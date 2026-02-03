Dospělost podle zubařky: přijď sám, trp sám.
Minulý týden partnerovi trhali spodní osmičku. Bylo jasné, že to nebude rychlovka. Komplikovaná chirurgická extrakce. Přes hodinu na zubařském křesle. Lékaře nemáme rádi. Žádné. Když nás čeká psychicky náročný zákrok, přítomnost toho druhého je samozřejmost. Navíc mám sadomasochistické sklony. Ráda koukám na YouTube na operace všeho druhu. Dohodnuto. Jdu jako doprovod. Sednu si do kouta. Hlavně potichoučku. A nepřekážet!
Den D. My sedíme v čekárně moderní dentální kliniky. Tentokrát slečny na recepci neprotáčí oči, když nás vidí čekat spolu. Nás už nemůže nic zaskočit. Sestřička na nás mile mrkne: „Naprosto chápu, ordinace je velká. Pojďte oba dva dovnitř.“ Úleva.
Při vstupu vidíme doktorku. Zhruba v mém věku. Plus mínus 30 let. Místo pozdravu si nás odměřeně změří a obrátí oči v sloup:
Týjo, vás je nějak hodně...
Ale víte, že jste dospělej člověk?!“
Sedím v rohu na židličce. Daleko od křesla. Partner se právě skládá na pokraji panického záchvatu do zubařského křesla. Podíváme se na sebe. Nic neříkám. Máme pravidlo: pacient mluví, doprovod mlčí.
Jakmile mu lékařka aplikuje injekční anestezii, a několik dlouhých minut se čeká, než zabere. Obrátí se na mě a praví:
Víte, že to jako první nedá doprovod?
Že to s vámi sekne!
Mile se na ni usměju. „Se mnou to rozhodně nesekne.“ Zmíním, že jsem rok studovala medicínu. To ji zaujme víc než rentgen s masivními a zahnutými kořeny posledního moláru. Jakmile anestezie zabere, sarkasticky hlesne:
No, pojďte... Pojďte se dívat!
Jdu. S mými autistickými sklony beru tento příkaz doslova. Důkladně se ujistím před přiblížením k zubařskému křeslu, že nebudu lékařce ani asistující sestře vadit nebo zavazet. „Jsem zvyklá na 2 až 3 mediky naráz. Jen pojďte blíž.“ Abych prý měla dokonalý pohled.
Třikrát dopíchávaná anestezie. Nevhodné háky. Nástroje se rozbíjí každé tři minuty. V otevřených ústech obrovská rána. Tečou decilitry krve. Rozřezaná dáseň. Ulomky kosti. Chybějící korunka. Zbroušené kořeny. Dolujeme postupně. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Šest stehů. Dren. Sleduju všechno. Celých 80 minut. Bez odvrácení pohledu. Bez přestávky. Zubní lékařce se už ke konci klepou ruce. Já naopak stojím pevně a klidně. Barvu mám sytější než zubařka se sestrou dohromady.
Zubařčino ego je tak nafouknuté, že kdybych otevřela okno, uletí průvanem. Konec. Děkujeme. Za práci. Za výkon. Za pečlivě zvládnutou chirurgickou extrakci semiretinovaného zubu moudrosti. O tom, že laik vydržel osmdesát minut civět do operační rány bez mdlob, nepadne ani slovo. Od ní už nečekám žádné slovo. Zaskočilo by jí totiž přitom to její ego.
Doma partnera pochválím za statečnost. A řeknu mu jednu věc. Až mi někdo při trhání mých osmiček oznámí, že jsem dospělá a doprovod nepotřebuju, usměju se: „Ano, máte pravdu. Nashledanou.“ A odejdu. Pryč z ordinace. Ven ze hyper-super-moderní kliniky. Právě a jen proto už mě tam nikdo nikdy neuvidí.
Klára Tesařová
Raiffeisenbank hází klacky pod nohy svým vlastním klientům
Chcete mít jistotu, že se dostanete ke svým penězům v hotovosti, do internetového bankovnictví nebo že vám budou chodit autorizační SMS na ten správný mobil? Pak si rozhodně nezakládejte bankovní účet u Raiffeisenbank.
Klára Tesařová
Taková normální vulgární gynekoložka. Klekni a popros. Žádanku stejně nedostaneš.
Přišla ke gynekologovi pro žádanku, a odnáší si akorát tak psychickou újmu. Gynekoložka Veronika Galambošová místo péče plive nadávky, urážky a vztek. Existuje vůbec ještě nějaká lékařská etika?
Klára Tesařová
Proč jsou všichni takoví ušlápnutí?
Procházím městem. Jedu šalinou. Vidím prázdné a sklopené pohledy. Nikdo mi nevydrží koukat do očí víc než pár vteřin. A já má v hlavě otázku, proč jsou všichni jako rohožky?
Klára Tesařová
Kdo nežere bramborový salát, žere proti nám!
Říkají, že k Vánocům prostě patří. Stejně jako žaludeční potíže, žlučníkové záchvaty a nepříjemné chvíle na záchodě kolem 28. až 31. prosince, kdy doufáte, že je to jen prd a ten salát ještě určitě není zkaženej...
Klára Tesařová
Škola? Posvač počůranej venku. Nebuď sněhová vločka
Jak z dítěte nevychovat sněhovou vločku? Pošlete ho na základní školu, kde ho donutí si sníst svačinu v půlce listopadu pěkně venku při 2 °C a mírném dešti. Že se vám z toho počůrá. A co jako?
