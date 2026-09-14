Šlápněte na brzdu, prosím…
Z hlediska delší perspektivy se bojme. Protože to hrozí obojím.
9. září proběhla aukce, na které se průměrný požadovaný výnos 165. emise jedenáctiletého státního dluhopisu České republiky dostal na 5,189 procenta p.a., tedy ročního úroku. V důsledku lze říct, že investoři vládě a nám, daňovým poplatníkům, nebyli ochotni půjčit za méně než za tuto sazbu.
V jedné tranši jedné emise to není příliš důležité. Jako trend je to průšvih.
Ještě letos dosáhne vládní dluh hodnoty limitně blízké čtyřem bilionům korun. Rozpočet na příští rok v hrubém objemu známe, ale i kdyby od roku 2028 probíhala konsolidace rozpočtu skutečně rychlým tempem, tak na konci roku 2030 bude dluh vládních institucí činit minimálně 5,2 bilionu korun. Abychom si přesně rozuměli: V podstatě není možné, že by to bylo méně. Možná rovných pět bilionů, ale to jenom za předpokladu, že by to tempo konsolidace nebylo jenom rychlé, ale doslova zběsilé.
A teď si představme toto: Kdybychom tou dobou opravdu platili ročně pět procent z pěti bilionů, tak je to 250 miliard korun ročně. Jasně, souhlasím – takto zjednodušovat to nejde, protože pořád ještě máme udaných spoustu vládních bondů za krásné úroky v desetinách procenta. Ale pozor: Na konci této dekády jich v portfoliu bude rychle ubývat. Většina již bude pocházet z podstatně divočejších let.
Graf porovnávající výnosy dluhopisů a výši dluhu ukazuje jednu významnou věc, jeden významný fakt, který – jaká ironie – považuji také za poměrně zásadní argument proti přijetí eura (jakkoliv to zní absurdně). Absurdně ale jenom na první pohled, ono to má svoji pevnou logiku.
My jsme si v letech 2014 až třeba 2021 zvykli, že dluh je levná záležitost. Podívejme se na průběh té křivky průměrného výnosu. Půjčovat si za 0,75 nebo za 1,5 procenta je samozřejmě lákavé. Náklady naskakují, ale pomalu.
Bylo snadné podlehnout pokušení, když přišel tlak na výdaje, což jistě přinejmenším rok 2020 přinesl. V roce 2021 pak expanze ještě zrychlila. A proč ne, když ten dluh byl pořád tak krásně levný! Jako by to mělo vydržet věčně.
Nevydrželo.
Oč většímu pokušení byly a jsou vystaveny vlády, které měly a mají k dispozici euro a s ním možnost půjčovat si ještě o poznání levněji! Obávám se, že při naší úrovni přemýšlení o dluhu bychom už byli touto dobou skutečně na pokraji dluhového toboganu řeckého typu. Už bychom v něm seděli, a právě se odráželi k finální jízdě. Takto zdoláváme (díky koruně, které investoři prostě tolik nevěří) poslední schůdky ke startovnímu místu.
Ještě jednou zdůrazním: Překročení hladiny pěti procent u jedné tranše jedné emise vládních jedenáctiletých bondů samozřejmě samo o sobě téměř nic neznamená. Tedy z hlediska financí státu. Tam se točí takové peníze, že bude potřeba ještě nějaký čas, než se problém začne opravdu silně projevovat. Ale zase máme jistotu, že začne, protože trend je prostě takový.
Nebo opravdu někdo vidí v horizontu roku nebo dvou nějaký skutečný důvod, proč by cena peněz měla klesat?
Změní se něco v globální politice?
Nemám pocit. Destabilizace přicházející ze Spojených států nepoleví, světové trhy budou dále na pokraji nervového kolapsu z toho, co se stane zítra a jaký post se během amerických nocí objeví na sítích prezidenta.
Změní se něco v kondici globální ekonomiky?
Nezmění, viz předchozí odstavec.
A změní se něco ve světovém finančním systému?
