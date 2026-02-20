Kolik mililitrů má lež? Hrnková parodie v oddělení domácích potřeb

To si tak koupíte v domácích potřebách hrnek s objemem 430 ml. V reálu chcete 430 ml. Jak logické. Realita? 400 ml absolutně pod okraj. Čaj pijete jedině v předklonu nad dřezem, poněvadž cesta z kuchyně na gauč je nereálná.

Tohle je on. Můj nový miláček. Hrníček s objemem 430 ml, což vykřikuje na cenovce. Na první pohled dokonalý. A jak že funguje? Nevejde se do něj ani 400 ml, a ještě uraženě přetéká. Po příchodu z obchodu se s novým členem domácnosti vítám vědecky. Kuchyňská váha, voda a exaktní čísla. Výsledek: marketing vítězí nad fyzikou.

zdroj fotky: vlastní tvorba

Tak ho jdu další den reklamovat. A tady začíná groteska.

Prodavačka (prý vedoucí prodejny) mi nejprve oznámí, že tyto hrnky jsou z Číny. Následně bere do ruky jakousi plastovou odměrku. Do té před mýma očima naleje 400 ml vody a pečlivě do poslední kapky přelévá do hrnečku. Dle mého očekávání je plný až po okraj. Tázavě zvednu obočí. Ptám se jí, jestli tady má nějakou váhu, že bych těch 430 ml v odměrce chtěla zvážit, a poté přelít do hrnečku. Briskně vytahuje zpod pultíku digitální stolní váhu.

zdroj fotky: unsplach.cz

Do své plastové odměrky skutečně nalévá 430 ml vody. Váha souhlasně přitakává. A už při letmém pohledu je naprosto zjevné, že kdyby tolik tekutiny nalila do hrnku, tak to na 158 % přeteče ven. Po chvilkovém zaváhání rezolutně vrtí hlavou a přelití do hrnečku nesmlouvavě odmítá provést. Následuje důmyslné vysvětlení, že váha vlastně není certifikovaná, a proto se objem bude posuzovat výhradně podle její plastové odměrky. 400 ml a po okraj plný hrnek? To je prý v toleranci. Na moji otázku, zda je její plastová odměrka certifikovaná, pouze odfrkává, že je všechno v pořádku a že se reklamace zamítá, protože ona je vedoucí prodejny. Můžu si prý akorát vybrat jiné zboží ve stejné hodnotě.

Jenže vybírat si jiný hrnek v takové prodejně? To je ztráta času a nervů.

Autor: Klára Tesařová | pátek 20.2.2026 8:25

Klára Tesařová

Klára Tesařová

  • Počet článků 37
  • Celková karma 13,10
  • Průměrná čtenost 1236x
Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

 

 

