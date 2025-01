Čtyři reálně existující mužské typy

Přiznám se, že trpím úchylkou - a to takovou, že když čtu novinky na netu, čtu si i takové ty lifestylové články. Obzvlášť super jsou ty o psychologii, o osobnostech, zejména o mužích

Elitář

Muže určuje hlavně pud k moci a k sexu: Elitář je trošku snob, sbírá jen ty nejlepší kousky, co jsou k mání. Je to starý dobrý donchuán, plný touhy dobýt nedobytné, umělec života. Sbírá a eviduje, kochá se svou sbírkou, v každé je kus jeho vášně. Právě o ni jde, o vášeň k tvorbě, k ní se upíná, jí se prezentuje, nabývá prestiže. Jeho láska míří na vrchol, chce tu nejlepší pro sebe: Typický sběratel. Kdyby si mohl vybrat, zda se může tajně vyspat se Scarlett Johansson, nebo se s ní ukázat na veřejnosti, vybral by si zjevně druhou možnost.

Děvkař

Je větší primitiv, byť i on má dost testosteronu. Je spíš satyr, Casanova, jde mu o primární slast. Takových je dost, prostých, přímočarých, přesto velmi výmluvných. Je mu jedno kde - hlavně, když je co lovit, čím se pak může chlubit: Může to být na symposiu stejně jako v putyce, nejde o duši, jde o tělo. Servírka, kuchtička, alkoholička, všechno možné, hlavně, když má pipku a dýchá. Určitě by měla být co nejmladší. Stará žena je za mezí jeho vilnosti, on chce ukojení. A to mu poskytne mládí, jemná kůže, čerstvost, nejlíp panenskost.

Snílek

Je to zvláštní, ale plno chlapů jsou idealisté: Tedy asi jedna čtvrtina - muži, co hledají ideál. Jejich pravzor může být matka anebo kráska z plakátů, co si je lepili nad postel. Takový pravzor hledají, vtělují do ženy, jež je uhrane: bohužel málokdy ji získají. Vždy je v tom kompromis, v zájmu úspěchu berou život, jak je. Přesto se dokáží zamilovat, svůj ideál zbožňovat; aspoň na dálku. Píchají jiné, které jsou blízko. Disproporce mezi snem a realitou je jejich denním chlebem: Jsou to rození filosofové či sebevrazi. Anebo se z nich stanou politici.

Bačkora

To jsou ti, co je nejvíc domestikovali; už od dětství se dusí výchovou žen či mediální masáží. Ti, co se bojí, že zůstanou plonk. Jsou vděční, když spadnou pod čepec. Manžílci, kteří táhnou společnost, všechna čest, jen jim chybí fantazie. Přízemní tvorové, nudní fotrové. Málo testosteronu na to, aby se vzepřeli. Dnes je jich stále míň: většina z nich přejde do role rozvedeného trouby. Hledají další, co je adoptuje, ale je to jak z bláta do louže. Dnes jsou ženy emancipované, nechtějí bačkory, ale věří, že na ně čeká pan Božský.

Závěr

Definoval jsem čtyři reálně existující mužské typy. Kromě nich jsou mezi námi ještě veteráni. Ti, co si to užili, co je jim to už jedno. Další, stále větší skupina, jsou ti, co se ještě nezařadili. To jsou mladíci, zcela vykořenění, kteří by chtěli, ale nejde jim to. A možná ani nikdy nepůjde: Leda by se mužství začalo brát víc vážně. Je jasné, že se každý může najít u všech čtyř typů, ale nedejme se mýlit, vždy něco dominuje, co nás spolehlivě zařadí do jedné kategorie: Je to holt náš osud. Kam bych zařadil sám sebe, o tom pro jistotu pomlčím...

