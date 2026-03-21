Když ze školy dítě nemůže odejít dveřmi, zkusí vyskočit z okna
Vždycky se řeší detaily. Kdo selhal. Učitel? Dozor? Spolužáci? Rodiče? Školní psycholog? Ale skoro nikdo neotevře tu nejnepříjemnější otázku: Co když je problém v tom, že dítě musí chodit někam, kde nechce být?
Slyšeli jste někdy o dítěti, které by vyskočilo z okna na kroužku robotiky, programování, šachů nebo karate. Já teda ne. Proč? Protože kroužek není povinný. Dítě tam jde dobrovolně. A hlavně – může odejít. Zásadní rozdíl, který si nechceme přiznat.
Dívka v pražské škole vypadla z okna, má vážná zranění
Povinná školní docházka vytváří prostředí, ze kterého není úniku.
Dítě musí přijít.
Musí tam zůstat.
Musí to vydržet.
I když se bojí.
I když ho někdo ponižuje.
I když ho někdo šikanuje.
I když se každý den budí s úzkostí.
Dospělý v takové situaci dá výpověď, klidně opakovaně, dokud nenajde místo, kam chodí alespoň trochu rád. Dítě nemůže.
Když někoho zavřete do prostředí, kde se cítí ohrožený, a nedáte mu reálnou cestu ven, začnou se dít extrémy. Ne hned. Ne u všech. U některých ano. Buď začnete šikanovat ostatní, nebo ostatní šikanují vás. Pak se tváříme překvapeně, když to skončí skokem z okna.
Existují děti, které se učí doma nebo v menších komunitních školách, kde není povinná prezenční přítomnost. A kupodivu o nich neslyšíme v podobných zprávách.
Stát říká: „Musíš tam chodit!“ Fajn. Pak by ale měl být schopný garantovat, že to místo je bezpečné. Což se očividně neděje. Neříkám, že povinná docházka vždycky zabíjí. Tvrdím, že někdy vytváří situace, ze kterých dítě nevidí jinou cestu ven než skokem z okna.
Klára Tesařová