Ani zde se nezmění naprosto nic. I nadále bude pokračovat vysoká poptávka technologických společností po nových penězích na další servery, další kapacity pro nenasytnou AI, na její další vývoj (tedy pokud ovšem vývoj AI nepřevezme s konečnou platností AI, což asi tak úplně nechceme), budou potřeba obrovské peníze na pokrytí neskutečných energetických nároků tohoto odvětví… A vlády napříč světem budou i nadále přicházet na trhy se svými požadavky na krytí dalších a dalších výdajů.
Ne, ne, není nikde vidět důvod, proč by měly nějak zázračně poměry radostně poskočit optimistickým směrem.
Abych byla správně pochopena. Nevěštím katastrofu, nějaký pád světové ekonomiky nebo finančního systému. To přenechám nadanějším tragikům. Ale problémy, těžká rozhodnutí, oběti, obtížné časy? Jistě. Ničemu z toho se nemůžeme vyhnout.
Ani jako globální společenství, a ani jako Česká republika. Neexistuje oběd zadarmo.
Globální poměry příliš nezměníme, od toho jsou globální. Tady doma si to však můžeme udělat buď složitější nebo jednodušší. Zatím směřujeme k tomu složitější.
K obrácení směru by bylo pro úplný začátek dobré, kdybychom se přestali tvářit z poloviny, že se naprosto nic neděje a svět našich financí je rozkvetlá zahrada, z druhé poloviny že už krachujeme. Chtělo by to spíše takový vystřízlivělý pohled na naši současnost a opravdu širokou diskusi o možnostech, které máme. Ono jich není nekonečně mnoho.
Jenže pokud zůstaneme u stylu, že jakmile se někdo o nějakém bolestivějším kroku i jenom zmíní, tak přispěchá (podle situace) nějaký levicový, středový nebo pravicový populista s výkřikem, že „Nikdy!!!“, tak se omlouvám, ale nedopadneme dobře.
Eva Kislingerová
Nic není jalovější než české diskuse o energetice
Americké společnosti urychlují výzkum a zkoušky baterií založených na sodíku. Má to dva důvody. Za prvé snížení závislosti na čínské bateriové produkci. To je vysoce strategická záležitost. A pak také vývoj energetického trhu.
Eva Kislingerová
Veto je gesto. Zbytečné a velmi mocné
V praktické rovině je úplně jedno, že prezident vetoval balík novelizací zákonů, z nichž nejpodstatnější je otevření cesty k daleko většímu zadlužení této země. Vláda má dostatečnou sílu a dostatečný mandát k prosazení svého.
Eva Kislingerová
Smrt velkého maestra jako poučení pro český rybník
Alana Greenspana, který nedávno zemřel ve věku 100 let, prosadili do čela amerického FEDu, obdoby naší centrální banky, postupně prezidenti Ronald Reagan, George Bush starší, Bill Clinton a George W. Bush.
Eva Kislingerová
Komerční pauzička? Zvykněte si
Komerční tři minuty pauzy maskované jako občerstvovací přestávka vytáčejí diváky fotbalového MS a podle reakcí na stadionech i sociálních sítích se snad může i zdát, že nic horšího se už nikdy ve sportu nepřihodí.
Eva Kislingerová
Zmizení a objevení mocné Elviry Nabiulliny
Śéfka ruské centrální banky Elvira Sachipzadovna Nabiullina na dva týdny zmizela. Podle tiskové zprávy banky se nicméně v pátek objeví a vystoupí na konferenci k dalšímu vývoji sazeb. V ten pátek tam budou opravdu všichni.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
Děti chtějí od rodičů něco jiného než zákazy mobilů. S problémy se svěřují spíš AI
Mobil má v Česku 97 procent dětí ve věku od osmi do patnácti let. Rodiče se ale často soustředí...
Na metru Flora je už díra pro výtah. Dělníci vyrazili 60 metrů chodeb a 30 metrů šachet
Stanice metra Flora na lince A má proražené základy budoucího výtahu. Dělníci vyhloubili na 30...
Osud malého Jindry nenechal lidi chladnými. Registr dárců dřeně se rozšířil
Obrovskou vlnu solidarity vyvolal osud pětiletého Jindry Ondrejky z Ostrova, kterému lékaři...
Prodej pozemku k bydlení, 1675 m2, Hlinky, okr. K. Vary
Stanovice, okres Karlovy Vary
2 850 000 Kč
- Počet článků 163
- Celková karma 25,77
- Průměrná čtenost 1413x