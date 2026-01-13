Zemřel EvD, rudý Marťan mezi pozemšťany
Dnešním mladým nicméně jeho jméno asi mnoho neřekne. Přece jenom doba, kdy Vzpomínky na budoucnost jako první ze zástupu Dänikenových zhruba čtyřiceti v principu stále stejných knih, trhaly rekordy v prodejích a čtenosti, je pro ně až astronomicky vzdálená. No jistě, český překlad vyšel v roce 1969, takže zhruba někdy ve středověku. Avšak naprostou pravdou je, že právě oni podědí svět, který von Däniken ovlivnil možná více, než bychom si byli ochotni připustit. Když nyní ti racionálnější z nás všech (tím mám na mysli nás všech bez rozdílu věku) občas s hlavou v dlaních a hrůzou v oku sledují sílící moc konspiračních teorií, New Age, scientologie, plochozemství a všeho podobného (odpusťte mi jednoznačnost) balastu, tak právě von Däniken stál dlouhé roky v čele těch, kteří svým nesporným umem a pracovitostí proklestili cestu těchto novodobých náboženství skrze hradbu evropské racionality.
V kostce je to asi takto. Podle von Dänikena (a jeho souputníků i následovatelů) v podstatě všechno větší a složité (typicky pyramidy, sochy na Velikonočních ostrovech a tak dále) v minulosti postavili mimozemšťané. Jednotlivé proudy původní myšlenky se liší v tom, proč se tím piloti UFO, zelení mužíčci, Vesmírní lidé a všichni ostatní, vlastně zaobírali. Zda šlo o vliv pozitivní nebo negativní, pomoc nebo zotročení a v mnoha dalších detailech najdeme neřešitelné rozpory. Základ je ale stejný. Naše dějiny nejsou tím, čím se zdají být.
Jistě, takové výstřelky zde byly před von Dänikenem, UFOmánie ve Spojených státech začala nejpozději v padesátých letech. Navíc podobné myšlenky představují minimálně významný díl tématiky mimořádně obsáhlé knihovny světové sci-fi. Ostatně: The truth is out there! Ale von Däniken vzal tyto myšlenkové hříčky, učinil z nich teologický systém a připravil je k tomu, aby se popírání racionálních vysvětlení mohlo stát základem nových náboženství. Něco jiného je autor zábavných knih, který si hraje s otázkami vesmírných bran a mimořádně vyspělých civilizací, nebo seriál o tom, jak americká vláda utajuje návštěvy UFO, a něco jiného je autor „populárně naučných knih“, který sice s množstvím otazníků, ale vlastně dosti autoritativně a s vynecháním nepohodlných faktů klade jakoby vědecké otázky. Von Däniken povýšil fikci na realitu.
Nechci ale psát nekrolog jednoho nenápadně působícího, nicméně velmi vlivného švýcarského autora knih. Od toho jsou jistě povolanější. Co je velmi zajímavé a co mne na tom příběhu skutečně zajímá, to je ona zvláštní schopnost nových náboženství považovat nás i naše předky za neschopné, v podstatě méněcenné a hloupé, za bytosti, které by nedosáhly vlastně ničeho, nebýt zelených mužíků nebo světelných bytostí, prostě schopných, vzdělaných a daleko vyvinutějších ras z hlubin kosmu. Což není o moc jiné, než představa světa plného jednotlivců bez schopnosti nějak ovlivnit životy, jednotlivců, kteří jsou ovládáni ještěry nebo deep state nebo zednářskými lóžemi.
Proč mne to tak překvapuje? Je to totiž neuvěřitelně neekonomické myšlení. Lidstvo ve skutečnosti dosahovalo a dosahuje obrovského pokroku ve smyslu objevů, pochopení našeho světa či schopnosti jeho utváření. Netvrdím, že jsme nutně šťastnější a spokojenější, ale z hlediska schopnosti materiálně zajistit sebe i jiné před námi musím tiše smeknout.
