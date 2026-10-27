Více dotací neznamená levnější jídlo
Experti označili evropskou dotační zemědělskou politiku za dramaticky škodlivou, naprosto chybnou a extrémně neefektivní.
Za mne mají v principu pravdu. A řekla bych, že to i všichni vědí.
Těžko však říct, zda bude mít k něčemu takovému kabinet našich západních sousedů odvahu, protože pokud si někdo v Unii umí tvrdě a až brutálně prosadit dvoje, jsou to zemědělci. Ostatně i proto stojí na straně udržení objemu evropských dotací do agrárního sektoru i vláda České republiky. I kdyby poměry změnit chtěla, což asi nechce, tak k odvaze riskovat traktory v ulicích a na dálnicích by bylo potřeba lepší zázemí než nadstandardně široký koaliční kabinet založený na podpoře rekordního počtu šesti politických subjektů připomínající spíše pytel blech než soudržný tým. Taková vláda přirozeně není stavěná na nic, co by připomínalo odvážnější reformy. Její přirozený první úkol v každém jednom dni je udržet se pohromadě.
Platí to, i přes zjevné skutečnosti, že celé to podporování agrárního evropského a potažmo českého sektoru je drahé, odčerpává obrovské finanční prostředky z oblastí, kde by přinesly větší užitek, a na toto fanfarónské vydržování si přebujelého zemědělství evropské ani české veřejné finance absolutně nemají peníze. V krátkosti řečeno v českých poměrech: Na pravidelné dotování našeho rozsáhlého a rozvětveného agrárního průmyslu si každoročně půjčujeme a pak z těch stále větších sum půjčených peněz platíme stále vyšší úroky.
Celý tak zvaný „evropský zemědělský trh“ má obrovské množství dosti zásadních chyb, kterých je tolik, že název „trh“ je v dané souvislosti spíše marketingové heslo než co jiného. Kdybychom to nazvali „evropský zemědělský Absurdistán“, bude to znít sice trochu infantilním dehonestujícím způsobem, ale realitě to bude o dost bližší.
Podívejme se tedy alespoň na několik ekonomických okolností. Přičemž chci zdůraznit dvě věci: Za prvé je nesmysl z toho pokrouceného prostředí vinit „Brusel“, protože pokud bychom v EU nebyli, garantuji vám, že zemědělce bychom dotovali stejně či ještě více. Za druhé pak existují mnohé celkem dobré důvody, proč nelze jen tak snadno říct, aby si zemědělci našli nějaká jiná povolání, protože všechno, co vypěstují, lze levněji dovézt. Jakkoliv tedy čistě tržně nedává produkce potravin v Česku (a většině Evropy) příliš velký smysl (a technické zemědělství je na hraně), existuje řada netržních důvodů, proč to celé nemá jednoduché řešení typu „zavřeme kohoutky financí“.
A nyní v hrubých rysech o tom, jak to celé funguje. Přičemž rovnou dodám, že nejsem odbornice na agroproblematiku, nemám ambici doporučovat sedlákům, kdy mají sít pšenici a jestli je lepší dojit krávu v pět nebo v půl sedmé ráno. Dívám se na to celé očima makroekonomiky a při znalosti některých složitějších zákoutí, ale primárně z pohledu veřejných financí a efektivity jejich vynakládání.
Začněme tím, že v rámci celé Evropské unie představuje agrosektor (zemědělství, lesnictví, rybářství) asi 1,8 procenta HDP. Samotné zemědělství pak dodává ročně k celkovému produktu Unie kolem 1,2 až 1,3 procenta. Z hlediska tvorby přidané hodnoty jde o hospodářského outsidera, když v zemědělství pracuje 3,9 procenta všech pracujících v Unii (v celém sektoru pak 4,5 procenta). Jak je z tohoto poměru vidět, na jednotku HDP připadá v zemědělství asi trojnásobek pracovníků (na 1,2 % HDP 3,9 % pracovníků), než je průměrná potřeba v celém evropském hospodářství. Obráceně vyjádřeno platí, že produktivita práce měřená tvorbou přidané hodnoty na pracovníka je v zemědělství zhruba úrovni na jedné třetiny stavu evropské ekonomiky jako celku.
České zemědělství vykazuje trochu lepší data. Řekněme, že na jedno procento HDP zde pracuje asi 2,8 procenta z celkového počtu pracovníků v národním hospodářství.
