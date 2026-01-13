Andrej Babiš, vlk v rouše beránčím
Zdá se, že v Česku dochází ke stejné fascinaci, jakou už léta zažívají média v U.S.A., tváří tvář Trumpovi. U nás zjevně jsou uhranuti různí publicisté, podcasteři, influenceři Andrejem Babišem, zvlášť po posledních volbách, kdy se stal potřetí premiérem. Je jasné, že je za tím úspěch, který nedá spát těm, co vykládají, aniž by sami mohli - je v tom jistě i fascinace peklem, kam ho vrazili, aby to pochopili: Ten fakt, že opovrhovaný estébák, koňský handlíř, sedí ve Strakově akademii. A pochopitelně pro mnoho z nich je zlatou slípkou, co nese.
Já bych řekl, že ta fascinace je symptom doby: Všeobecný sešup kvality je příznačný i pro fascinaci Babišem. Žijeme už tak banálně, že přepínáme jen v rámci binarity. Není žádná barevnost, bohatost života, jen kmenová přináležitost. A to na obou stranách Česka. Ta černá anebo bílá vede do šedého průměru přežívání. Mám rád šachy, kde hrají bílé proti černým, jenže to je abstraktní hra. Život je barevný, aspoň by měl být, i v politice, kde jde o lidi. Posuzovat různé aspekty, to je něco, co tvoří odjakživa státnického ducha.
Netvrdím, že by v Česku nějací státníci byli - je to dáno ubohostí života, který historicky vedeme. Jak být nestranný, když se neustále rveme za pravdu a lásku? I v dobách, kdy by mohl být vůdce takový, zůstane věrný českým běsům; Masaryk takový zůstal, taky Havel. Po sametu přinesla velká doba osobnosti. Měli možnost spoustu let zrát, což je dnes už těžko představitelné. Díky tomu tady byl velký idealista Havel, velký ideolog Klaus, velký technolog moci Zeman. Už v těch slovech je zřejmé, že se jedná o sešup kvality.
Ten sešup skvěle demonstruje právě Babiš: koňský handlíř. Je jedno, s čím se učil obchodovat, v Maroku nebo Bratislavě. Člověk, tak jak je, se nikdy nemění. Když máte pudy stepního vlka, zůstanete jím, byť si musíte obléct beránčí kožíšek. A to se v naší politice musí - houževnatost z pouště se mu vyplatí. Prohrát volby se musí umět. Každá pohana může vést ke slavnějšímu vítězství. A tady jsme u první fascinace: čím víc posměchu, tím větší moc. Proč ti, co visí na lajcích, které jim někdo dá, nechápou tak prosté paradoxy?!
Paradoxní je na Babišovi snad všechno: kdo by volil někoho takového?! Původem Slováka, se směšnou češtinou, boháče v Česku? Ten sešup je zjevný, kdo dnes řeší vzdělání, když stačí prachy? Ale přece, je tu schopnost vlka, co uhrane stádo - předpoklad, jaký má málokdo, v mírumilovné zemi, aura zabijáka. Stádo oveček se pase v ohrádce, chce jen dobrou pastvu, ať se vlk nažere. K vůdcovství stačí reklama na vlka, co se tváří jako beránek, dokonalá iluze. A v takové iluzi si žijem, jelikož není nic lepšího, žádný jiný vůdce na obzoru.
Ostatně v tom je právě ten rozdíl: mezi zabijákem a státníkem. Státník je vůdčí beran, který vede stádo; je prvním z ovcí, přitom svůj, tvrdohlavě jde za svým, má vizi. Státník jde proti davu, snese nepřízeň, odpor, neuhne ze své cesty - výjimečnost je kontroverzní, jenže Babiš nechce odpor, zato státník by takový být měl: Většina za ním nakonec půjde, byť to může trvat. Silná vize rozděluje, ale přitahuje! Silná osobnost je ta, která překoná odpor. Jestliže dá na to, co právě stádo chce, nikdy nemůže být státníkem.
Proto Babiš není velkým beranem, je jenom vlkem. Navíc zahaleným do roucha beránka. Slibuje, kam přijde, aby nachytal ovečky: jeho catch all party je takové roucho. Zabíjí leccos, co nás přesahuje; vize, ideje, náplň života, přesah jedince. Nic nechce, jen slibuje, že bude líp - Bože, a v čem to jeho dobro spočívá? Pár procent HDP navíc, fajn, on se na tom taky napakuje. Jenomže když přijde krize, třeba Covid, stáhne ocas, sklopí uši, nechá si mluvit do toho, co má dělat - bojí se rozhodovat, jelikož on není velkým beranem.
Takže hlavní fascinace je v tom, že Andrej Babiš je někdo, kdo není nijak fascinující. Bohužel žijeme v zemi, kde není vize: Je jen iluze, že bude líp, kterou hlásá vlk v rouše beránčím.
Ukázka z knihy Deník spisovatele
