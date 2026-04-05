Máte po vejcích smrduté větry?

Já mám jednoho takového známého. Když sní jedno vejce, nastává konec světa. Nedá se s ním být v jedné místnosti, protože jeho střeva se promění na bioplynku. Je pochopitelné, že trávit s ním Velikonoce je pro mě čiré utrpení.

zdroj: freepik.com

Nedávno se mě zeptal: „Ty Kláro, proč zrovna po vejcích vypouštím zabijácké plynové bomby?“ Tak mu trpělivě vysvětluju, že ve vejcích jsou aminokyseliny cystein a methionin, které obsahují síru. Když se vejce převaří domrtva natvrdo – typicky o Velikonocích – tyto sírové aminokyseliny se rozkládají a reagují s vodou. Výsledkem je uvolnění sirovodíku (H₂S). Ten má zápach, jako kdyby v břiše něco hnilo nejméně měsíc v kuse.

zdroj: freepik.com

Kamarád nevěřícně kroutí hlavou, takže mu vysvětluju ještě něco, co možná neví: Maillardovu reakci. Při pečení se bílkoviny zlehka denaturují a reagují s cukry nebo moukou. Pečení je jiný proces než vaření ve vodě. Vejce se „ředí“ ostatními ingrediencemi, bílkoviny reagují jinak a sirovodíkový zápach se téměř neprojeví. Takže je méně pravděpodobné, že by po beránkovi či mazanci otrávil přilehlé okolí.

Na závěr kamaráda uklidním, že já mám podobný problém, akorát s laktózou. Stačí vypít sklenici mléka nebo pozřít mozzarellu na pizze a je vymalováno… spíše vyplynováno. Naštěstí existují bezlaktózové varianty, a v případě nouze lze spolknout tabletu laktázy, a doufat, že další noc místo snění o pestrobarevných velikonočních kraslicích nestrávím na záchodě.

Autor: Klára Tesařová | neděle 5.4.2026 9:05 | karma článku: 9,75 | přečteno: 243x

Klára Tesařová

Nepracujete a nejste na pracáku? Třeba dlužíte zdravotní pojišťovně

Jednoduché pravidlo. Nemáte práci a nejste na pracáku? Musíte si platit zdravotní pojištění jako samoplátce. Jinak vám na dveře zaklepe exekutor. Proč se tohle neučí na základních a středních školách?

2.4.2026 v 10:45 | Karma: 11,44 | Přečteno: 266x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

RECENZE: Ženitba jako moderní a orchestrálně opulentní opera

Opera Bohuslava Martinů Ženitba ožívá v moderním pojetí Komorní opery JAMU v Divadle na Orlí. Premiéry 21. a 22. března 2026 přinesly velký orchestr, svižné dialogy a absurdní situace, které baví od prvního do posledního taktu.

30.3.2026 v 8:10 | Karma: 4,28 | Přečteno: 104x | Diskuse | Kultura

Klára Tesařová

Taky šílíte z ukázky seriálu Harry Potter?

Každý teď sdílí nový trailer na seriálovou verzi Harryho Pottera, která bude mít premiéru na HBO Max letos o Vánocích. Žádné nové provedení už nikdy nebude mít takové jedinečné kouzlo, co jsme zažili poprvé. Nebo jo?

28.3.2026 v 10:45 | Karma: 8,81 | Přečteno: 192x | Diskuse | Kultura

Klára Tesařová

Nedobrovolné vyšetření konečníku prstem očima diskutující

Jednu diskutující nadzvedl můj poslední blogový příspěvek, že si medici zkouší na uspaných pacientech vyšetření konečníku bez jejich vědomí a souhlasu. Její názory jsou směsí nelogičností a odmítavých konspiračních teorií.

27.3.2026 v 15:35 | Karma: 9,75 | Přečteno: 546x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Je libo prst v zadku? Medici prý trénují na uspaných pacientech

Svědectví mediků a lékařů naznačují, že se na uspaných pacientech někdy provádějí vyšetření konečníku prstem bez jejich souhlasu a lékařsky obhajitelného důvodu. Jde o výuku nebo o zneužití situace, kdy se pacient nemůže bránit?

26.3.2026 v 8:25 | Karma: 16,40 | Přečteno: 1785x | Diskuse | Společnost
Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Klára Tesařová

  • Počet článků 55
  • Celková karma 10,74
  • Průměrná čtenost 953x
Jsem divadelní recenzentka. Už 11 let hodnotím divadelní hry, občas i filmy a seriály. Také komentuji společenská témata. Vystudovala jsem žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

