Přežije dolar zkoušku Trumpem?
Zajímavé je, že povětšinou byly na post kandidátů nominovány měny jaksi v danou chvíli neexistující, jako zrovna onen zlatý rubl. Nebo společná měna zemí BRICS. Přece jenom tvrdit s vážnou tváří, že světové rezervy se přelijí do jüanu nebo rupie, tomu by asi nevěřil ani nejvíce zapřisáhlý odpůrce západní civilizace. A euro nepřipadá v těchto kruzích z jasných důvodů do úvahy, protože co si pamatuji, tak se už mnohokrát za ty roky zhroutilo.
Těžko říct, která z těch dvou variant „nových měn“ je absurdnější, protože absolutně mimo realitu jsou obě. Na okraj: V dubnu 2022, kdy rubl padal do hlubin, byl jedním z pokusů o jeho záchranu mediální projekt zlatem (a také ropou, plynem a dalším nerostným bohatstvím) krytého rublu. Prezident Putin tehdy oznámil první etapu, kdy banky s ruským domicilem mohly požádat o výměnu 5000 rublů za gram zlata. Což samozřejmě není skutečné krytí zlatem, ale to je ten nejmenší problém. Vladimír Putin tehdy slíbil i další etapy. Když ponecháme stranou několik týdnů, kdy Russia Today a další alternativní informační kanály oznamovaly „Geniální tah prezidenta Putina, který smete dosavadní světový měnový systém“, tak celá věc pochopitelně velmi rychle utichla. Nejen nedošlo k dalším krokům, ale celý příslib možnosti směny rublu za zlato byl tiše nejen zrušen, ale ve skutečnosti rovnou „nezahájen“.
Dopadlo to tedy naprosto stejně, jako zprávy o společném rusko-íránském projektu zlatem krytého stablecoinu. Tedy nijak.
Společná měna BRICS (nyní BRICS+) se „chystá“ asi deset let. Jediné, co se stalo, je několik prohlášení členských zemí o tom, že na toto téma „povedou konzultace“. Až vyřeší, jak to udělat, aby země jako Čína, Jižní Afrika, Brazílie či namátkou Etiopie měly jednu společnou měnu, stane se zázrak. Nemá smysl si představovat cokoliv jiného: BRICS+coin nevznikne.
Během těch třeba dvaceti let neustálého pádu dolaru do zapomnění dosáhl takového podílu na globálních platbách, že v podstatě není možné, aby ho zvýšil. Celosvětově platí, že v dolaru se odehraje téměř 88 procent devizových transakcí a zhruba polovina mezinárodních faktur je denominována v dolarech. Pravdou je, že poněkud (na 46 procent) poklesl jeho podíl v globálních devizových rezervách. Poslední dekáda znamenala z pohledu dolaru ztrátu skoro deseti procentních bodů. Jenže mnozí oponují, je to dáno také významným růstem objemu rezerv spojeným s určitou změnou taktiky centrálních bank vyspělých zemí, které lehce rozvolnily standardy pro investování rezerv (což učinila také ČNB).
Přesto snad poprvé za ty dlouhé roky mám pocit, že dolar o část svého postavení skutečně přijde. Ale bude se muset porazit sám, střelit do vlastní nohy a pak i do druhé, přivázat si na krk balvan a skočit do ledové řeky a udělat ještě několik podobných pokusů s vlastním zdravím, aby to dokázal. Nicméně americká administrativa na tom dosti usilovně pracuje. Alespoň to tak někdy vypadá. Ale nemá to lehké.
Je totiž třeba pokládat správné otázky. A ta hlavní zní: Proč je vlastně dolar s takovou drastickou převahou hlavní světovou měnou?
Za prvé je ho dost. Ne nadarmo je z hlediska objemu v běžných cenách americká ekonomika s naprostým přehledem a obrovským náskokem s ročním objemem HDP kolem 28 bilionů dolarů největší na světě. Čína má o deset bilionů dolarů nižší HDP. Nenechme se mást zprávami, že v paritě kupní síly (PPP) je čínská ekonomika větší než americká. PPP je teoretický konstrukt, jak měřit fyzický objem. Nejsou to skutečné peníze.
Za druhé je absolutně směnitelný. V principu neexistují žádné regulace či omezení toho, jak dolar nakupovat a prodávat.
