Socialistická realita: Masa dost nebylo. A ani být nemohlo
Ha, ha, ha, ha.
Ukazují jen podivnou směs schopností a neschopnosti AI, s realitou samozřejmě nemají nic společného. Těžko říct, co je na nich vtipnější. Zda verze, kde by prodavačka musela cestou na záchod přelézat přeplněné pulty s klobásami a hovězím, protože se v jejím prostoru nějak zapomnělo na dveře. A také na váhu, ale to už je drobnost – asi rozdává maso „každému podle potřeb“. Nebo snad jiná „momentka“ prý z osmdesátých let, kde pomáhá vybírat z nepřeberné nabídky dvěma dámám oblečeným stylem spíše přelomu padesátých a šedesátých let řezník zjevně čínského původu. Dost možná jde původně o trolení. Což řadě lidí na sociálních sítích nebrání zcela vážně diskutovat o tom, že přesně podobné obchody si pamatují.
Ještě jednou: Ha, ha, ha, ha.
Nicméně nehodlám být stým prvním člověkem, který bude vyprávět o tom, jak to bylo doopravdy. Některý typ lidí prostě stejně nepřesvědčí naprosto nic, jakýkoliv argument, osobní svědectví – všechno jedno. To by bylo zbytečné. Ostatně, co dělat, když někdo uvěří na zřejmě další internetový vtípek o utajeném nesmírně bohatém socialistickém ostrově Balmánie poblíž Austrálie, který byl vymazán z map, protože dokazuje převahu socialismu nad kapitalismem. Nebo když někdo uvěří na existenci Velké Tartárie eliminované z dějin zločinným spolčením Západu zhruba před 200 lety, pokud mnoho lidí bere vážně teorie o ploché Zemi či o tom, že na konci 19. století mělo lidstvo čistou beznákladovou energii, ale zlí kapitalisté ho místo toho donutili pálit ropu? A ještě nechali zemřít Nicolu Teslu osamoceného a v chudobě. Obzvláště vypečené je pak tvrzení, že kdosi vpašoval do dějin lidstva tisíc falešných let. Tedy, že nový letopočet má nyní 1025 a nikoliv 2025 roků.
Někoho, kdo podobné věci bere vážně, přesvědčit nelze a je to ztráta času.
Co však trochu smyslu má, to je povyprávět si, proč prázdné krámy za socialismu byly naprosto logický důsledek systému. To není v rámci zvyšování celkové ekonomické gramotnosti totiž vůbec od věci. Protože, a to mi připadá stále důležitější, aby to především mladší lidé věděli a chápali, proč to tak je, neschopnost dát prostor naplnění individuálních potřeb je podstatou genetiky každého socialismu. Sovětského, československého, kubánského, venezuelského nebo severokorejského, to je vcelku jedno.
Samozřejmě základ je v oné klasické nesmiřitelné dichotomii mezi svobodným trhem a plánovanou ekonomikou. Tu všichni známe. Plánovaná ekonomika nemůže pracovat s volnými cenami, takže se postupně dostává mimo realitu a výsledkem jsou vždy a naprosto bezpodmínečně narůstající nerovnováhy. Ale ono to má širší okolí, které, alespoň podle mého, trochu uniká pozornosti. Přitom je to hlavní důvod, proč socialismus nemůže respektovat individuální svobodu a vůli, proč ji musí tvrdě ořezávat a redukovat až na dřeň.
Plán vždy pracuje s agregovanými údaji a odhady. To je jeho nutná vlastnost. Musíte předpokládat, jak se budou chovat davy, celé obrovské skupiny obyvatel. Co budou chtít, co budou kupovat, co jim bude dostupné. To se zase vnějškově tolik neliší od toho, co ve svých strategických výhledech dělají v tržním prostředí velké firmy, třeba pomocí nástrojů průzkumu trhu a analýzy kupní schopnosti spotřebitelů. Jenže ty pracují s mocným individualizačním a informačním nástrojem, totiž s cenou. Odchylky od předpokladů řeší cenový pohyb. To plán neumí a nemůže umět, protože cena je daná. V plánu musí platit, že davy se budou chovat tak, jak jim naplánoval plánovač. A jediná možnost, kromě politicky i finančně nákladné donucovací fyzické síly, je nedat davu příliš jiných možností, nedat mu způsob, jak se spotřebitelsky chovat odlišně od přání plánovače. Tedy definovat právní prostředí a nabídku jako úzký koridor. A jistě, tam, kde se jedinec dostane přes určené bariéry, tam nutně nastoupí represe. V Severní Koreji kulka, v bývalém Československu několik let za některý z mnohých paragrafů hospodářské kriminality.
