Jeden den bez docházky svět nezboří. Škola kazí největší herní událost roku
Vsetínská základka se rozhodla reagovat na dlouho očekávané vydání hry GTA VI, které se koná 19. listopadu 2026, mimořádným oznámením. Žáci se v něm dozvídají, že školní docházka zůstává stále povinná, omluvenka s odůvodněním „musel jsem dokončit misi“ nebude uznána a za domácí úkoly se nerozdávají achievementy. Návštěva ředitelny navíc není vedlejší mise.
Škola si zaslouží uznání za smysl pro humor. Pedagogové mají jasno. Zvonění je zvonění, absence je absence a žádný virtuální gangsterský život na tom nic nemění. Zatímco Rockstar Games po třinácti letech otevírá Vice City, školní řád dál hlídá, jestli někdo náhodou nechyběl na matematiku.
GTA VI není jen další hra, která se objeví v obchodě a za měsíc po ní neštěkne pes. Na pokračování jedné z nejúspěšnějších herních sérií se čekalo třináct let. Pro řadu dnešních školáků jde o událost, která se během školní docházky nebo celého jejich života nemusí opakovat. Svět a škola se kvůli jednomu dni absence nezboří.
Školní docházka je důležitá, o tom žádná. Jen by mě zajímalo, jestli se stejnou vervou, s jakou školy hlídají každou zameškanou hodinu, hlídají také, zda jejich žáci skutečně něco umějí. GTA VI má anglický dabing, takže si děti mohou procvičit angličtinu, rozšířit slovní zásobu a naučit se i pár výrazů, které v učebnici rozhodně nenajdou. Protože odsedět si šest hodin v lavici a něco se naučit jsou dvě dost odlišné disciplíny.
Klára Tesařová
RECENZE: Odsun Němců jako spravedlnost? Vyhnání Gerty Schnirch otevírá staré rány
Gerta Schnirch znovu víří české svědomí. Dvoudílný televizní film režiséra Tomáše Mašína oživil zájem o její osud. HaDivadlo v inscenaci připomíná, že poválečný odsun Němců nebyl jen příběhem vítězů, ale také bolestí a bezprávím.
Klára Tesařová
Mají se porodnice chlubit chladicími kolébkami?
Nastávající matky chtějí především porodnici, ze které si odvezou živé dítě. Chladicí kolébka umožňující rozloučení se zemřelým novorozencem tam má své místo, ale opravdu je tohle věc, kterou se má porodnice chlubit?
Klára Tesařová
RECENZE: V Redutě luští křížovky i původ obrovské díry v brněnské Líšni
V Líšni se chystá návrat Mírových slavností. Nejdřív je ale třeba vyřešit záhady, vyluštit křížovky a přečíst horoskop. A ta obří díra? Není na opravu, ale na oslavu. Činohra Mucha, Mucha, Mucha měla premiéru 23. října v Redutě.
Klára Tesařová
Na podzim nemyjte okna. Číňani a Američani toho zneužijí
Čínská slunéčka a americké vroubenky: dvě hmyzí pohromy, které při mytí oken nechcete a hlavně nepotřebujete. Jenže zkuste vysvětlit nezvaným hostům, že dovnitř nesmějí. Zvlášť když mají křídla a nulový respekt k vašemu soukromí.
Klára Tesařová
RECENZE: Karolina Meineke z Blanska málem anglickou královnou
Osud jí přichystal cestu až ke královskému dvoru, nakonec ale skončila daleko od něj v Blansku. Karolina Meineke ožívá v autorském muzikálu Aleše Kohouta Příběh utajené královny na jevišti brněnského Divadla na Orlí.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Silničáři v Plzeňském kraji rozšiřují před zimou vozový park o chytrou techniku
Silničáři v Plzeňském kraji mají pro nadcházející zimní sezonu k dispozici sedm chytrých aut, která...
AI Inspo představuje komplexního agenta pro sociální sítě založeného na umělé inteligenci
Zamítnuto. Úřad smetl odvolání Správy KRNAP kvůli DPH, má doplatit 25 milionů
Odvolací finanční ředitelství v Brně nevyhoví Správě Krkonošského národního parku (KRNAP), která se...
Biotech Act: Evropa chce posílit konkurenceschopnost v klinickém výzkumu
Ski-in/ski-out apartmány v Nassfeldu
Nasssfeld, Korutany, Rakousko
9 838 738 Kč
- Počet článků 82
- Celková karma 9,80
- Průměrná čtenost 788x
Seznam rubrik
Oblíbené články
- Taková normální vulgární gynekoložka
- Recenze seriálu Smysl pro tumor České televize
- Kdo nežere bramborový salát, žere proti nám!
- Článek Městské divadlo Brno na Wikipedii
- Rozhovor s dramaturgem Vojtěchem Balcarem