Za třetí je dostupný v tom smyslu, že je obecně přijímán. Tedy lze s ním „platit“ prakticky všude, je absolutně globální.
To pak dohromady dělá to nejvíc, co měna s ambicemi potřebuje. Totiž důvěru obyvatel státu, obyvatel světa a také důvěru trhů.
Faktem ale je, že tři čtvrtletí „rychlých pohybů“ nové americké administrativy poněkud znejistěly trhy. Férově je však třeba uznat, že některé skutečně prapodivné záměry, které přicházely z Bílého domu, se ukázaly být více dělostřeleckou přípravou k jiným a výrazně logičtějším krokům než opravdovým záměrem. Ale i tak: Otevřená válka s vedením FED, snaha upravovat statistiky zaměstnanosti a inflace podle potřeby, poněkud zmatený přístup k mezinárodnímu obchodu… Je toho dost, co trhům dělá starosti. Přesto stále věří dolaru.
Vlastně jim nic jiného nezbývá. I když investoři vrtí hlavou a občas nestíhají otočky americké administrativy, pořád je zde jeden základní problém. Když totiž jako v Bezručově básni dolar zvolá: „Kdo na moje místo?!“, tak jsou vidět nějací ambiciózní hlásící se šprti, ale skutečných schopností je nalezneme pomálu.
Z hlediska velikosti ekonomiky by mohl jako případná náhrada fungovat čínský jüan, ale o jeho směnitelnosti a férovosti kurzu by se dalo s úspěchem pochybovat. Míra regulací finančních a derivátových trhů je v Číně nesnesitelně výrazná, řada typů obchodů je zcela zakázána. Jüan je jistě dobré zlomkovité doplnění rezerv, ale jako hlavní měna je to naprostý nesmysl. Co by s ním totiž investoři dělali? Národní měnu nějaké země je třeba nakonec, aby vydělávala a zhodnocovala se, investovat v dané zemi. Investovat v Číně skutečně není ani vzdáleně tak jednoduché, jako v USA. O přeregulovanosti trhů byla zmínka, ale ono je to složité i při přímých investicích. Protože nejen samotná větší investice, ale například i následný prodej nebo jiné majetkové rozhodnutí o vybudovaných kapacitách spadají pod schválení orgány komunistické strany. To je přesně to, co žádný investor nechce, aby ve chvíli, kdy hodlá realizovat zisk, byl závislý na rozhodnutí nějakých aparátčiků.
Rupie bude zajímavá za takových dvacet nebo třicet let, až Indie potvrdí svoji schopnost udržet alespoň rámcově svobodný trh a liberální ekonomický systém a až objem ekonomiky dostatečně vzroste. Rubl je směšná představa, o jeho zlaté variantě byla řeč.
Ono vlastně tak nějak zbývá to euro. Jenže to se ještě bude pár let léčit z dluhové krize členských zemí. Určitě zaujme kousek místa, které nyní zabírá dolar, protože ten si ani technicky nemůže udržet tak neuvěřitelně dominantní postavení, ale to je „výhra“ z nouze a vědí to i centrále ECB ve Frankfurtu. Všechny ostatní měny, namátkou japonský jen nebo švýcarský frank, jsou objemem příliš malé na to, aby mohly hrát výraznější roli. Výhledově zřejmě trochu globálně zvýší vliv, třeba podíl CHF na světových rezervách vzroste z pěti na šest procent, ale to je tak zhruba všechno, co je technicky vůbec možné.
Takže když si to sečteme, tak dolar je ve skutečnosti k pozici klíčové měny odsouzen. A nic na tom nezmění ani dílčí přechod v obchodu s komoditami nebo i se zbožím na místní měny a podobné občasné pokusy. Dokonce i kdyby celý BRICS+ založil nějaké zúčtovací centrum, aby vyřadil dolar z každodenní rutiny zúčtování jejich vzájemného obchodu, pořád zústane stejný háček či spíše hák. Protože takový obchod může v oněch místních měnách nebo v nějaké virtuální jednotce fungovat třeba čtvrtletí, ale pak přijde chvíle zúčtování, OPři něm je na jedné straně plus, na druhé mínus. Kdo má mínus, musí doplatit rozdíl. V čem to udělá?
Že by v dolarech? Nu, nejpravděpodobněji. Leda by dodavatel s kladným saldem přijal od odběratele se záporným saldem jako kompenzaci korálky a lastury.
