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Jak naučit dítě děkovat, poprosit a uklízet hračky? O hladu bude

Naučit děti slušnosti neznamená udělat z jeho domova koncentrační tábor. Podmínit jídlo úklidem se nenazývá výchova. Tento článek je o tom, kam až může „rodičovská disciplína“ dojít.

zdroj fotky: freepik.com

Nedávno jsem na Facebooku narazila jeden příspěvek. Matka v něm píše, jak pobízí svou pětiletou dcerku k úklidu hraček před jídlem. Odpověď holčičky? „Mně se nechce.“ Reakce maminky: „Jak myslíš! Kdo nepracuje, ať nejí.“ Já v komentáři tvrdím, že tohle není výchova, ale praktika hodná akorát tak koncentračních táborů.

Pak do diskuze vstupuje paní Dana, která s maminkou souhlasí a přidává svůj chlebový argument.

Ona dítě učí tomu, že bez práce nejsou koláče. Suchý chleba je taky jídlo a těžko se na něj vydělává. Takže podle vás se mají děti učit, že nemusí nic a každý je povinen je živit i bez práce?

zdroj fotky: unsplash.com

Nezletilé dítě je nezaopatřené a nesvéprávné. Jeho právo na jídlo a péči není obchodní transakcí. Podmínka „práce za jídlo“ je manipulace a hraničí s týráním. Slovo „suchý chleba“ není metafora: je to ilustrace naprosté zaslepeností rodičovskou autoritou. Dítě má právo na výživné a zdravé jídlo, a to vždy, když má hlad.

A teď si představme absurdní paralelu:

  • Manžel zapomene utřít prach nebo odmítá umýt okna, protože se mu nechce. Dostane za to od manželky suchý chleba k večeři? Ne.
  • Malé dítě odmítá uklidit hračky. Dostane suchý chleba k večeři? Podle logiky některých rodičů ano.

Je totální blbost si myslet, že si malé dítě si v rodině má něčím „vydělávat na jídlo“. Naopak je to rodičovská povinnost poskytnout dítěti kvalitní a vyváženou stravu.

Jak učit děti slušnosti a pořádku efektivněji:

  1. Jasná pravidla domácnosti – Ve společných prostorách uklízíme všichni, protože chceme mít kolem sebe pořádek, ne proto, abychom „vydobyli“ jídlo.
  2. Modelování slušnosti – Prosba a poděkování se učí příkladem, ne hrůzou z hladu.
  3. Bezpodmínečné jídlo – Dítě se učí zodpovědnosti bezpečně, což nezahrnuje strach a manipulací.
  4. Rutina, trpělivost a humor – Pomalu a krok po kroku, nikoliv manipulací hladovkou.

Rodina není buržoazní smlouva: dítě není pracovník, který musí splnit „kvótu úklidu“, aby přežilo. Jakmile rodiče nastaví jasná pravidla, modelují slušnost a poskytují bezpečné prostředí, dítě si osvojí základní návyky – a to bez praktik, které připomínají koncentrační tábor.

Autor: Klára Tesařová | pondělí 8.6.2026 8:25 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

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Klára Tesařová

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Jsem divadelní recenzentka. Už 11 let hodnotím divadelní hry, občas i filmy a seriály. Také komentuji společenská témata. Vystudovala jsem žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

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