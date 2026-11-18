Všemocný stát nebo všemocný trh? Či všemocní rodiče?
Ekonomie se vztahem svobody a státu zabývá velmi silně, má s tím tématem značné zkušenosti. Stejně tak se zaobírá tržními podmínkami. Poskytuje mnoho argumentů, že regulace školních vývařoven není o svobodě a že neexistuje nic jako „trh jídelen“.
Než se k těm argumentům dostaneme, velmi krátce shrnu celý příběh pro ty, kterým tato kauza unikla.
Tak zvaná výživová vyhláška je prastará. Jejím podstatnou součástí je „spotřební koš“, který určuje, zjednodušeně, co mohou za určitou dobu školní vývařovny použít za suroviny. Typově tedy říká, jak často a jestli vůbec lze dětem vařit polévky z prášku nebo ne. Dosud jeden koš závazně platí. Jak bylo řečeno, je starý a podle lékařů, řady šéfkuchařů i specialistů na výživu nevyhovuje (a nikdy nevyhovoval). Zjednodušeně – příliš soli i cukru, příliš céček, ustalovačů a všeho toho, co obsahují vysoce průmyslově zpracované potraviny. Prostě příliš mnoho prostoru pro polotovary a polévky z pytlíku.
Od září příštího roku měl závazně nastoupit jiný. Chystaly ho týmy odborníků řadu let. Nyní ale, vcelku bez velkých debat, stát rozhodl, že nic již není závazné, doslova naprosto nic. Všechno se mění na „metodické doporučení“. Čili ne cosi, na co vývařovna může brát zřetel, nebo také naprosto vůbec nemusí.
Lidově řečeno se na nějaká „doporučení“ může z vysoka vybodnout.
Tím se dostáváme k několika pikantériím, které zazněly v této souvislosti z různých stran a které si trochu ekonomicky rozebereme, aby bylo jasné, že z hlediska ekonomie jsou to právě ty zmíněné prázdné a bezobsažné floskule, jakkoliv se tváří jako zásadní myšlenky z dílny ochránců volného trhu.
Takže za prvé zaznělo od některých politiků tvrzení, že vedoucí školních kuchyní či dodavatelských firem budou mít i nadále „zodpovědnost za zdravou výživu dětí“ (jako ji údajně měli dosud), ale že nejlepší je dát prostor „jejich svobodě, jak tento úkol naplnit“ (což zřejmě do současnosti neměli). Je mi líto, to má nulový obsah a jde o slova váhy mlácené slámy.
Reálně? Vedoucí kuchyní mají především odpovědnost za to, aby se vešli do rozpočtu. To jsou čísla, která je každý měsíc pronásledují. Jestli osazenstvo jídelny vaří dětem zdravě nebo ne, to se zjistí za několik desetiletí let podle výskytu kardiovaskulárních onemocnění u strávníků. Překročení rozpočtu vedoucího dožene podstatně rychleji, zhruba tak první den následujícího měsíce. Když budu šéfem vývařovny, která smluvně zásobuje více škol, tam už vůbec nemůže být řeč o „odpovědnosti za zdravou výživu“. Tam zodpovídám majiteli za zisk. Samozřejmě nebude taková firma vařit cíleně nezdravě, ale kompromis v souboji nižší náklady versus zdravá výživa bude překlopen na stranu nižších nákladů. Ty se totiž rovnají vyššímu zisku.
Každý člověk na světě uskutečňuje při posuzování konkrétní situace jistou ekonomicky laděnou arbitráž toho, jak se zachová. Mohu vám s naprostou jistotou říct, že pokud tato arbitráž bude v rovině „A) „zdravě, ale s rizikem překročení rozpočtu nebo nesplnění zisku“ či za B) „jak mi to přijde po ruku, ale finančně na jistotu“, tak 90 či spíše ještě více procent rozhodnutí vedoucích školních jídelen bude B). U dodavatelských firem mluvme o poměru nebezpečně blízkém 100 procent.
