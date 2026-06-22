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Kanály na YouTube, které jste (možná) ještě neobjevili

YouTube mě baví a občas u něj trávím víc času, než bych chtěla. Tady je seznam kanálů, u kterých se směju, učím a někdy jen nevěřícně zírám – a věřím, že vás chytí taky.

zdroj fotky: freepik.com

Někdy se přistihnu, že u YouTube úplně ztrácím pojem o čase. Ne vždy je obsah vážný nebo poučný, ale některé kanály mě pohltí natolik, že se směju, učím se nebo jen kroutím hlavou, co všechno lidi dokážou (vyplodit). Tohle jsou ty, které mě baví nejvíc: a vsadím se, že pobaví i vás.

1. Gastronomie

autor: Ruud Koot; zdroj: Wikimedia Commons

  • JdemeŽrát sleduji téměř od začátku jeho tvorby. Líbí se mi jeho prstíčky jako párečky, a také mám slabost pro vousaté muže. Navíc se mu nedávno narodila roztomilá dcerka.
  • Starej Fotr je sázka na jistotu, když si chci pustit něco u večeře. Spolu s Honzíkem jsou to těžké váhy v oblasti gastronomie. Navíc jeho kameraman pojídá tatarskou omáčku samotnou lžičkou jako jogurt.
  • Vášnivý knedlík je to hodně bizár, protože tam padají slova jako „očmánit“, což prý znamená namočit či polít.

2. Cestování

volné dílo; zdroj: Wikimedia Commons

  • Vagabundi na Cestách je dvojice mladých kluků, co už přes čtyři roky jde pešky přes půl planety – z Asie až do ČR. Za celou dobu se neoholili ani nestříhali vlasy. Jsou fakt mega vtipní a bezprostřední týpci. Díky nim poznáte, jak se doopravdy v dané zemi žije.
  • Pan Plešatý je jejich absolutní protiklad, nemá žádné vlasy ani vousy. Prezentuje se jako přehnaně snobský a hodnotí hotely. Jezdí zásadně v elektroautech značky Tesla a tvrdí, že nedokáže sníst tekutý žloutek.

3. Pro mladé

    • Bořek je mladej kluk, co si své plastové brýle na obličeji za jedno video posune nahoru snad 879 ×. Pěkně vyšívá. Miluje mraženou pizzu a sladké perlivé pití. Dost často v jeho videích vystupuje jeho nejlepší kámoš Yachim. Na jejich 24 hodin v Benátkách do 2 000 Kč fakt nezapomenu.
    • Peca je pro intelektuálněji zaměřené mlaďochy. Dělá hodně experimentů, jezdí vlakem a hraje hokej. Se svoji holkou Monikou mají zajímavou formu kamarádsko-vážného vztahu.

4. Seberozvoj a vzdělávání

autor: B.Lachner; zdroj: Wikimedia Commons

  • Brain We Are jsou prostě o mozku. Měl by je sledovat každý, kdo má v hlavě víc než z piva kostku. Rychle vás naplní znalostmi z psychologie, mezilidských vztahů i biohackingu.

5. Kultura

autor: Booyabazooka; zdroj: Wikimedia Commons

  • Rozhodně koukněte na MdB Klub. Je tam plno reportáží z premiér Městského divadla Brno, a také zajímavé rozhovory s herci, herečkami, režiséry, dramaturgy a dalšími profesemi, co se míhají v Brně na Lidické ulici.

6. Bizáry a totální úlety

  • Kovy je kanál, který dělá propagaci modrého, růžového, fialového a duhového spektra společnosti a politických stran v České republice. Taky se věnuje potřeštěným dabingům dětských kreslených pořadů.

volné dílo; zdroj: zdroj: Wikimedia Commons

  • AtiShow má výrazně ženskou podporu ve svých rozhodnutích a tvorbě, a jeho videa často odrážejí, jak moc se nechává vést a ovlivňovat ostatními. Dělá kuchařskou show s názvem Bašta.

Jaké kanály a videa sledujete na YouTube vy?

Autor: Klára Tesařová | pondělí 22.6.2026 9:15 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

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Klára Tesařová

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Jsem divadelní recenzentka. Už 11 let hodnotím divadelní hry, občas i filmy a seriály. Také komentuji společenská témata. Vystudovala jsem žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

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