A jsem u jádra věci. To, co spojuje svým způsobem dänikenovské představy, konspirace o všemocných spiknutích, ale také komunisty, jakkoliv to vypadá absurdně řadit tyto skupiny do jedné řady, je nedůvěra v to, co v roce 1776 vetkal Adam Smith do svého Bohatství národů. Věci se dějí a posouvají díky tomu, že si lidé chtějí naplnit své potřeby a přání. Není k tomu vůbec potřeba nějaký plán, není k tomu potřeba žádná superinteligence, která to řídí a usměrňuje, která by přinesla „štěstí pro všechny“. Stačí taková jednoduchá a skoro až primitivní věc, jako svobodný a volný trh.
Zemřel von Däniken, člověk, který věřil v to, že bez mocného plánu uskutečňovaného supercivilizací by lidstvo nedosáhlo toho, čeho dosáhlo. Člověk, který nutně musel naopak hluboce nevěřit v člověka jako svobodného jedince, jako individualitu. Tuto víru i nevíru obalil trochou pseudopvědeckého vypočítávání různých (a skutečně mnohdy zvláštních) okolností a mírně či více poupravených faktů. O nic jiného ve skutečnosti nešlo a nejde.
Erich von Däniken byl takový rudý a v důsledku trochu marxistický Marťan mezi námi. Poskytoval mnohým příjemnou dávku vzrušení a napětí, čímž jim dával ochranu před holým faktem, že všechno se děje jenom a pouze kvůli tomu, že člověk je (v dobrém smyslu slova) sobec, který má touhu spotřebovávat a uspokojovat svoje potřeby. Což je skutečnost, ze které jsme, čert ví proč, strašně znepokojeni. A zatímco Marx z toho nabídnul východisko skrze kolektivismus a plánování, von Däniken byl ještě důslednější. Nabídnul náboženství, podle kterého jsou kdesi bytosti, které i tohle dělaly, dělají a nakonec udělají za nás.
Věř, a víra tvá tě udraví. (Lukáš 17:19 B21)
Eva Kislingerová
Skutečně vezme AI lidem práci?
Žil, byl kdysi jeden muž, jmenoval se Ned Ludd. Začínám schválně takto pohádkově, ve skutečnosti s největší pravděpodobností Ned Ludd nežil a je postavou imaginární stejně, jako princ Miroslav nebo Betman.
Eva Kislingerová
2026: Máme se těšit? Máme se bát?
Je začínající rok 2026 rokem, na který se máme těšit? Nebo rokem, ze kterého máme mít strach? Těžká otázka. Určitě u každého to je trochu jinak, každý má jiné priority a jiné zdroje obav. Ekonomicky však bude skoro jistě dobrý.
Eva Kislingerová
Bude zase někdy více dětí? A kdy asi tak?
Nebude. Přes všechny snahy vlastenců i nacionalistů všech zemí, kteří burcují národy k plození potomků, přes všechny více či méně sofistikované ekonomické pobídky, přes plamenná kázání kněží, více dětí už nebude.
Eva Kislingerová
Socialistická realita: Masa dost nebylo. A ani být nemohlo
V poslední době jsem narazila na několik „fotografií“ s masnami plnými zboží. Jsou to krásně černobílé obrázky a podle tvrzení ze sociálních sítí ukazují realitu socialismu druhé poloviny minulého století.
Eva Kislingerová
Neblázněme. Dluh bude dražší, a dražší a dražší….
Diskuse kolem rozpočtu, jeho předložení a nepředložení, zda stačí potřebám nebo nestačí potřebám, to jsou u nás diskuse politické. To znamená, že vycházejí více z názorů a ideologických stanovisek než z faktů.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
V okolí Prahy nejezdí řada spojů. Pokud můžete, zůstaňte doma, radí PID
Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy. V...
Snížit vyšší teplotu je možné pomocí léků, ale často to lze i bez nich. Pozor na ztrátu tekutin
Horečka je jedním z nejčastějších příznaků virových onemocnění a zároveň důležitým obranným...
Na jihočeských silnicích nižších tříd se tvoří ledovka, hlavní tahy jsou sjízdné
Na jihočeských silnicích druhé a třetí třídy se dnes může tvořit ledovka. Nejvíce náledí je na...
Na jižní Moravě v noci sněžilo, ledovka se začíná tvořit až ráno
Jihomoravští a brněnští silničáři jsou v terénu od pondělního večera, většina silnic je zatím se...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
- Počet článků 143
- Celková karma 25,60
- Průměrná čtenost 1372x