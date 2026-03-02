Ahoj, já jsem Bivoj. Jak rodiče jménem tíží život dětem

Rodiče vám můžou vybrat křestní jméno, které z vás udělá terč posměchu. Bivoj, Lazar nebo Kazimíra. A vaše dětství a dospívání se rázem promění v bitevní pole plné šikany.

zdroj fotky: unsplash.com

Nedávno jsem na Facebooku reagovala na příspěvek jistého pana Štěpána, který se chlubil jménem svého dítěte. Do komentáře jsem mu napsala, že „kdybych byla něčí 12letý syn, tak bych se rozhodně nechtěla jmenovat Bivoj“. Z ničeho nic se do diskuze vložila jeho matka a bránila syna. Že prý se tomu jejich „Bivímu“ žádné posměšky nedějí a má prima kamarády.

Je opravdu normální pojmenovat dítě Bivoj? Stačí jeden klik na internetu a každý zjistí, že to byl nějaký divně velkej chlápek s kancem na zádech a taky jedno rodinné řeznictví v Opavě. Evidentně to až tak normální není, protože v ČR se aktuálně nachází pouze 17 osob se jménem Bivoj. A co když se mu za to opravdu někdo posmívá? Rodiče evidentně doufají, že dítě poběží jako první za nimi a teatrálně jim vyčte, jak pitomě ho pojmenovali.

zdroj fotky: unsplash.com

V diskuzi vyšlo najevo, že někdo je schopný dát dítěti i jméno Lazar (7× v ČR) a že na základní škole si toho jeden Lazar vytrpěl až až... Hlavou my bleskne myšlenka, jestli se Bivojova sestra jmenuje Kazi nebo Libuše. Trefně to shrnuje diskutující Renata: „Mě by zase zajímalo, jestli rodiče přemýšlí nad tím, že s tím jejich dítě bude žít celý život? Bivoj není prostě ok!“

Upřímně? Jaký soudný člověk si po narození roztomilého miminka řekne, že se bude jmenovat Bivoj, Otýlie, Adolf, Hermelína, Ruprecht nebo Eustach? Prý mám podle Štěpána mnohem na víc. Tak o tom píšu nejen na Facebook, ale i na blog. Ten kluk ušatej měl pravdu.

Autor: Klára Tesařová | pondělí 2.3.2026 8:15 | karma článku: 9,17 | přečteno: 195x

Další články autora

Klára Tesařová

Pozvánka: Premiéra Moje kopyta rozryla už zem v Divadle Husa na provázku

Co kdyby se slon najednou objevil přímo ve vašem obýváku? Divadlo Husa na provázku zve na premiéru inscenace Moje kopyta rozryla už zem v pátek 27. února 2026.

26.2.2026 v 9:45 | Karma: 2,66 | Přečteno: 55x | Diskuse | Pozvánky, akce

Klára Tesařová

Přenáší se pohlavním stykem. Virus Krása vás spálí zevnitř

Krása není jen touha být přitažlivý a sexy. Je to i název nového seriálu The Beauty na platformách FX a Hulu. Smrtící virus se rychle šíří sexem. A promiskuitní lidé jsou první oběti. Jak dlouho přežijete, když máte božskou krásu?

24.2.2026 v 8:45 | Karma: 4,36 | Přečteno: 111x | Diskuse | Kultura

Klára Tesařová

Pozvánka: V Tribunálu stojí literární hrdinové před soudem

Co když se hrdinové povinné četby ocitnou před soudem? Premiéra Tribunálu v Divadle na Orlí otevírá vtipný i krutý proces s ikonami kultury. Kdo obstojí a kdo bude vyškrtnut ze seznamu?

20.2.2026 v 14:25 | Karma: 3,75 | Přečteno: 68x | Diskuse | Pozvánky, akce

Klára Tesařová

Kolik mililitrů má lež? Hrnková parodie v oddělení domácích potřeb

To si tak koupíte v domácích potřebách hrnek s objemem 430 ml. V reálu chcete 430 ml. Jak logické. Realita? 400 ml absolutně pod okraj. Čaj pijete jedině v předklonu nad dřezem, poněvadž cesta z kuchyně na gauč je nereálná.

20.2.2026 v 8:25 | Karma: 15,70 | Přečteno: 314x | Diskuse | Společnost

Klára Tesařová

Superdávka se odkládá. Změna termínu. Útěk ze stínu

Stát nestíhá vyhodnocovat stávající i nové žadatele o superdávku. Posun termínu spuštění superdávky není překvapení. Překvapivé je spíš to, že někdo čekal, že čtyři měsíce přechodného období budou stačit na tak rozsáhlou změnu.

17.2.2026 v 8:40 | Karma: 9,87 | Přečteno: 274x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Divadlo Continuo chystá inscenaci ve spolupráci se seniory

ilustrační snímek
2. března 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Divadlo Continuo uvede premiéru inscenace Stand Up (and Try to Stay Standing). Na hře divadelní...

Ústavní soud potvrdil třináctiletý trest vězení v kauze otravy morfinem

ilustrační snímek
2. března 2026  10:04,  aktualizováno  10:04

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Lukáše Dudy, jenž podle pravomocného rozsudku v severních Čechách...

Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále...
2. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z...

Část metro linky C v obou směrech stojí. Podle policie ve stanici Hlavní nádraží došlo k sebevraždě

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)
2. března 2026  11:31

Linka metra C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Podle policie ve...

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Klára Tesařová

  • Počet článků 41
  • Celková karma 9,24
  • Průměrná čtenost 1134x
Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.