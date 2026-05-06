Co když se jednou podíváme do zrcadla a uvidíme tam Slovensko?
To není dobře.
Už jenom proto, že by se nám mohlo snadno přihodit strašidelné překvapení. Jednoho rána se totiž můžeme vzbudit, podívat se do zrcadla a uvidět tam… Slovensko. Což není nic proti sousedům, jsou to fajn lidé. Jen jejich finanční pověst není kdovíjaká.
Slovenský rating totiž je, dalo by se říct, vepsí již nějakou dobu.
Když si vezmeme hodnocení hlavních agentur S&P, Moody´s a Fitch, tak Slovensko za Českou republikou zaostává v hodnocení o dva, o dva a o tři stupně (celkově tedy o sedm kumulovaných stupňů, jakkoliv toto vyjádření je poněkud matoucí). Jaký je důvod toho, že se naši východní sousedé dostali tak nízko?
Nebylo tomu totiž zdaleka vždy. Alespoň trochu férové srovnání můžeme začít zhruba kolem roku 2003/2004. Tou dobou se Slovensko dostalo z nejhorších důsledků mečiarovského období (kdy bylo hodnocení vládního dluhu naprosto tragické). V letech (cirka) 2005/2006 až 2011/2012 bylo hodnocení obou zemí v principu stejné. U agentury Fitch to vydrželo až do roku 2020. A S&P měli dokonce na Slovensko nemálo let (zhruba 2005-2011)optimističtější pohled než na Česko. Zjednodušeně se dá říct, že ratingové agentury ocenily konsolidaci veřejných financí během vlády Topolánkových a Nečasových kabinetů, protože tehdy se Česko povětšinou od Slovenska odpoutalo a jeho kredibilita rostla. Slovensko však v lepším případě stagnovalo, během vlád Roberta Fica pak dostávalo výchovné pohlavky v podobě snižování ratingu. A nyní jsme zase na onom rozdílu sedmi stupňů, což je návrat do let 2002/2003.
Slováci se znelíbili analytikům především kvůli rozhazovačnosti, schodkům a neschopnosti dělat alespoň trochu racionální fiskální politiku. Přitom současná vláda Roberta Fica prosadila poměrně razantní balíčky, které zvýšily příjmy státu. Ale vždycky dokázala najít spoustu naprosto nutných příležitostí utrácet, takže nabobtnalé příjmy se mrknutím oka proměnily v bohatýrské výdaje.
Ne, nechci tvrdit, že jdeme důsledně ve slovenských stopách, ale trošku do nich naše nohy tlačíme. Pro ilustraci: Loni dosáhnul schodek našich sousedů zhruba 6,1 miliardy eur, což je skoro 150 miliard v korunách. Schodek český byl 290 miliard, tedy samozřejmě z hlediska absolutního čísla výrazně více. Ale slovenská ekonomika představuje ani ne 40 procent ekonomiky české, takže schodek 150 miliard v korunách můžeme připodobnit třeba k tomu, že by byl český schodek 375 miliard korun. Letos se má rozpočtový deficit Bratislavy snížit na 5,13 miliardy eur, alias 125 miliard korun. Což je převedeno na české poměry nějakých 313 miliard korun. Tedy prakticky přesně plánovaný letošní schodek ČR.
Jistě, můžeme se uklidňovat naším tradičním „máme jedno z nejnižších zadlužení v EU“. Což je pravda, 44 a kousek procenta je na poměry vyspělých zemí slušné číslo. Jenže: No a? Procento dluhu k HDP je samozřejmě podstatné, ale minimálně stejně důležité je, kolik za ten dluh daňoví poplatníci platí. A tady se Slovenskem prohráváme na celé čáře, i když dluh slovenské vlády má mizerný rating a je nějakých 62 procent HDP.
To jsou paradoxy pane Vaněk, že?
Ale je to vskutku tak. 4. května proběhly dvě aukce českých dluhopisů jeden byl desetiletý, druhý jedenáctiletý. Dosažená cena se velmi nebezpečně přiblížila psychologické hranici pěti procent ročně. Otázkou již zřejmě není, zda si budeme půjčovat za více než pět, ale jestli tuto bariéru prorazíme při příští aukci nebo až o chvíli později.
