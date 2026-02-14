Ano, pane řediteli. Když se divadelní jeviště změní v oslavu vedení

Veřejné divadlo. Velké jeviště. Orchestr. Potlesk. Nejde však o nejnovější premiéru. Na jevišti stojí vedení instituce a večer patří jeho jubileu. Kde končí respekt k osobnosti a kde začíná personifikace instituce jedním člověkem?

Impulzem k mé úvaze je nedávná slavnostní událost v jednom českém divadle. Gala večer s koncertem na hlavní scéně s kapacitou přes 600 lidí. Přítomnost celého velkého živého orchestru. Na jevišti však stojí ředitel s dortem v ruce a herci kolem něj křepčí herci v tričkách s jeho podobiznou. Vstupenky na toto „memeche“ divadlo nabízí v běžné prodejní ceně. Na první pohled nic problematického. Divadlo přece slaví jubileum osobnosti, která ho formovala a formuje. Jenže právě tady se objevuje první trhlina.

zdroj fotky: vlastní tvorba

Když se oslava onoho jubliea vedení odehrává na tom stejném jevišti, kde se běžně prodávají příběhy a emoce, posouvá se význam prostoru. Jeviště přestává být neutrálním místem pro tvorbu umění. Stává se symbolem hierarchie. A to je moment, který stojí za pozornost. Ne kvůli jedné konkrétní oslavě, ale kvůli principu.

zdroj fotky: unsplach.cz

Protože otázka není, jestli si někdo zaslouží poděkování. Otázou je, co taková situace říká o fungování instituce jako celku. O rozdělení moci. O „firemní kultuře“ uvnitř uměleckého souboru. A o tom, jak moc je divadlo schopné existovat samo o sobě, bez jedné dominantní osobnosti. Možná je to opravdu jen neškodná pocta. Možná upřímné poděkování člověku, který zanechal stopu. Anebo moment, kdy se nenápadně ukáže, jak zdravě či nezdravě je ona instituce spojená s jedním jménem.

zdroj fotky: unsplach.cz

Dovedete si představit, že by se v běžné firmě slavilo jubileum šéfa tak, že by se na celý den zabrala hlavní zasedací místnost, všichni zaměstnanci by museli přijít v tričkách s podobiznou šéfa, a program by se točil jen kolem něj? Jaké pocity by ve vás něco takového vyvolalo? Přesně tyhle pocity vznikají, když se na hlavní scéně divadla glorifikuje jedna osobnost.

Autor: Klára Tesařová | sobota 14.2.2026 12:30

