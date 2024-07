Republikáni, postavte sochu útočníkovi!

Co se stalo v Butleru? Útok na prezidentského kandidáta? Nebo předem připravené divadélko pro plebs?

Byla sobota 13. července 2024 a svět obletěla zpráva o útoku na prezidentského kandidáta Republikánské strany Donalda Trumpa. Stálý zpravodaj České televize v USA Bohumil Vostal mluvil o „výjimečné a přelomové chvíli.“ Při vší úctě k práci veřejnoprávního zpravodaje, toto jeho prohlášení se mi zdálo poněkud nepatřičné. V dějinách USA se již několikrát stali terčem útoku prezidenti. Případ Donalda Trumpa tak není první a troufám si tvrdit, že ani poslední událostí toho typu. Myslím si, že Američané jsou již zvyklí na to, že se po jejich prezidentech tu a tam střílí.

Pachatelem byl Thomas Matthew Crooks z Bethel Parku, obce ležící na předměstí Pittsburghu. O motivu jeho činu zatím není nic. známo. Za zmínku stojí však fakt, že byl registrovaným voličem Republikánské strany. Otázkou zůstává, proč by volič republikánů střílel do vlastních řad? Pachatel střílel ze střechy vzdálené přibližně 90 metrů od Donalda Trumpa. Opravdu byl natolik mizerným střelcem, aby v tak krátké vzdálenosti minul cíl? Donald Trump se otočil, kulka proletěla „jen“ jeho uchem. Jaké to štěstí, že?

Vyslovím teď pro mnohé zřejmě kacířskou myšlenku. Pro někoho možná i konspirační teorii, ale jak víte, občas rád čtenáře svého blogu provokuji. A tak tedy, šlo skutečně o atentát nebo o předem zinscenované představení? Může za celým incidentem stát samotná kampaň Donalda Trumpa? Při pohledu na dnešní Republikánskou stranu můžeme říci, že Donald Trump jsou republikáni. A republikáni jsou Donald Trump. Nebylo by těžké najít v jejich řadách fanatického obdivovatele Donalda Trumpa. Někoho, kdo by neváhal položit svůj život za vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Byl tímto fanatickým obdivovatelem Thomas Matthew Crooks? Mohl existovat v hlavách marketingových stratégů kampaně Donalda Trumpa plán, jak zinscenovat neúspěšný pokus o „atentát“ na Donalda Trumpa? Pokud si alespoň na chvíli připustíme možnost, že tomu tak mohlo být, zbývalo jediné, najít někoho, kdo tento ďábelský plán uskuteční. Někoho komu nebude vadit, když při plnění svého úkolu zemře za „svého“ Donalda. Mohl to být Thomas Matthew Crooks?

A proč o tom vlastně píši? Stačí se podívat na to, co se dělo krátce po samotném atentátu. Dnes již ikonická fotografie Donalda Trumpa s krví na tváři a zaťatou pěstí obletěla celý svět. V pozadí fotografie samozřejmě nesmí chybět americká vlajka. Skvělý marketingový tah, nemyslíte? Na stranickém nominačním sjezdu v Milwoukee Donald Trump ochotně pózoval do televizních kamer s velkým fáčem přes ucho. Byl plný síly a odhodlání, jako ten správný mučedník! Jaký to kontrast s chřadnoucím a zmateným Joem Bidenem, že? Člověku by se až chtělo říci, že republikáni musí být vděčni střelci jménem Thomas Matthew Crooks. Možná právě on 13. července 2024 vyhrál Republikánské straně volby! Byla to celé opravdu jen náhoda? A šlo opravdu o atentát? Zřejmě ano. Thomas Matthew Crooks mohl být také jen zklamaným voličem republikánů, který tímto řešil své vlastní osobní problémy. Ale kdo ví? Nebylo to náhodou celé trošku jinak?

Milan Kic

V Mimoni 19. července 2024