Smrt velkého maestra jako poučení pro český rybník
Takže republikán, demokrat, republikán a zase republikán (k tomu se vrátím, z toho si vezměme příklad). Tím vznikla „Greenspanova éra“ dlouhá 18 a půl roku (od 11. srpna 1987 až do 31. ledna 2006), o čtyři měsíce druhé nejdelší období šéfa FEDu.
Greenspan byl členem Republikánské strany, označoval se za liberálního republikána.
Nicméně významně pomohl ke zvolení Billu Clintonovi, protože veřejně a autoritativně podpořil jeho plán snižování schodku federálního rozpočtu.
To jsou paradoxy, pane Vaněk, chtělo by se říct s jistým českým prezidentem.
Nebudu nosit dříví do lesa a pokoušet se o nekrolog hodnotící význam Alana Greenspana pro moderní centrální bankovnictví, nebudu se plést do debat, jestli přiložil pod kotel světové finanční krize (ano a ne, je to na velkou studii, několik jich vyšlo, ještě více možná vyjde), určitě nehodlám spekulovat, jestli to byl génius nebo měl z pekla štěstí na období v čele FEDu (měl a neměl)… O tom všem už bylo napsáno hodně, dokonce i většina českých médií uveřejnila vlastní nekrology, mnohé velmi zajímavé a nesporně erudované.
Odchod Alana Greenspana by měl naši pozornost obrátit k věci jiné, věci naší, domácí, která by se nám mohla v budoucnu nepěkně vymstít.
Začnu takhle: Pokud někdo na konci dvacátého a začátku našeho století definoval principy nezávislosti centrálních bank (na příkladu FEDu, který zase ústavně tak nekonečně nezávislý není), tak to byli dva lidé. První byl Paul Volcker, který od života a politiků „vyfasoval“ těžké období v čele FEDu před Greenspanem. Navzdory kritice celého politického spektra i veřejnosti a navzdory někdy i otevřeným výhrůžkám udržel přísnou měnovou politiku a dostal americkou inflaci z děsivých cifer poblíž deseti procent ročně na podstatně sympatičtější procenta tři. A pak Greenspan, který do centrálního bankovnictví přinesl „naslouchání šumu ekonomiky“, charisma (říkalo se mu velký maestro), s ním také schopnost verbálních intervencí plus odvahu profilovat se vůči politikům (a přesto být znovu jmenován do funkce). Volcker to načal, Greenspan dokončil a lze to pojmenovat jako proces konstituování druhého centra ekonomické moci. Nikoliv politického v pravéím smyslu slova, ale samostatného a s vedením vybíraným z řad odborníků s dostatečnou erudicí a zkušenostmi.
Ne, že by to již dříve neexistovalo, samozřejmě ano, ale Alan Greenspan měl mimořádnou zásluhu na tom, že moderní společnosti vyspělých demokratických zemí přijaly jako základní fakt, že v ekonomice existuje dělba moci mezi vládu (fiskální politika) a centrální banku (měnová politika).
A teď to, proč jde o rozdělení pro nás nyní mimořádně důležité a o věc, která je pro zdravý vývoj země možná podstatnější než probíhající spory o financování veřejnoprávních médií.
Slyšíme s velkou intenzitou, která prudce vzrostla poté, co bankovní rada nedávno zvýšila klíčovou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, náznaky, že by mělo být postavení centrální banky relativizováno a že by bankovní rada neměla dbát jenom na inflaci, ale měla by brát v potaz ekonomický růst, životní úroveň, spokojenost občanů a kdo ví, co všechno. Bohužel se zapojují i někteří politici, o jejichž ekonomické erudici nechci spekulovat, to nechám jiným. Každopádně si myslím, že by měla jedna věc zaznít vcelku jednoznačně a co nejdříve a nejsilněji: Proboha, pusťte to z hlavy. Měnová politika je odborná záležitost, měla by a je podrobována odborné diskusi, predikční modely ČNB ostatně jsou rozsáhle a v rámci vědecké debaty vlastně i ostře analyzovány.
