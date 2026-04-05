Máte po vejcích smrduté větry?
Nedávno se mě zeptal: „Ty Kláro, proč zrovna po vejcích vypouštím zabijácké plynové bomby?“ Tak mu trpělivě vysvětluju, že ve vejcích jsou aminokyseliny cystein a methionin, které obsahují síru. Když se vejce převaří domrtva natvrdo – typicky o Velikonocích – tyto sírové aminokyseliny se rozkládají a reagují s vodou. Výsledkem je uvolnění sirovodíku (H₂S). Ten má zápach, jako kdyby v břiše něco hnilo nejméně měsíc v kuse.
Kamarád nevěřícně kroutí hlavou, takže mu vysvětluju ještě něco, co možná neví: Maillardovu reakci. Při pečení se bílkoviny zlehka denaturují a reagují s cukry nebo moukou. Pečení je jiný proces než vaření ve vodě. Vejce se „ředí“ ostatními ingrediencemi, bílkoviny reagují jinak a sirovodíkový zápach se téměř neprojeví. Takže je méně pravděpodobné, že by po beránkovi či mazanci otrávil přilehlé okolí.
Na závěr kamaráda uklidním, že já mám podobný problém, akorát s laktózou. Stačí vypít sklenici mléka nebo pozřít mozzarellu na pizze a je vymalováno… spíše vyplynováno. Naštěstí existují bezlaktózové varianty, a v případě nouze lze spolknout tabletu laktázy, a doufat, že další noc místo snění o pestrobarevných velikonočních kraslicích nestrávím na záchodě.
Klára Tesařová
