Ano, pane řediteli. Když se divadelní jeviště změní v oslavu vedení
Impulzem k mé úvaze je nedávná slavnostní událost v jednom českém divadle. Gala večer s koncertem na hlavní scéně s kapacitou přes 600 lidí. Přítomnost celého velkého živého orchestru. Na jevišti však stojí ředitel s dortem v ruce a herci kolem něj křepčí herci v tričkách s jeho podobiznou. Vstupenky na toto „memeche“ divadlo nabízí v běžné prodejní ceně. Na první pohled nic problematického. Divadlo přece slaví jubileum osobnosti, která ho formovala a formuje. Jenže právě tady se objevuje první trhlina.
Když se oslava onoho jubliea vedení odehrává na tom stejném jevišti, kde se běžně prodávají příběhy a emoce, posouvá se význam prostoru. Jeviště přestává být neutrálním místem pro tvorbu umění. Stává se symbolem hierarchie. A to je moment, který stojí za pozornost. Ne kvůli jedné konkrétní oslavě, ale kvůli principu.
Protože otázka není, jestli si někdo zaslouží poděkování. Otázou je, co taková situace říká o fungování instituce jako celku. O rozdělení moci. O „firemní kultuře“ uvnitř uměleckého souboru. A o tom, jak moc je divadlo schopné existovat samo o sobě, bez jedné dominantní osobnosti. Možná je to opravdu jen neškodná pocta. Možná upřímné poděkování člověku, který zanechal stopu. Anebo moment, kdy se nenápadně ukáže, jak zdravě či nezdravě je ona instituce spojená s jedním jménem.
Dovedete si představit, že by se v běžné firmě slavilo jubileum šéfa tak, že by se na celý den zabrala hlavní zasedací místnost, všichni zaměstnanci by museli přijít v tričkách s podobiznou šéfa, a program by se točil jen kolem něj? Jaké pocity by ve vás něco takového vyvolalo? Přesně tyhle pocity vznikají, když se na hlavní scéně divadla glorifikuje jedna osobnost.
Klára Tesařová
Dospělost podle zubařky: přijď sám, trp sám.
Pichlavá zubařská věta. Osmdesát minut chirurgického hororu. A nabubřelá lekce, jak si někteří lékaři představují slovo „dospělost“. O doprovodu do ordinace, přefouknutém egu a hranici, za kterou už pacient není klient, ale obtíž.
Klára Tesařová
Raiffeisenbank hází klacky pod nohy svým vlastním klientům
Chcete mít jistotu, že se dostanete ke svým penězům v hotovosti, do internetového bankovnictví nebo že vám budou chodit autorizační SMS na ten správný mobil? Pak si rozhodně nezakládejte bankovní účet u Raiffeisenbank.
Klára Tesařová
Taková normální vulgární gynekoložka. Klekni a popros. Žádanku stejně nedostaneš.
Přišla ke gynekologovi pro žádanku, a odnáší si akorát tak psychickou újmu. Gynekoložka Veronika Galambošová místo péče plive nadávky, urážky a vztek. Existuje vůbec ještě nějaká lékařská etika?
Klára Tesařová
Proč jsou všichni takoví ušlápnutí?
Procházím městem. Jedu šalinou. Vidím prázdné a sklopené pohledy. Nikdo mi nevydrží koukat do očí víc než pár vteřin. A já má v hlavě otázku, proč jsou všichni jako rohožky?
Klára Tesařová
Kdo nežere bramborový salát, žere proti nám!
Říkají, že k Vánocům prostě patří. Stejně jako žaludeční potíže, žlučníkové záchvaty a nepříjemné chvíle na záchodě kolem 28. až 31. prosince, kdy doufáte, že je to jen prd a ten salát ještě určitě není zkaženej...
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky
Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc...
Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí
I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo...
Jablonec nad Nisou podpoří sousedské akce, v programu je 400.000 korun
Sousedské slavnosti a pikniky, drakiády, pohádkové cesty lesem, veřejná čtení, workshopy a tvůrčí...
Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně
Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 35
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1290x