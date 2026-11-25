Nepropadejte panice!
Podle mého normálně uvažující člověk s běžným zájmem o dění okolo, což je 99 procent populace čili všichni, kdo neleží půl dne v grafech a podivných křivkách, když to jen tak přelétne očima, musí mít ze současného světa v hlavě absolutní guláš. Takže není divu, že se stává snadnou obětí katastrofistů či katastrofilů všeho ražení. Naštěstí je tady na titulní straně Stopařova průvodce po galaxii a také na display roadsteru Tesla Elona Muska vystřeleného do vesmíru ujištění „Nepropadejte panice!“. Této staré moudrosti je ve složitých nových časech třeba se držet jako klíště.
Nebojte, nehodlám dávat žádné nevyžádané investiční rady ani doporučovat skvělý firemní dluhopis, který vynese dvanáct procent. Jen bych chtěla ty, kdo mají nepříjemné mrazení (a očekávají každou chvíli megagalaktický průšvih) ujistit, že se neděje zase nic tak jiného, než se dělo mnohokrát v minulosti. Vlastně tak trochu pořád.
Začneme oklikou.
Mládež není zkaženější než kdykoliv dříve. Je v principu stejná, jako ta minulá, předminulá a tak dále. Neschopnost mladé generace je jenom tradiční intelektuální dudlík generací starších. George Orwell v roce 1945 napsal: „Každá generace se pokládá za inteligentnější než předchozí a moudřejší než následující. Je to iluze.“ To je přesné. Pokud propadáte zoufalství v představě, že příští generace promění v prach ony mimořádné výdobytky generace vaší, která představuje pomyslný vrchol lidského snažení, tak klid. Nebude to tak zlé. Ostatně z takových katastrofických představ si dělal dobrý den Aristofanes ve sžíravé komedii Oblaka dobrých čtyři sta let před našim letopočtem. Jedna z postav v ostré filipice proti modernosti a za starou dobrou výchovu říká: „Lázně jsou přeplněné mladíky, kteří tam celé dny tlachají, zatímco tělocvičny zůstávají prázdné.“ Tam už jenom chybí, aby zbůhdarma skrolovali (posouvali se obsahem) na svým mobilech a mohlo by se to tesat do internetu v rubrice Autentické citáty.
Bubliny nejsou bublinovatější než kdykoliv dříve. Dokonce ani ty investiční. Jestli si někdo myslí, že se kolem AI děje něco, co tu ještě nebylo, tak neděje. Investiční bubliny byly mazec vždycky a oproti mnohým z minulosti je hektické šílenství spojené s AI vysoce racionální záležitost. Tulipánová horečka (1636/7) je sice mediálně obrovsky nafouknutý příběh, ve skutečnosti to nebylo nic, co by reálně ohrozilo jako celek tehdejší nizozemskou ekonomiku. Nicméně jestli hledáte absurdní investiční aktiva, tak cibulky tulipánů lze těžko překonat. Železniční horečka zase vysávala do investic větší díl HDP než AI. Pravda, obsahem dotcom bubble byla pouhá víra, že internet jednou začne vydělávat peníze. Jak ale nyní víme, nebyl to žádný nesmysl, jen se mnozí investoři nepotkali s těmi správnými investicemi. Princip fungoval a funguje mimořádně dobře. V případě obrovského hromadění investic kolem AI přitom není pochybnost ani tak o tom, že celý segment bude vydělávat více než dost na to, aby se to celé zaplatilo, jako spíš o čase, kdy k tomu dojde.
Dluhy nejsou dluhovatější, alespoň ne nějak astronomicky. Nenechte se mást nominálními hodnotami, absolutními čísly. Samozřejmě třeba český dluh ve výši čtyř bilionů korun, který v nepříliš vzdálené budoucnosti dosáhne pěti bilionů korun, je obrovský. Až to bude těch pět bilionů, což se stane v roce 2029, dosáhne dluh úrovně 50 procent HDP. A ano, to je a bude z pohledu samostatné České republiky rekord i skutečně velmi silný důvod k obavám. Což ale platí i o loňsku, bude to platit o letošku a o každém dalším roce, dokud se něco nezmění. Zatím bylo největší zadlužení vlády 44,1 procenta HDP z roku 2013, což překonal loňský rok s 44,2 procenta.
