteční cestě šalinou z pochůzek ve Štatlu slyším další dvojici mladých holek. U nich se pravděpodobně odehrává nějaký druh mystického rituálu. Sedí naproti sobě. Jedna kamarádka drží ruce té druhé, a u toho jí vzrušeným hlasem popisuje, co jí sestra dala jako „odměnu“ za magisterské státnice... MATCHU! „Big thank you to my lovely sister!“ pronese s vážností, která z toho dělá skoro náboženský ceremoniál.
A tak si říkám, že zatímco dřív se v tomhle věku řešilo, s kým mít kolik dětí, tak dneska? 25leté holky radši vzrušeně štěbetají, jestli pít matchu se sirupem nebo ovesným mlíkem. Podle zápalu v těch debatách to vypadá, že koupit tu správnou značku matchi je stejně důležité životní rozhodnutí jako naplánovat si mateřství. Jen s tím rozdílem, že matchu, která se nepovedla, můžou kdykoli spláchnout do záchoda.
Klára Tesařová
Klára Tesařová
Klára Tesařová
Klára Tesařová
Klára Tesařová
- Počet článků 61
- Celková karma 10,35
- Průměrná čtenost 903x