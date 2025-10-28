Debilní národ plodí debilní spekulace
Řekl bych, že mezi lidmi přetrvává krajní nepochopení digitalizace: A to nejen v tom, co může, ale i v tom, co nemůže. Nemůže být hospodou, kde se něco žvaní, a s kocovinou to zmizí. Je to totiž spíš záznam, co na sebe děláme (svobodně), v osobní složce, které se nezbavíme. Tedy je to dost reálná věc, našeho těla, naší materie, byť je moderní myslet, že je to pouhá bublina, cosi virtuálního, nic postižitelného: Jenže je to jen akcelerovaná realita, v níž reálně žijeme.
Druhé nepochopení je v adoraci technologií. Člověk je stále živočich, plný pudů, afektů a krvelačnosti. To, že se to ukazuje digitálně, je normální, nepřekvapivé. Ale na sítích to překvapuje, aspoň ty, co věří, že člověk je technologický jev, skoro robot. Věří na konspirace a pak se diví, že jim realita zcela uniká. V souvislosti se screenshoty, které kdosi vytvořil, jako záznam Turkových postů, se to ukázalo naplno: Sledoval jsem to jedním očkem a nestačil žasnout.
Ty absurdní vývody, důkazy, kdo to vyrobil, jsou charakteristické pro debilitu technokracie. Adorace čísel, IQ, technologií zavede příliš mozků na naprosté scestí. Vlastně většinu, co jsem zahlédl, ať politiků, novinářů, influencerů; jak si všichni říkají. Neschopnost být soudný, uměřený, férový a tyto ctnosti s odvahou používat, vede mimo realitu, ničí smysl pro životní proporce. Netvrdím, že jsem věděl původ, ale bylo mi jasné, že je to další česká bramboračka.
Představa, jak kdosi, nějaký deep state, vyrábí kompro, je tak přiměřená, jako výskyt UFO v Praze. Takovou věc vám vyrobí AI za pár vteřin znělo na Twitteru. Bohužel, tihleti mloci, co si říkají lidé, už nejsou s to porozumět textu. Nechápou, že existuje kontext, žargon, skladba slov, autentický jazyk. Pak jim chybí odhad, co je pravé, co ne, co by jako fake ani den neobstálo. A nakonec se ukáže, že Turka zradil zcela typicky jeho velký „přítel z Facebooku“.
Myslím, že bychom se měli vrátit ke knížkám: Začít třeba se Slabikářem a pak pokračovat k Čapkovi. Prostě vnímat jazyk, kterým mluvíme, který určuje naši existenci: Stále se to učit, chápat, co čteme, reálně, v kontextu, v uvěřitelnosti. Dezinformace, vůči nimž tak brojíme, jsou vesměs lapsy v četbě. Kdo umí fabulovat (něco o tom vím), chápe, že nelze plácat cokoliv, třeba i sofistikovaně: Musí to být od srdce, jako bych tomu sám věřil, když si to vymýšlím.
Pak bychom poznali líp pravdu, která sedí. Když někdo, třeba Turek, kecá opilecky po sítích, kecá velmi trapně. Když se to zveřejní, vypadá to snad ještě trapněji. Měl by za to dostat posměch, ostudu, ale ne ostrakizaci, kdy je zvykem, zvlášť muže, zničit. Proč by jednou, až se probere, nemohl být dobrý politik. Jeho složka, kterou sám na sebe vede, ponese složitosti života: Pakliže dřív na lidi (už za Rakouska Uherska) vedla složky tajná policie, teď si na to vystačíme sami...
Ukázka z knihy Deník spisovatele
Jan Klar
