Kanály na YouTube, které jste (možná) ještě neobjevili
Někdy se přistihnu, že u YouTube úplně ztrácím pojem o čase. Ne vždy je obsah vážný nebo poučný, ale některé kanály mě pohltí natolik, že se směju, učím se nebo jen kroutím hlavou, co všechno lidi dokážou (vyplodit). Tohle jsou ty, které mě baví nejvíc: a vsadím se, že pobaví i vás.
1. Gastronomie
- JdemeŽrát sleduji téměř od začátku jeho tvorby. Líbí se mi jeho prstíčky jako párečky, a také mám slabost pro vousaté muže. Navíc se mu nedávno narodila roztomilá dcerka.
- Starej Fotr je sázka na jistotu, když si chci pustit něco u večeře. Spolu s Honzíkem jsou to těžké váhy v oblasti gastronomie. Navíc jeho kameraman pojídá tatarskou omáčku samotnou lžičkou jako jogurt.
- Vášnivý knedlík je to hodně bizár, protože tam padají slova jako „očmánit“, což prý znamená namočit či polít.
2. Cestování
- Vagabundi na Cestách je dvojice mladých kluků, co už přes čtyři roky jde pešky přes půl planety – z Asie až do ČR. Za celou dobu se neoholili ani nestříhali vlasy. Jsou fakt mega vtipní a bezprostřední týpci. Díky nim poznáte, jak se doopravdy v dané zemi žije.
- Pan Plešatý je jejich absolutní protiklad, nemá žádné vlasy ani vousy. Prezentuje se jako přehnaně snobský a hodnotí hotely. Jezdí zásadně v elektroautech značky Tesla a tvrdí, že nedokáže sníst tekutý žloutek.
3. Pro mladé
- Bořek je mladej kluk, co si své plastové brýle na obličeji za jedno video posune nahoru snad 879 ×. Pěkně vyšívá. Miluje mraženou pizzu a sladké perlivé pití. Dost často v jeho videích vystupuje jeho nejlepší kámoš Yachim. Na jejich 24 hodin v Benátkách do 2 000 Kč fakt nezapomenu.
- Peca je pro intelektuálněji zaměřené mlaďochy. Dělá hodně experimentů, jezdí vlakem a hraje hokej. Se svoji holkou Monikou mají zajímavou formu kamarádsko-vážného vztahu.
4. Seberozvoj a vzdělávání
- Brain We Are jsou prostě o mozku. Měl by je sledovat každý, kdo má v hlavě víc než z piva kostku. Rychle vás naplní znalostmi z psychologie, mezilidských vztahů i biohackingu.
- Jirka vysvětluje věci má videa precizně propracované, třeba to o hvězdě, do které se vlezou 3 miliardy sluncí. Také se zaměřuje na podvody na internetu, a jak se nestát jejich obětí.
5. Kultura
- Rozhodně koukněte na MdB Klub. Je tam plno reportáží z premiér Městského divadla Brno, a také zajímavé rozhovory s herci, herečkami, režiséry, dramaturgy a dalšími profesemi, co se míhají v Brně na Lidické ulici.
6. Bizáry a totální úlety
- Kovy je kanál, který dělá propagaci modrého, růžového, fialového a duhového spektra společnosti a politických stran v České republice. Taky se věnuje potřeštěným dabingům dětských kreslených pořadů.
- AtiShow má výrazně ženskou podporu ve svých rozhodnutích a tvorbě, a jeho videa často odrážejí, jak moc se nechává vést a ovlivňovat ostatními. Dělá kuchařskou show s názvem Bašta.
- Zeptej se Filipa, na toho nesmím zapomenout. Dá poslouchat jen 1,5 × zrychleně, ale aspoň trolí a vytáčí v přímém přenosu ty, kteří ani neví, že se stali součástí jeho online živého vysílání.
Jaké kanály a videa sledujete na YouTube vy?
Klára Tesařová
RECENZE: Jsem Vincent. A není normální, že mě šikanují
Vincentovi je 11 let. Ve škole ho šikanují. On hledá způsoby, jak přežít. Dokáže mu jediné přátelství změnit život k lepšímu? Divadlo Polárka předkládá při premiéře 6. června silný příběh o odvaze, přijetí a síle být sám sebou.
Klára Tesařová
Rozhovor s Vojtěchem Balcarem: Správný dramaturg si musí své poklady dobře hlídat
Místo do regionálních scén zamířil rovnou do Městského divadla Brno. Mladý dramaturg Vojtěch Balcar mluví o náhodě, tlaku velkého divadla se třemi soubory i dramaturgické archeologii, tj. objevování dávno zapomenutých textů.
Klára Tesařová
Jak naučit dítě děkovat, poprosit a uklízet hračky? O hladu bude
Naučit děti slušnosti neznamená udělat z jeho domova koncentrační tábor. Podmínit jídlo úklidem se nenazývá výchova. Tento článek je o tom, kam až může „rodičovská disciplína“ dojít.
Klára Tesařová
RECENZE: Pan Biedermann umožní žhářům zapálit jeho dům
Poklidný večer se v HaDivadle mění v past z plamenů. Premiéra absurdního dramatu Maxe Frische Pan Biedermann a žháři z 22. května ukazuje, jak si člověk ze zbabělosti a pohodlnosti nechá žháři zapálit vlastní dům.
Klára Tesařová
RECENZE: My si tu rekonstrukci vyvraždíme
Hypotéka? Nedostupná. Nájem? Likvidační. Co když existuje jiný způsob, jak přijít ke krásnému bytu? Premiéra činohry Zářivá verbež v brněnské Redutě proměňuje bytovou krizi v krvavou grotesku, kde se vraždí bezdomovci ve velkém.
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