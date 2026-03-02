Ahoj, já jsem Bivoj. Jak rodiče jménem tíží život dětem
Nedávno jsem na Facebooku reagovala na příspěvek jistého pana Štěpána, který se chlubil jménem svého dítěte. Do komentáře jsem mu napsala, že „kdybych byla něčí 12letý syn, tak bych se rozhodně nechtěla jmenovat Bivoj“. Z ničeho nic se do diskuze vložila jeho matka a bránila syna. Že prý se tomu jejich „Bivímu“ žádné posměšky nedějí a má prima kamarády.
Je opravdu normální pojmenovat dítě Bivoj? Stačí jeden klik na internetu a každý zjistí, že to byl nějaký divně velkej chlápek s kancem na zádech a taky jedno rodinné řeznictví v Opavě. Evidentně to až tak normální není, protože v ČR se aktuálně nachází pouze 17 osob se jménem Bivoj. A co když se mu za to opravdu někdo posmívá? Rodiče evidentně doufají, že dítě poběží jako první za nimi a teatrálně jim vyčte, jak pitomě ho pojmenovali.
V diskuzi vyšlo najevo, že někdo je schopný dát dítěti i jméno Lazar (7× v ČR) a že na základní škole si toho jeden Lazar vytrpěl až až... Hlavou my bleskne myšlenka, jestli se Bivojova sestra jmenuje Kazi nebo Libuše. Trefně to shrnuje diskutující Renata: „Mě by zase zajímalo, jestli rodiče přemýšlí nad tím, že s tím jejich dítě bude žít celý život? Bivoj není prostě ok!“
Upřímně? Jaký soudný člověk si po narození roztomilého miminka řekne, že se bude jmenovat Bivoj, Otýlie, Adolf, Hermelína, Ruprecht nebo Eustach? Prý mám podle Štěpána mnohem na víc. Tak o tom píšu nejen na Facebook, ale i na blog. Ten kluk ušatej měl pravdu.
