Je libo prst v zadku? Medici prý trénují na uspaných pacientech

Svědectví mediků a lékařů naznačují, že se na uspaných pacientech někdy provádějí vyšetření konečníku prstem bez jejich souhlasu a lékařsky obhajitelného důvodu. Jde o výuku nebo o zneužití situace, kdy se pacient nemůže bránit?

autor: Neitram
zdroj: Wikimedia Commons

Objevila se znepokojivá svědectví pracovníků ve zdravotnictví, podle nichž si studenti medicíny zkouší vyšetření konečníku prstem na pacientech v celkové anestezii. Někdy bez jasné lékařské indikace a bez toho, aby k tomu dal pacient informovaný souhlas. Zatím jde jen o svědectví, ale pokud se to potvrdí z více nezávislých stran, jde o závažné etické selhání – člověk se mění na nedobrovolný trenažér.

Kauzu rozproudil instagramový účet Jak utopit doktorku Mráčkovou, ke kterému se později přidal i podcast Doktoři bez rukavic. Přinesli svědectví studentů, kteří popisovali, že je vyučující vybízeli k intimním vyšetřením na pacientech, kteří o tom pravděpodobně nevěděli. S eticky problematickým incidentem se svěřila i anestezioložka. Ta byla u toho, když si gynekolog zavolal mediky k uspané pacientce, která si přítomnost studentů výslovně nepřála, píše v komentáři pro médium Heroine.cz Valerie Tkadlčíková.

zdroj: freepik.com

Když čtu tyto příběhy, mám pocit, že se někde úplně ztrácí základní respekt k pacientovi. Lékaři, kteří by měli být ztělesněním důvěry a profesionality, považují uspaného pacienta za cvičnou figurínu. A pokud se takové věci tolerují, jde nejen o selhání jednotlivce, ale o celkové nastavení prostředí, které se z lékařské etiky dělá trhací kalendář.

K problematice se vyjádřil pro médium Heroine.cz gynekolog a perinatolog Jan Přáda, který je předseda sekce mladých lékařů České lékařské komory a člen státnicové komise 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Za celou dobu studia jsem se s takovou situací nesetkal, stejně tak za 11 let co pracuji a učím mediky. Ale to samozřejmě neznamená, že se to stát nemůže. Očividně může, když se to podle daných tvrzení stalo.

Ať už je to pravda, nebo jen část pravdy, jedno je jasné: pokud si někdo myslí, že člověk pod celkovou anestezií je jen prachsprostý trenažér, pak se medicína nechutně zvrhla. Jedná se o totální zneužití moci a porušení důvěry. Dokud se tomu veřejnost masově nepostaví a neřekne hlasité „dost“, tak podobné věci budou dál v tichosti přehlíženy, zatímco vám někdo při operaci kolene nebo transpantaci srdce strká bez vašeho souhlasu a bez vašeho vědomí prst do zadku.

Autor: Klára Tesařová | čtvrtek 26.3.2026 8:25 | karma článku: 8,31 | přečteno: 231x

Další články autora

Klára Tesařová

Klára Tesařová

  • Počet článků 50
  • Celková karma 10,69
  • Průměrná čtenost 987x
Jsem divadelní recenzentka. Už 11 let hodnotím divadelní hry, občas i filmy a seriály. Také komentuji společenská témata. Vystudovala jsem žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.