Svět podle hochštaplera Filipa Turka
Dnešní společnost postrádá jakoukoliv noblesu: Postrádá ctnosti, bez nichž není člověk soudný, férový, umírněný a dost odvážný, aby tyto ctnosti do společnosti vnášel. Žijeme mezi dvěma extrémy, aspoň na veřejnosti, kde se dnes udává tón - ten tón je už dvacet let krajně fanatický, používá wokespeak, projevuje se misandrií, což znamená, že za vše, co se děje, může typicky muž. Ta vina je všeobecná, aplikuje se vždy, když se to hodí, pořádají se lynče, veřejné pranýře a hony na ty, co se stali terčem potomků jakobínů.
Progresivní propagátoři používají jazyk, dost štítivý: muž je apriori něco toxického: incel, sexista, macho. Ti ostatní, menšiny, i ženy, které jsou už dominantní většinou, jsou oběti. Aspoň se tak chovají, stavějí se do té role, kdykoliv je to výhodné. Je to vyčůrané, alibistické, mají zastání, všude, kam se obrátí: Různé ombudsmany, zmocněnkyně, vlivné novináře, divné aktivistky, byť počtem marginální, o to hlasitější. Mluví jazykem, který je strojený, stejně jako oni sami - vnesli do institucí, médií, kultury svět, kde se špatně žije.
Je to svět podivuhodné infantility, svět stigmatizace: každý může dostat nálepku, být nařčen, obviněn, odsouzen. Pořádají se tribunály, kde zasedají stále tytéž Rychlíkové, Bartošové, Pokorné atd. Jsou směšní, už jen tím, jak lpí na své pravdě. Jejich jazyk je strojený, tragikomicky neživotný, de facto až nelidský. Ten wokespeak je mrtvý už dnes, za pár let po něm ani pes neštěkne. Ale dnes se vyžívá v tom, aby ukázal, jak jsou muži toxičtí, sexističtí, marní. O ničem ten aktivismus není, jen o nenávisti, kde není místo pro lásku.
Jiný svět se proti tomu ozval - bohužel je to svět, který je taky mrtvý, stejně extrémní jako ten první. Vyšel z podsvětí, z veksláckých časů, zaplacený neštěstím, dluhama jiných. Svět světských, grázlů, co přežili, ale touží mít vliv, jako Mrázek. Jenže se zlatem kolem krku dnes neuspějí: Proto mají jiné koně ve stáji; jedním z nich je pan Turek, zjemnělý, až příliš, byť s maskulaturou - o to větší má tvrďáckou mluvu. Chce se podobat těm, co přežili, vlčáci z Orlího hnízda. Chlapáckost, která potřebuje adrenalin, formule, pistole a děvky.
Stačilo mi zhlédnout dvě videa, abych si udělal obrázek; ta potřeba zdůraznit, jaký jsem chlap, je signifikantní - je v tom značná křeč, když mluví o šikaně, musí zdůraznit, že on patřil k šikanistům, ne naopak. Je mi jasné, že by mezi vlčáky neuspěl, být za měkotu, sráče a teplouše. Ale z takových postřehů se dá poznat člověk, lidé jsou prostší víc, než se dělají, mají komplex, vnitřní nejistotu, dělají ramena. Nic proti komplexu, jedno jakému, jen jde o to, co se s tím udělá, což se tady vyvinulo v napodobeninu nácka.
Nechci žít ve světě aktivistek ani nacistů: Je mi odporná představa, že by mě soudily gardy, uliční ženské čety, veřejně lynčovaly. Ani představa nácků, co mě věší na lampy, se mi nelíbí. Začíná to blbými vtipy, jak se hájí Turek, jenže to nejsou vtipy. Nic na tom není vtipné, je to spíš upocené: Humor má kořeny ve shovívavosti. Když se shazují menšiny, ať už jsou jakékoliv, ponižují se ženy, dělají se z nich krávy, je to ubohé, stejně, jako když se hajluje - je to znak těch, co lacině zbohatli, pozlátka podsvětí: svět podle hochštaplera Filipa Turka...
Ukázka z knihy Deník spisovatele
Jan Klar
Kdo je to ten rozvědčík Petr Pavel?
Pokusím se o takový malý mentální experiment. Představím si, že jsem ten, kým jsem byl před 20 lety, že vymažu z hlavy vše, co jsem dodnes zažil, jako bych tu celou dobu nebyl.
Jan Klar
Přepjatá psychologie sebevraha Ptáčka
Ten případ, kdy se muž, psycholog, čtyřicátník, zabije, mě zaujal natolik, že jsem si ho (s pronikavostí sobě vlastní) nakoukal a rozhodl se, že je tak typický, že stojí za koment.
Jan Klar
Jak jsem zaměřil pí Laurenčíkovou
Dnes si napíšu něco emotivnějšího: jsem dosti rezervovaný k tomu, když se někdo zasazuje za lidská práva, přičemž zároveň stírá jejich univerzální smysl, straní různým stranám na úkor celku,
Jan Klar
Nesmrtelné Otázky Václava Moravce
Ředitelé České televize se celkem pravidelně střídají, ale Václav Moravec a jeho Otázky zůstávají: Je na tom až něco zvrhlého, když si uvědomíme cestu mladého novináře k dnešní konformitě.
Jan Klar
Když koně umírají na Taxisově příkopu
Tuším, že to napsal K. Čapek, že vrchol animální krásy ztělesňuje hlava německého ovčáka a nejsem si jistý, že možná dodal, že i hlava tygra. Já bych k tomu přidal zjev závodního koně, před dostihem, jak jsem ho vídal
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu
Po přestávce opět začalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. Nyní vypovídá klíčový svědek,...
Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných
Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky. Podle policie...
Nastává zlatý věk pro Blízký východ, řekl Trump. V Izraeli jej provázel velký potlesk
Americký prezident Donald Trump v izraelském Knesetu pronesl dlouhý projev, jeho návštěvu...
Pavel se sešel s ministrem Vlčkem, řešili Dukovany i možné zestátnění ČEZ
Prezident Petr Pavel a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček ze STAN v pondělí řešili aktuální...
Řidič technologické dopravy
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha
- Počet článků 212
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1207x