Toto nemá vyznít nijak zle, ale mám silný pocit, že mezi našimi politiky není žádný, který by se těchto hovorů byl schopen na úrovni účastnit. A nemá to vyznít ani nijak nadřazeně, popravdě řeknu, že jakkoliv se považuji v ekonomii za celkem znalou věci, tak zrovna tyto oblasti s klidným svědomím ponechám těm, kteří o tom vědí daleko více než já.
Historie snah politiků ovládnout rozhodování o měně a měnové politice je dlouhá a protkaná mimořádně ilustrativními případy, kdy to dopadá naprosto tragicky. Například dlouholetý a zřejmě i doživotní turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan před pár lety usoudil, že rozumí teorii peněz, a protože si nechal změnit ústavu a dostal pod dohled centrální banku, nutil ji uskutečňovat vskutku experimentální politiku. Když v zemi rostla inflace, velel ke snižování sazeb a zvyšování objemu úvěrů. Věřil pevně, že levné úvěry umožní výrobcům snížit náklady a zlevnit zboží i služby. Má ty prostoto i dobroto, Turecko si okusilo inflaci neoficiálně nad sto procenty, podle oficiálních údajů (jejichž důvěru však podkopává fakt, že prezident vedle šéfů banky měnil jako ponožky v rámci procesu hledání loajálních postav také šéfy statistického úřadu) dosáhnul růst spotřebitelských cen v roce 2022 hodnoty nad 85 procenty. V mezidobí praxe prezidentovi Erdoğanovi ukázala, že ta myšlenka není dobrá, nicméně po několika letech boje s cenami se Turecko loni dostalo na zhruba 31 procent inflace za rok. Prostě když se inflace jednou zakousne, je těžké ji porazit.
Vrátím se k tomu příběhu s Alanem Greenspanem a jeho mnohonásobným republikánsko – demokratickým jmenováním do funkce. Kdybychom se na ty dlouhé roky soužití mezi FEDem a jednotlivými administrativami podívali pečlivěji, našli bychom mnoho příkladů, že nebylo bezproblémové. Ani být nemohlo, vždyť se událo pár krizí a recesí, zhroutilo se mexické peso, jehož záchranu částečně za americké peníze si Greenspan v podstatě vydupal s argumentem, že je lépe krizi zastavit na hranicích než ji nechat přijít na Wall Street, párkrát mu nezbylo než doplňovat likviditu trhů. Což je docela ironie u libertariána a nepřítele státních intervencí do ekonomiky. Je jednoduché spolu souhlasit, když nezaměstnanost a inflace jsou nízké a ekonomika roste, těžké je najít společnou řeč pod tlakem. Greenspanovi se to díky jeho charisma a schopnosti argumentace dařilo, vždycky ty „své prezidenty“ nějak přesvědčil.
Což je něco, co bychom si pro naši současnost měli vzít možná nejvíce. Za časů Volckera, Greenspana a konec konců i většiny jejich nástupců by si politici často představovali měnovou politiku více zaměřenou na růst. Občas se o tom rozeběhla diskuse, kde ji za administrativu vedli odborníci na problematiku. Takovou diskusi po světovém vzoru bychom o naší inflaci také potřebovali. Velmi odbornou, pokud možno nepolitickou a zahrnující nejen měnovou, ale také fiskální politiku, diskusi hledající jejich vztah a současný vliv každé jedné politiky na vývoj spotřebitelských cen.
A jenom dodám: Nic z toho výše napsaného nemá znamenat, že bych snad chtěla zakazovat politikům diskusi o sazbách. To v žádném případě. Mají svoji svobodu projevu, když nic jiného. To, oč mi jde, je jediné. Totiž aby při té diskusi nepouštěli z hlavy svoji jakousi vyšší odpovědnost. Jistě, politik je odpovědný voličům a těm se také zodpovídá ve volbách. Ale je také odpovědný v trochu metafyzickém smyslu slova státu a národní měně. Je však otázkou jeho svědomí, nakolik je připraven této odpovědnosti dostát.
Eva Kislingerová
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