Když gynekoložka posílá táhnout rovnou do... Klekni a popros. Žádanku stejně nedostaneš.

Přišla ke gynekologovi pro žádanku, a odnáší si akorát tak psychickou újmu. Gynekoložka Veronika Galambošová místo péče plive nadávky, urážky a vztek. Existuje vůbec ještě nějaká lékařská etika?

Když se dostavíte do gynekologické ordinace s problémy s početím (vlastně i s čímkoliv jiným, protože na koze ukazujete lékaři celou vulvu, vagínu a konečník), očekáváte aspoň elementární porci slušnosti, vlídnosti a pochopení. Jenže místo toho dostanete pořádnou ťafku. Rázem vás netrápí pouze vaše zdravotní problémy, ale také řešíte naprosté selhání lidské empatie a lékařské profesionality.

Vypadněte. Fakt vypadněte. Moje nervy skončily. Laskavě si vemte svoje boty a táhněte z ordinace, kterou si platím. A vaši imunologii ať platí váš starej, kterej vám neumí udělat haranta. Jo? Táhněte do prd*le. Mám toho plný zuby.



(Mudr. Veronika Galambošová)

Podle dat z roku 2022 až 30 % všech žen nechodí na gynekologickou prevenci. A víte co? (Nejen) po zhlédnutí tohoto videa se jim jaksi vůbec nedivím. Myslím, že jich bude čím dál víc přibývat. Jestliže měli média, zdravotní pojišťovny a lékaři plné ruce práce nějakým způsobem dostat ženy na gynekologickou prevenci (rozuměj šťourání kartáčem v čípku za účelem „odhalení rakoviny“), tak po výstupu paní gynekoložky Veroniky Galambošové to nebudou mít zrovna jednoduché.

Zdroj fotky: freepik.com

Já sama si v dnešní době cokoliv nedovolím řešit se státem, aniž bych si vše důkladně nedokumentovala. Telefonní hovory si svým „prohackovaným“ mobilem VŽDY nahrávám a zvukový záznamník zapínám automaticky u lékařů, úředníků, učitelů, policistů a dalších veřejných činitelů. Vše mám samozřejmě čistě pro soukromé účely. Klidně bych zavedla povinnost pacientů si jakýkoliv průběh setkání s lékařem nahrávat. Lékaři se přece nemají čeho bát, ne? Protože ti se chovají „vždy profesionálně“. A vůbec... Všecko vyprovokují ti nevychovaní a neslušní pacienti!

Tuhle pacientku fakt cením a obdivuju. V situaci, která by pro většinu lidí byla fest šokující a traumatizující, zachovala neuvěřitelně chladnou, bystrou a pohotovou hlavu. Zatímco by se ostatní v záchvatu stresu a šoku sesypali jako domeček z karet, ona vzala rozum do hrsti, vytáhla telefon a začala nahrávat. Tohle není jen odvaha. To je drzost na úrovni!

Zdroj fotky: freepik.com

Chtěla bych vidět 98 % z vás! Co byste dělali, kdyby na vás lékař ječel, že máte táhnout do míst, kde slunce nesvítí? Že máte z jeho posvátného prostoru vypadnout, že vám nic neřeknou. Završil by to tím, že snad jste si nemysleli, že nějaký práva pacientů ho vůbec nějak zajímají? Ustát to chce koule. A tahle paní má na gynekologii větší koule než chlapi, kteří by jí to nejspíš vysvětlili ručně a stručně s trvalým poškozením na jejím obličejíčku.