Nevím, ve kterém vesmíru žijí někteří čeští politici, když provozují snění o nekonečné síle odpovědnosti, ale tento náš vesmír to zcela jistě není. V tomto vesmíru bude výsledkem to, že navařené či dodávané jídlo bude nesporně splňovat závazné normy (pokud nějaké budou), ale v prostředí minimalizace nákladů. Když to předpisy umožní (a to po zrušení závaznosti spotřebního koše umožní) a vyjde levněji polévka z pytlíku a hlavní jídlo z průmyslových polotovarů, bude na jídelníčku polévka z pytlíku a průmyslový produkt včetně těch éček a ustalovačů a glutamátů a všeho dalšího, co by děti (pokud možno) jíst neměly. A aby to lépe vypadalo, jako zákusek nafasují děcka jablko.
Pak také z politických luhů a hájů s naprostou jistotou zaznělo, že přece osazenstvo kuchyní má svou stavovskou čest a hrdost.
Skoro to vypadá, podle té jistoty a přesvědčivosti, že část našich politických reprezentantů tráví každou volnou chvilku návštěvami školních jídelen a diskusemi s jejich osazenstvem o významu odpovědnosti v díle Jeana Paula Sartra. Přiznám se s klidem z pozice přízemní realistky, že jsem v žádné nebyla už dlouhé roky, ale přesto si dost přesně umím vymodelovat, jak to v nich ekonomicky zhruba chodí.
Představte si kuchyň, která je personálně poddimenzovaná, navíc její osazenstvo bere peníze, které jinde zaměstnanci za podobnou práci dostávají za poloviční úvazky. Ráda bych se mýlila, ale dost se obávám, že naprostá většina profesní cti těchto lidí je spotřebovaná již jenom na to, že za těch podmínek a peněz dělají tuto práci. Čestně? Naprosto se tomu nedivím.
Legitimní (jakkoliv naivní) námitka by teď byla, že přece v pohostinství a restauratérství věci fungují, podmínky se zlepšují a celkově jde úroveň nahoru. A to bez státních norem na skladbu jídel.
Konec konců i tohle ze strany politiků zaznělo. Že pokud bude jídlo nekvalitní nebo nezdravé, zasáhne trh.
Což však předpokládá existenci čehosi, co by mělo být „trh školních jídelen“. Omlouvám se za příkrá slova, ale to je blbost, žádný takový trh samozřejmě neexistuje, a dokonce je s podivem, jak vůbec někdo může zákonitosti tržního prostředí chtít aplikovat na tak odtažitou situaci, jako je školní jídelna.
Standardní trh může existovat jedině v situaci konkurenčního prostředí. Školní kuchyně ale konkurenci nemá (teoreticky má substituci, tedy outsourcing, což je z bláta do louže). Strávník (dítě, ještě ke všemu zastupované rodičem, který nemá vlastní přímou zkušenost s kvalitou a dalšími parametry) reálně nemá výběr. Dítě na základní škole těžko půjde na oběd „někam jinam“. Jistě, je možnost, aby se rodiče snažili o změnu poměrů. Jen si ale představme, jak dlouho trvá cesta informace od přímého konzumenta k objednateli. Tedy od dítěte ke škole čili ředitelce či řediteli. Když si koupím špatné jídlo v restauraci, vím to ihned z vlastní zkušenosti. Jak dlouho bude trvat, než se vytvoří dostatečné tlaky v celém tom řetězci dítě – rodič – učitel – ředitel a bude alespoň vznesen dotaz, proč to jídlo není moc dobré? Přičemž, při vší úctě k dětem, neberu v potaz drobný problém, že po nich (jako po prvním stupínku onoho informačního řetězu) těžko chtít schopnost vyhodnotit vztah mezi „chutností“ a „zdravou výživou“.