Tato srovnání nemůžeme úplně přeceňovat a brát ho naprosto doslova, protože celkově je agrární sektor ovlivněn sezónností, a tedy i sezónností zaměstnávání. Ale základní obrys ukazují přesně a problematické postavení zemědělství vystihují.
V oblasti dotací je svět postavený naprosto opačně. Zemědělství je příjemcem obrovských dotačních sum, je přisáté na systému podpor a v podstatě platí, že nebýt dotací, bylo by (přinejmenším v České republice) ve ztrátě.
Do zemědělství směřuje zhruba čtvrtina společného rozpočtu Evropské unie, což je v letech 2021 až 2027 dohromady neuvěřitelných 386,6 miliardy eur, v přepočtu téměř deset bilionů korun za jedno sedmileté rozpočtové období. Plus k tomu připočtěme podstatně menší, ale stále významné částky z národních rozpočtů. Například v České republice to je něco přes 30 miliard korun ročně.
Takže hodně jednoduše můžeme říct, že Evropská unie dává jako celek, tedy národní státy plus unijní rozpočet, v sedmiletém rozpočtovém období na zemědělství jako takové (bez lesnictví a rybářství) asi 500 miliard eur. Většinu formou plateb na hektar vynakládá přímo unijní rozpočet, zhruba třetinu pak Brusel s národními státy společně na tak zvaný rozvoj a modernizaci venkova.
Kdyby náhodou někoho zajímalo, kolik dají ve stejném období členské státy spolu s unijním rozpočtem na vědu a výzkum, tak je to něco přes 400 miliard eur. Na Unii připadá necelá čtvrtina, zbytek jsou výdaje národních států.
Což je tak v kostce jeden z pádných důvodů, proč to s konkurenceschopností našeho kontinentu vypadá tak, jak to s ní vypadá.
Sice nemá Evropa žádnou vlastní sociální síť a zaostává ve všem od schopností v kosmickém výzkumu přes produkci čipů až po AI, ale zase máme krásnou kulturní krajinu zabydlenou kravičkami a povětšinou hezky uspořádanou, spokojené zemědělce a mrazáky po celém kontinentu narvané až po střechu máslem. Nezpochybňuji, že i to jsou svého druhu hodnoty. Jen bych pro budoucnost celkem ráda viděla, že by Evropa alespoň v některých technologických otázkách hrála důstojnější roli.
Je z této poměrně absurdní a paradoxní situace nějaká rozumná cesta ven?
Myslím, že ano.
Diskuse o příštím rozpočtovém rámci opatrně předpokládají zvýšení unijních výdajů na vědu a výzkum na téměř dvojnásobek. Měly by to umožnit i snížené zemědělské dotace. Takže jistý směr přemýšlení tady ukázaný je.
Odpor (některých) národních států je silný. V zemích, kde vnímají Evropskou unii jako něco důležitého, jako prostor, kde jsou přijímána podstatná rozhodnutí, která ovlivňují životy obyvatel, se vedou na toto téma již měsíce velmi tvrdé diskuse. U nás máme samozřejmě naše zástupné problémy a kulturní války, takže se takovou drobností, jako umístěním mnoha bilionů korun do zemědělství nebo do vědy nezabýváme. Tak až bude někdo chtít za pár let nadávat, že evropská věda zaostává a nejsme schopni vypustit satelit, tak to dost možná bude kvůli tomu, že nyní se naše země nepostaví za posílení výdajů na vědu a výzkum na úkor zemědělských dotací.
Pevně doufám, že náš nepříliš rozumný postoj bude racionálnějšími evropskými vládami přetlačen a poražen a že zvítězí rozum nad nerozumem.
Samozřejmě významné odříznutí zemědělství od veřejných peněz nejde den ze dne. Musí to být proces rozložený do delšího času, musí mít dopředu naplánované mechanismy a musí ho uskutečnit politici, kteří budou mít vůli věci měnit, a ne se vézt na vlnách populismu. Bude potřeba redefinovat to, co Evropa, a hlavně jednotlivé země od zemědělství vlastně chtějí, tuto vizi vysvětlit národním společnostem, a především to pravděpodobně silou prosadit proti zemědělským lobby.
Protože ani ne tak jednotliví farmáři, ale především průmysloví podnikatelé v oboru, kteří představují klíčové nátlakové skupiny, si zvykli na to, že jim dotační peníze zařizují slušné zisky. V minulosti reagovali zemědělci napříč kontinentem na pokusy o reformy arogantním vynucováním si dalších dotací, vydíráním pomocí nátlakových a mnohdy velmi agresivních akcí a vyvoláváním nepokojů.
