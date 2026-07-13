Mám právo si vybrat lékaře. Realita? Spádovost a gentlemenské dohody
Pokud v moravské metropoli hledáte endokrinologa, tak první otázka, kterou dostanete, když se k nějakému z nich dovoláte, je: „Odkud jste, kde bydlíte?“ Vyřknete-li jinou městskou část, než si představuje sestřička či samotný lékař, tak vás pošlou k šípku jménem „spádový lékař“. Tak voláte na svoji zdravotní pojišťovnu, kde vám vysvětlují, že nic jako spádovost v dnešní době již neexistuje. Že pacient má právo si zvolit poskytovatele zdravotní péče, ale nemá žádný právní nárok, aby ho vybraný lékař musel přijmout. Ale že prý mě rozhodně nemohou odmítat na základě spádovosti. OK. Chápu.
Nachytřená informacemi od zdravotní pojišťovny zkouším volat do další brněnské endokrinologické ordinace. I tam mě sestra uvítá obligátní otázkou: „Kde vy bydlíte?“ Tak říkám: „Já neřeším, kde bydlím, potřebuji endokrinologické vyšetření, na které mám žádanku.“ Dozvídám se, že se musím ke svému endokrinologovi hlásit v místě bydliště, protože to mají rozdělené spádově, že bych musela mít bydliště v dané městské části, to by místo na vyšetření našli, jinak prý mám smůlu.
Všichni brněnští endokrinologové mě odkazují na tu jednu „MUDr. Spádovou“, i když podle mé zdravotní pojišťovny a veškerých platných českých zákonů spádovost neexistuje. Té se tedy pokouším dovolat snad týden v kuse. Marně. Opět kontaktuji zdravotní pojišťovnu a vysvětluji situaci, že „MUDr. Spádová“ není dostupná. Zaměstnankyně zdravotní pojišťovny poprosí o chvilku strpení, prohledává totiž databáze, a oznámí mi, že u „paní doktorky Spádové“ v jejich systému visí informace, že nové pacienty vůbec nepřijímá.
Vyjádření několika brněnských endokrinologických ordinací, že rozdělení podle místa bydliště má sloužit k tomu, aby „člověk vůbec nějakého endokrinologa našel“, mi připadá jako alibistická lež. Nevzdávám se, a sepisuji písemnou stížnost, kterou odesílám jedné z endokrinologických ordinací, kde mě odmítli kvůli „spádovosti“. A hle! Endokrinologické ledy se začnou hýbat a „kápnou božskou“. Přichází odpověď na moji stížnost.
Jak jste si již možná zjistila, endokrinologů je málo. Proto jsme v Brně mezi sebou udělali něco jako gentlemanskou dohodu, že jsme si Brno a okolí rozdělili tak, aby se dostalo na všechny. Máme to rozdělené dle bydliště. Snažíme se tak vyhovět všem, aby každý z pacientů měl svého endokrinologa. Momentálně mám kapacitu pro pacienty ‚navíc‘ naplněnou a musím si nechat prostor pro ty ‚svoje‘.
Že neexistuje spádovost mi potvrdila zdravotní pojišťovna a zřizovatel těchto endokrinologických ordinací, což je Krajský úřad Jihomoravského kraje (Odbor zdravotnictví). Situace je taková, že jejich údajná „gentlemenská dohoda“, která prý ale není spádovost, a kterou si zavedli všechny endokrinologické ordinace v Brně jen tak sami mezi sebou a „non lege artis“, mi zabraňuje, aby se mi dostalo endokrinologického vyšetření, které potřebuji. Dělá tak přesný opak toho, co endokrinologové tvrdí.
Když se sestrou z jedné z brněnské endokrinologie vedu snad poslední telefonický rozhovor, v němž odmítám sdělit kde bydlím, tak mi začne tvrdit, že bez znalosti mého bydliště mě v jejich ordinaci vyšetří pouze v případě život ohrožujícího stavu. Ptám se jsem se jí, jak tedy definují život ohrožující stav v endokrinologii a kdo o něm rozhoduje. Štěkne na mě, že jí mám přečíst, kvůli čemu mě obvodní posílá a jaké mám problémy. Jakmile odrecituji informace ze žádanky a popíšu naléhavost svých problémů, sestra po telefonu vyhodnocuje, že nemám život ohrožující stav, proto mě v jejich endokrinologické ordinaci nevyšetří. „Sbohem!“, tak se se mnou rozloučí. Docházím tedy k závěru, že u brněnských endokrinologů se dočkáte nějakého vyšetření či ošetření (pravděpodobně) jen, když si v čekárně ze zoufalství podřežete žíly...
Další zdroje informací ohledně „spádovosti“:
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