Zcestná je i představa rodiče jako zákazníka. Politici nám říkají, že je věcí a odpovědností rodičů, aby se starali o to, jak zdravé nebo nezdravé a jak chutné nebo nechutné jídlo jejich děti dostávají. Kolikrát za měsíc by se tedy měl odpovědný rodič stavit v poledne ve školní jídelně ochutnat od svého potomka, aby mohl férově posoudit situaci? Když pominu fakt, že co mě i třeba chutná, to nemusí být vůbec zdravé, zvláště pro mladý organismus v růstu. Navíc je tu drobný problém existence jediného produktu (nabídky jedné jídelny), který má vyhovovat zcela nehomogenní mase zákazníků (dětí, v důsledku rodičů). To je principiálně netržní či protitržní situace.
Podobných zapeklitostí bychom našli daleko více. Prostě to, že školní stravování nemá s trhem naprosto nic společného, to je jasné i jen z těchto příkladů. Jak na takové stavy reaguje normální ekonomika? Přichazí s regulacemi – buď cenovými nebo s definováním produktu, případně či s kombinacemi různých postupů. Je to vcelku běžné třeba v energetice (namátkou regulace ceny za přenosovou soustavu), ale zrovna u školních jídelen to rušíme? Zajímavé.
Koukněme na věc i z pozice formální logiky.
Z mnoha prohlášení je jasné, že stát nerozporuje kvalitu onoho nového spotřebního koše. Bez jakýchkoliv výhrad ho chce označit jako „metodické doporučení“. V příslušné tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví je zopakováno asi sedmkrát, že výživové standardy slouží pro „přípravu pestré, kvalitní a vyvážené stravy“, takže bychom měli zřejmě brát jako fakt, že jejich dodržování je pro české děti správná cesta. (Pro zájemce, text tiskové zprávy najdete ZDE).
OK, proč tedy, jestliže jsou výživové standardy zárukou toho, že dětem bude nabízeno slušné a kvalitní jídlo, mají být jen doporučením, a ne povinným standardem? Jestliže nejlepší odborníci v zemi několik let připravují vyladěná pravidla ve smyslu maximum možného, nebude praxe těch jídelen, kde nebudou brát ona „metodická doporučení“ moc vážně, nutně pro děti horší? Není právě výživová vyhláška a předpis ohledně zdravé stravy ona rozumná míra regulace v prostředí, kde zjevně nemůže fungovat trh (jakkoliv o tom někteří politici horečnětě blouzní)?
Záludná otázka. Z pozice „metodické doporučení“ ji není možné zodpovědět, protože žádná racionální odpověď není.
Vršení hory slov jako svoboda, trh, odpovědnost kuchařů, právo rodičů, odpovědnost rodičů, stavovská čest či rozhodování ředitelů je jenom kouzelnický trik, který zakrývá podstatu. A tou je, že školní stravování je z hlediska organizace a uspořádání času integrální součástí veřejné služby poskytované státem v podobě veřejného školství (na čemž existence soukromých nebo církevních škol vůbec nic nemění). Přechod na nějaká „metodická doporučení“ je zbavením se odpovědnosti a otevřením vrat Klondajku pro ty, kdo v tom umějí chodit, nikoliv podporou trhu a už vůbec ne svobody.
P.S. Berte ten text jako modelový. V mnoha a mnoha jídelnách vaří nesporně dobře a dokonce si myslím, že v rámci těch nepříliš velkých možností a nepříliš dobrých podmínek, jaké jim stát vytváří, dělají v dlouhé řadě škol lidé ve stravování naprosté maximum. Dokonce jsem přesvědčena, že aktuální situace je vlastně docela dobrá. Na ty podmínky určitě. Jenže tam, kde existuje nesporná kvalita školní stravy, tam je to víc navzdory státu než s jeho pomocí. Spíše by bylo dobré přemýšlet, jak systému pomoci, než trochu dětinsky pižlat větev, na které sedíme.
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