Přesto je výrazná reforma možná. Před pětapadesáti lety konzumovalo zemědělství neuvěřitelných 73 procent rozpočtu tehdejšího Evropského hospodářského společenství. Před patnácti lety to bylo zhruba 40 procent. Což kleslo na oněch aktuálních 25 procent platných pro končící rozpočtové období. Takže to jde. Tím spíše není důvod, proč sice zmírněnou, ale přesto až děsivou asymetrii udržovat při životě dalších sedm let.
Zvláště, když dopady snižování vlivu dotací na efektivitu sektoru jsou vysoce pozitivní. Před těmi pětapadesáti lety pracovalo v samotném zemědělství v tehdejších šesti zemích EHS dvanáct až třináct procent z celkového počtu zaměstnanců. Nominálně to bylo skoro deset milionů lidí. Což bylo o celých neuvěřitelných pět milionů méně než v roce 1960. V mezidobí proběhla mimořádná modernizace celého sektoru, kterou vyvolal tak zvaný Mansholtův plán. Jeho hlavním výsledkem byl mimořádný růst produktivity práce. Přičemž odpor proti němu byl dramaticky silný. Přelom padesátých a šedesátých let přinesl dlouhou řadu protestů, blokád, zapálených barikád a vyplýtvání mnoha balení slzného plynu. Nakonec ale museli zemědělci modernizační tlaky akceptovat. Byla to ekonomická nutnost, takže jim samozřejmě nemohlo pomoct ani to, že na straně jejich přístupu (dal by se nazvat „ani muže ze statku“) se sešlo mnoho intelektuálů, kteří psali dojemné články o tom, jak už nikdy nebude francouzský, belgický nebo italský venkov takový, jaký býval. A že zachování rázu venkova je něco, za co si má veřejnost platit kromě nákupu másla také z daní prostřednictvím dotací.
Poučné pro dnešní dobu je, že tehdy po společnou vlajkou „zachování venkova pro budoucí generace“ pochodovali představitelé konzervativní pravice (včetně církevní) spolu s komunisty. Což silně připomíná současnou dobu. Ale to jen na okraj.
Další reformy, vždy doprovázené rozvážením hromad hnoje, zapalováním aut a bitkami s policií, znamenaly snížení počtu lidí zaměstnanecky závislých na zemědělství na úroveň 5,3 procenta v roce 2013 a na 3,9 procenta v roce 2025. Přičemž fyzická produkce odvětví se nijak zásadně nesnížila, současný agrární export je v násobcích stavu před padesáti lety. Odchod dalších milionů lidí umožnil především růst produktivity práce.
Bylo by to zjednodušené, ale asi by se dal najít konzistentní vztah mezi výší dotací na straně jedné a produktivitou práce na straně druhé.
Ano, je mnoho otázek, které je nutné dořešit a diskutovat o nich. Například je zde problematika strategické bezpečnosti, tedy určení nějakého objemu kontinentální produkce, která je potřebná pro neupadnutí do závislosti na vnějších dodavatelích. Aby se nestalo něco podobného, jako v případě ruského plynu, tedy aby dodavatel nevydíral Evropu pohrůžkami zastavení dodávek.
Je třeba si říct, jak velkou degradaci krajiny od nynější turisticky – průmyslové verze jsme připraveni akceptovat. Protože tu a tam se možná vrátí do krajiny více divočiny.
Je tady otázka, jak se změna projeví v cenách. Za mne předpokládám, že téměř nijak, protože nadprodukce živená dotacemi je obrovská, ale ano – je třeba to promyslet. Nicméně principiálně platí, že nadprodukce dotovaná veřejnými prostředky nemůže v důsledku znamenat levnější jídlo ve srovnání s nejlepší variantou. To je vysoce nepravděpodobné, ale určitě je nutné to rozebrat a analyzovat nad čísly a maximálně objektivně.
Ale přes všechny složitosti a rizika: Je naprosto nepřijatelné, aby Evropská unie nadále provozovala systém, kde obrovské prostředky z daní obyvatel kontinentu v objemu 25 procent rozpočtu Unie směřují do sektoru, který se na tvorbě přidané hodnoty na kontinentu podílí nějakými 1,2 procenty.
Eva Kislingerová
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Eva Kislingerová
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