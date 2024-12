Pachuť covidového náčelníka Prymuly

Je to trochu osobní: když se dočtu, jak na Novinkách se bývalý plukovník chlubí tím, že covidová opatření, co zavedl, byla správná, až na okrajové výjimky, např. nošení roušek venku, cítím pachuť.

Je to trochu osobní: když se dočtu, jak na Novinkách se bývalý plukovník chlubí tím, že covidová opatření, co zavedl, byla správná, až na okrajové výjimky, např. nošení roušek venku, cítím pachuť. Tito lidé žijí ve světě statistik, grafů a technicismů, ale vůbec z ničeho se nepoučili. Dokonce se velmi chválí, jak to zvládli, a jak je fajn, že si Češi zvykají na roušky, jako na něco normálního, že v nich leckdo dnes jezdí v busu, a necítí žádné stigma, jako to bylo dřív, když jsme žili před covidem, když tady chodili zahalení Asiati.

Osobní je to pro to, že mám 13-letou dceru. Její generace, v době covidu, ztratila tu klíčovou část socializace. Právě, když se dítě učí být mezi vrstevníky, byli zavření, vyděšení, což se promítá do toho, jaké dnes mají komunikační potíže. Ta nejistota, jak působí, žádná otrkanost, sebou nese poruchy chování. Zvlášť u dívek, u nichž je citlivost na vzhled a odezvu jiných velká. Vzájemná nápodoba nese různé excesy - tak ohavné, že dřív by to nebylo možné; deprese, sebeřezání, izolace si mohou tito maniaci covidu připsat na svědomí.

Už v prvním roce virózy byla smrtnost viru známá. Ti chytřejší si dovedli spočítat, jaká opatření jsou účinná. Celá ta plošnost byla chybná, a nejen to, byla neúčinná! Při takovém typu viru mělo smysl jediné: udržet funkční zdravotní systém. A toho se mohlo dosáhnout účinnou ochranou těch, kdo byli ohroženi. Těch, kdo už si nedokáží budovat imunitu, což je hlavní ochrana před viry. Žádné roušky tomu příliš nepomohou, spíš naopak, pro většinu lidí jsou kontraproduktivní. Zamezují tomu, co organismus potřebuje: čerstvému povětří.

Tuhle jsem vstoupil do děcáku, čemuž se jinak vyhýbám. Byl tam běžný bordelismus, na podlaze se válely roušky. Ptám se: „tyhle špinavý hadry si bereš na pusu, či co?“ – „Tati, u zubaře to nosí všichni!“ zněla odpověď, velmi rezolutní. Moje dcera je v pubertě, čili je cizinec. Odmítá diskutovat o tématech, jimž nerozumím. Ve škole jim řekli, co si myslet o ochraně klimatu, o fluidním pohlaví a taky o rouškách: To, že ji nechrání, ani kdyby byly vyprané, nechce slyšet. Ona se tím chrání, jelikož jí to řekla kravka ve škole.

Nemá smysl jí vykládat, jaké jsem měl dětství. Připadal bych si jako starý bílý blbý muž: Celé prázdniny na slámě a mezi kozími bobky. Hm, tak tohle už vážně neohromí. Ani žádný argument to nezachrání. Třeba, že tvář je to nejlidštější, bez ní upadáme do technické dystopie, do koncentráku, kde je člověk číslo. Jedině ve tváři si vyčteš, kdo tě má rád. Jedině úsměv, grimasa ti řekne, co je druhý zač. Čteš si výraz, který buď koliduje nebo nekoliduje se slovy - bez toho jsme zmatení, jako ostatně celá naše technicistní doba.

Přitom moje dcera se vždy těší na letní tábor: Každý rok ji vezu na 14 dní na Křivoklátsko, kde má své kámošky. Ten čas bez mobilu, bez vlivu internetu, žije svůj dětský sen. Když ji vyzvednu, je to jiný člověk, dojatý, veselý, nadšený. Je plná dojmů, co mi vypráví za jízdy, zatímco cítím, jak málo se tam myla. Jenže to je v pohodě (zkoriguje to klimoška), zatímco pachuť těch, kdo poškodili jednu generaci, mi leží v žaludku, protože si to ani nepřipouštějí: Pokud připustíme, aby nás ovládali technokraté, přijdeme o svou lidskost...

