Jak často musí dítě vidět štamprli, aby z ní chtělo pít vodu?
Přimět dítě k pití vody bývá někdy větší výzva než uvařit zdravý oběd. Rodiče proto hledají nejrůznější triky. Někdo pořídí láhev s oblíbeným motivem, barevné brčko nebo pár kousků ovoce či bylinek v hrníčku. A někdo přijde s nápadem nalévat vodu do štamprle.
Právě na jeden takový tip jsem narazila na Facebooku. Paní Zuzana se pochlubila, že její dcera pije vodu jedině ze štamprle, protože tak vidí pít dospělé a chce je napodobovat. Zuzana zároveň radí ostatním rodičům, aby tento trik vyzkoušeli.
Na první pohled to může vypadat jako docela nevinný a účinný rodičovský hack. Dítě baví malá sklenička, připadá si dospělé a skutečně vypije víc vody. Jenže právě u toho se zarazím.
Děti se učí hlavně nápodobou. Pokud si spojují pití ze štamprle s tím, co běžně vídají u dospělých, nevytváří se jen návyk na konkrétní skleničku. Dítě přebírá celý vzorec chování.
Nekopíruje jen to, z čeho dospělí pijí, ale také to, co po napití dělají.
Typické „ááá“ po dětském loku vody ze štamprle? To není žádná zvláštní dětská reakce. Dítě jednoduše napodobuje rituál, který opakovaně vidí u dospělých po vypití panáku tvrdého alkoholu.
Dnes je ve štamprli voda. Dítě se směje. Udělá „ááá“ a rodiče mají obrovskou radost, že konečně pije. Jenže současně s tím normalizují pití trvdého alkoholu. Poněkud bizarní způsob, jak dítě motivovat k dostatečnému pitnému režimu.
Děti nepotřebují kopírovat všechno, co dělají dospělí. Pokud chceme vytvořit zdravý vztah k pití vody, existují desítky jiných možností – vlastní láhev, barevný hrnek, brčko nebo třeba možnost vybrat si nádobu, ze které bude dítě samo chtít pít, apod.
Štamprle k tomu opravdu potřeba není.
Jestli dítě pije vodu ze štamprle proto, že chce napodobovat dospělé, možná bychom se měli zamyslet, co mu vlastně předáváme. Protože učit dítě pít vodu je důležité. Učit ho při tom napodobovat rituál spojený s pitím tvrdého alkoholu je více než na povážnou.
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