Tabulka: Výsledky březnových a dubnových aukcí SDD
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Odkaz V aukci získané úročení je v posledním sloupci, údaje s hvězdičkou jsou průměrné spready, tato data nelze jednoduše srovnat s klasickým ročním úrokem.
Samozřejmě je v podstatě jedno, jestli si stát půjčuje za 4,95 nebo 5,05 % – i když při šílených čtyřech bilionech objemu českého vládního dluhu něco stojí i jinak bagatelní desetina promile.
Jenže je na čase si přiznat, že i když máme pěkné ratingy od chytrých dam a pánů ze S&P, Moody´s a z Fitch, tak stejně trhy nevěří české koruně. Zoufale ji nevěří, s čímž souvisí i to, že nevěří vůli českých vlád (a tedy vůli českých voličů a českého národa) svůj dluh zkrotit. Rostoucí cena dluhu, která se během nedlouhé doby projeví růstem nad pět procent z jeho objemu ročně, je ilustrativní. My si možná myslíme, jací jsme odpovědní a jak je koruna super tvrdá všemi žádaná měna, ale jsme s tímto přesvědčením tak zhruba jediní na světě. Optikou těch pěti procent se dá říct, že svět nás naopak považuje za nezralé, nezodpovědné floutky, kterým sice půjčit peníze lze, ale s pořádným rizikovým příplatkem.
Je vhodné se kouknout, kolik takové floutkovství stojí reálných peněz. Naštěstí mají věci jistou setrvačnost, takže letos nás dluh přijde podle schváleného rozpočtu na 110 miliard korun (i když osobně si myslím, že to bude mírně více). Ale kdybychom pět procent platili z celých 4 bilionů, tak se dostaneme na 200 miliard korun ročně jenom na úrocích. Mimochodem i těch 110 letošních miliard požere prakticky pět procent všech příjmů vlády.
Slováci si ale i s podstatně horším ratingem půjčují o více než procentní bod levněji. Mají totiž euro. Trhy je sice pokládají za ještě větší losery, než nás, jenže mají za zády mocné ekonomiky v čele s německou, nemají kurzové riziko a celkově jim euro naprosto neuvěřitelně vylepšuje reputaci. Kdyby totiž Slováci měli stále vlastní korunu, platili by nyní za svůj dluh minimálně šest procent, ale velmi pravděpodobně klidně i o procentní bodík více.
Aby to nebylo špatně pochopeno: Já tím neoroduji za přijetí eura. Už jenom proto, že přijímat společnou měnu kvůli zlevnění dluhu by byl ten nejhorší z možných důvodů. Já tím chci říct, že silně volat po úsporách, rozpočtové odpovědnosti a rychlé stabilizaci vládních financí by měl každý odpovědný občan, ale ti, kteří jsou pro zachování české koruny, by měli být slyšet dvakrát nebo třikrát hlasitěji. Pokud tady chtějí středoevropské Švýcarsko s vlastní ceněnou měnou, tak by měli jít na barikády s požadavkem, aby stát a vláda přešly na dramaticky zodpovědnější fiskální i měnovou politiku než eurozóna.
Jenže potíž české společnosti, politiky a následně ekonomiky je v tom, že ti, kteří nejhlasitěji křičí, že nedají českou korunu a že by měla být navždy zakotvena v Ústavě, jsou zároveň ti stejní, kteří rezolutně odmítají škrty, ale naopak chtějí vyšší výdaje a plošné rozdávání všeho všem. Což jsou zase ti stejní, pro které je 44 procent HDP nízké zadlužení. Jenže takhle to nefunguje. Když se vydáme po cestě s ukazatelem „Tudy do finančního Pekla“, na milion procent nedorazíme do finančního Ráje.
S takovou se totiž jednoho rána vzbudíme, podíváme se do zrcadla a uvidíme… místo Česka Slovensko. Jen ne s dluhem financovaným za čtyři procenta, ale třeba za sedm procent.
P.S. Pokud bychom za takových podmínek (hypotetických sedm procent) museli refinancovat celý náš dluh v jeho aktuální výši skoro čtyři biliony korun, tak by dluhová služba dosáhla 280 miliard za rok.
Eva Kislingerová
