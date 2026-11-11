Mají se porodnice chlubit chladícími kolébkami?
Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi představuje novinku. Získá speciální chladicí kolébku, která umožní rodičům zemřelého novorozence strávit s ním v porodnici poslední společné chvíle. Bez časového omezení. Boleslavská porodnice to prezentuje jako rozšíření péče pro rodiče, kteří přišli v jejich porodnici o dítě.
Při čtení této bombastické zprávy se mi v hlavě honí různé myšlenky. Je tohle skutečně něco, čím se má porodnice chlubit? Jde o investici, kterou nastávající matky od porodnice očekávají? Než mě někdo obviní z nedostatku soucitu: rodiče, kteří přijdou o dítě, si zaslouží maximální podporu. Nikdo by jim neměl diktovat, jak dlouho mohou své mrtvé dítě držet v náručí, ani jim odpírat možnost důstojného rozloučení. Chladicí kolébka v tomto ohledu smysl má. O tom není sporu.
Co nastávající matka od porodnice očekává?
Žena si vybírá porodnici především podle toho, zda v ní bude v bezpečí ona i její dítě. Chce porodit zdravé dítě, ale také sama přežít porod bez trvalých zdravotních následků. Očekává odborný tým, dostupnou specializovanou péči, včasné rozpoznání komplikací a respekt k vlastním potřebám. Chce také vědět, že nemocnice udělá maximum, aby z porodnice odcházelo zdravé novorozeně i matka a aby oba nezažili porodnické násilí. Chladicí kolébka matce tuto záruku rozhodně nepřinese.
Péče po tragédii není prevence tragédie
Přijde mi paradoxní, že jako novinka se prezentuje vybavení, které přichází ke slovu až ve chvíli, kdy došlo k nejhoršímu. Jeho existence je důležitá, ale sama o sobě nic nevypovídá o kvalitě porodnické péče. Umíme rodičům nabídnout důstojné rozloučení. Dobře. Ale děláme opravdu maximum, aby k němu vůbec nemuselo dojít?
Následky komplikovaného porodu přitom nemusí znamenat jen ztrátu dítěte. Mohou vážně poznamenat celý jeho další život. Příkladem je syn českého skateboardisty a youtubera Martina Peka a jeho partnerky Karolíny Šramlové, který se narodil v roce 2023. Po dlouhém vaginálním porodu šel ven akutním císařským řezem, a hned poté musel na dýchací přístroj.
Mason se narodil komplikovaným porodem po 25 hodinách akutním císařským řezem. Hned po porodu se ke mně dostal na pár sekund, protože musel na dýchací přístroj. První dva měsíce jsme pozorovali maličké odchylky od toho, jak by se měl podle lékařů vyvíjet. Ve čtvrtém měsících jsme si vyslechli několik diagnóz, včetně rozvoje dětské mozkové obrny.
Mason ve svých 3 letech sám nechodí, nemluví, nedokáže se bez pomoci najíst a v ručičkách neudrží hračky. Jeho současný stav vystihuje toto video. Veškeré genetické a další specializované testy nepotvrdily, že by šlo o vrozenou či geneticky podmíněnou vadu. Tím pádem se jednalo o zpackaný porod.
Právě proto včasná prevence komplikací, kvalitní personální zajištění porodních sálů a dostupnost specializované péče by měly být pro nastávající rodiče zásadní.
Marketingová tragédie
Problém není samotná chladící kolébka, ale způsob, jakým se podobné novinky prezentují. Ztráta dítěte je příliš citlivé téma, aby se stala nástrojem budování dobrého jména porodnice.
Zpráva o citlivé péči o pozůstalé rodiče má své místo. Neměla by však zastínit otázku: Jak kvalitní péči nemocnice poskytuje ženám, které do ní přicházejí rodit?
Zajímalo by mě také, kolik peněz boleslavská nemocnice investuje do zlepšování porodnické a neonatologické péče.
Protože skutečnou vizitkou porodnice není, jak dobře se postará o rodiče po tragédii, ale především, co udělá, aby k žádné tragédii nemuselo dojít.
Klára Tesařová
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