Nicméně z historického hlediska se v současnosti neděje zase nic tak mimořádně mimořádného. Francie i Velká Británie měly několikrát v poměru k HDP vládní dluh podstatně větší, v obou případech dokonce násobně větší než nyní. Zatímco teď hovoříme v případě Británie o údaji těsně pod sto procenty HDP a u Francie kolem 120 procent, historicky dosahovaly tyto země údajů jako 210, 250 a dokonce 270 procent HDP. Dluh americké vlády sice aktuálně překonal hodnotu z dob po Občanské válce nebo z období po obou světových válkách, ale pokud bychom vzali v potaz i federální dluh „zaparkovaný“ mimo účty federálních institucí (ano, tuto vychytávku v USA mají), tak aktuální dluh je stále o něco nižší nebo zhruba stejný (poměrem k HDP), jako byl v roce 1946. A vzato do důsledku, tak České země měly v rámci Rakousko-Uherska v roce 1914 vládní dluh na úrovni zhruba 110 procent HDP.
Takže celkově vzato platí, že dnešní dluhy jsou děsivé a v (relativně) mírových časech neskutečně velké, je potřeba tyto dluhy řešit, změnit celou politiku, ale nelze ani zdaleka říct, že bychom v minulosti něco podobného nezažili.
Dokonce ani ta volatilita trhů není volatilnější. Ve skutečnosti se neděje v podstatě vůbec nic zase tak neobvyklého. I relativně nedávno, ještě více, kdybychom se podívali hlouběji do minulosti, tak najdeme období, ve kterých byla míra změn větší. Tím nemyslím jednodenní nebo krátké propady či starty nahoru, tím mám na mysli poskakování nahoru a dolů často bez viditelnějších vnějších příčin. Prostě o cenách akcií (a aktiv obecně) lze říct jen tolik, že budou kolísat. Teď zrovna kolísají usilovně, ale byla období, kdy kolísaly ještě usilovněji.
Já tím nechci dávat falešné naděje, že se nic neděje. Děje. Naše realita je skutečně rozpolcená. Na jedné straně se nám (nyní myslím v České republice) žije výborně. Naše životní úroveň, kvalita života, bezpečnost a vlastně všechny další parametry jsou na skvělých úrovních. Ve srovnání s minulostí mimořádných. A ano, na straně druhé čelíme mnoha potenciálním či již existujícím krizím. Klimatické změně (ať už za ní stojí člověk nebo nestojí), demografickému propadu (ten jediný je asi skutečně nový a zatím neznámý), dluhovému problému, krizi bydlení a řadě dalších.
Chci tím říct, že jednou z nejhorších variant, jak se k tomu postavit, je mít z toho hrůzu. Nechat se paralyzovat strachem a slepě přitakávat jednoduchým, silovým, dramatickým řešením. Z hlediska budoucnosti má minulost jenom omezené možnosti podávání rad, protože kopírovat předchozí řešení nelze. Ale jedno víme jistě. Jednoduchá jako by razantní řešení nikdy problémy nevyřešila. Vždycky to chtělo nějaké ty oběti, delší práci, soustavnost a shodu o dalších krocích.
Žádnou krizi ještě nevyřešilo usnesení vlády, že je krize vyřešená. Dokonce ani přijetí zákona o konci krize nefunguje. I kdyby byl ústavní. A pro jistotu dodám, že krizi neukončí ani referendum.
Krizi vyřeší (pokud možno) promyšlené a (to je ještě lepší) konsensuální reformy. Najít onen konsensus, to je úkol politiků. A občanů.
Eva Kislingerová
Všemocný stát nebo všemocný trh? Či všemocní rodiče?
Z prohlášení části politiků by se mohlo zdát, že diskuse o výživové vyhlášce je fundamentální debatou o svobodě a trhu. Není. Je to, bohužel, šermování prázdnými frázemi, které jsou založené na fatálních neznalostech a řadě omylů.
Eva Kislingerová
Listopad 89: Samozřejmě se máme lépe
Probíhá to touto dobou každoročně, při kulatých výročích s mimořádnou intenzitou, při nekulatých s menší. Diskuse na téma: Opravdu se máme lépe než „za komunistů“ na konci osmdesátých let minulého století?
Eva Kislingerová
V ekonomice přituhuje, předpovědi raději ani nečtěte
Aniž si toho média nějak zásadně všimla, začala sezóna nových prognóz. Tedy odhadů o tom, jaké bude počasí především v ekonomické oblasti. Máme novou zprávu od ČNB, od ministerstva financí či z Mezinárodního měnového fondu.
Eva Kislingerová
Hypotéky jako politika. Trochu špinavá politika
Řekněme rovnou, že od politika je nesmysl slibovat levnější hypotéky. V moderním tržním ekonomickém systému mají (naštěstí) poslanec nebo ministr či premiér na cenu hypoték vliv jen nevelký. Ne marginální, ale malý.
Eva Kislingerová
V rozpočtu lze šetřit. Návod zde:
Když jsem nedávno psala o tom, jak špatný je rozpočet se schodkem 386 miliard a jak je nutné tento schodek snížit, řada čtenářů reagovala asi takto: „Dobře, ale když jste tak chytrá, tak napište, jak to udělat.“
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