Stejné to je v důsledku s cestováním, výběrem auta nebo nákupem masa. V plánovaném systému jsou hranice individuálního výběru určeny zcela striktně. K nedělnímu obědu nemáte to, na co jsou peníze a nálada, ale to, na co se vám podaří vystát fronta v obchodě.
Občas slyším, jak se studenti diví, proč se v éře socialistického systému stát nechoval racionálněji a nesnažil se vytvořit větší prostor pro individuální potřeby, protože by pak byl i ekonomicky a logicky tedy i politicky stabilnější. Ve skutečnosti nebyl. Ve východním Německu bylo drobné soukromé podnikání legální a přinejmenším podstatně rozšířenější než v tehdejším Československu, stejně tak v Maďarsku, ale ty systémy nebyly hospodářsky nijak stabilnější a politicky se rozpadly dříve než rigidní model československý. Ale v důsledku je to stále stejný příběh. Drobné kosmetické rozdíly nemají žádnou velkou váhu ve chvíli, kdy plánovací masa požaduje od obyvatel přizpůsobení se plánu. Jestli si v takovém prostředí můžete nechat udělat klíč od soukromníka není zase moc důležité.
Socialismus, ať takový nebo onaký, stalinský nebo „gulášový“, nakonec vždycky musí od svých občanů požadovat stádní chování. To už není jen něco, co plyne z existence jedné strany a jedné doktríny. To je samotná podstata hospodářského systému.
Eva Kislingerová
Neblázněme. Dluh bude dražší, a dražší a dražší….
Diskuse kolem rozpočtu, jeho předložení a nepředložení, zda stačí potřebám nebo nestačí potřebám, to jsou u nás diskuse politické. To znamená, že vycházejí více z názorů a ideologických stanovisek než z faktů.
Eva Kislingerová
Špatná zpráva pro podnikatele: Inflace zlobí, úvěry nezlevní
Čítávám předpovědi, že naši ekonomiku čeká světlá budoucnost, růst a dobré roky. Já bych tedy tentokrát jurodivý optimismus spíše mírnila. Vidím řadu signálů, že to nebude tak jednoduché a přímočaré.
Eva Kislingerová
Pět let, které rozhodnou o podobě automobilového průmyslu
Asi málokdo si té zprávy všimnul. Ostatně, koho u nás zajímá nějaká pětiletka. Navíc patnáctá. Mnozí ale zbystří, když dodám, že to je čínská pětiletka. Skutečně: Čínská komunistická strana a vláda stále vydávají pětileté plány.
Eva Kislingerová
Umíme se na korunu dívat racionálně? Moc ne.
Racionální pohled na českou korunu je těžká věc, protože u nás se měna stala otázkou nikoli ekonomickou, ale čistě emotivní, politickou a ideologickou. Ale přesto, zkusme si českou měnu vyhodnotit racionálně.
Eva Kislingerová
Stát nemá žádné, naprosto vůbec jakékoliv vlastní peníze
Tak znovu. Stát nemá žádné vlastní peníze. Všechny peníze, které má, získá od lidí a podniků jako daně, pojistné nebo jiné platby. Může si peníze „vyrobit“ dluhem. Ale ten zaplatí zase lidé a podniky.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
Okamura na první cestě. Na Slovensku poobědvá na hradě, sejde se s Ficem
Od našeho zpravodaje na Slovensku Předseda Sněmovny Tomio Okamura v úterý odletěl na svou první zahraniční cestu. V Bratislavě se...
Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na Pavla. Chce s ním mít dobré vztahy
Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Petra...
Metnarovou prioritou je odmítnutí migračního paktu Evropské unie, řekl u Pavla
Přímý přenos Trojici kandidátů do vznikající vlády Andreje Babiš si na Pražský hrad pozval prezident Petr Pavel....
Bolestivé ústupky a referendum. Německý ministr předestřel scénář pro Ukrajinu
Ukrajina zřejmě bude v jednáních o konci války donucena udělat bolestivé ústupky. Listu Neue...
Prodej rodinného domu 3+1, 252 m2 Bystřice pod Lopeníkem
Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
2 490 000 Kč
- Počet článků 139
- Celková karma 21,58
- Průměrná čtenost 1380x